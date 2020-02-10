8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в нескучные сюжеты темной и светлой сторон города

Олеся
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Олеся – ваш гид
Мистики говорят, что Турин составляет один треугольник белой магии с Лионом и Прагой и черной магии — с Лондоном и Сан-Франциско.

Здесь побывали Нострадамус, Парацельс и граф Калиостро.

Здесь на ваших глазах оживут истории о масонах, алхимиках, ведьмах и божественных чудесах.

Легенды и тайные знаки откроют необычный Турин!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Таинственный Турин
Таинственный Турин

Что вас ожидает

Турин на светлой и темной стороне
За 4 часа прогулки по Турину вы разберетесь в отголосках черного и белого на карте и в судьбе города. Мы пройдем по центральным улочкам через самую загадочную площадь Статуто, найдем место казни ведьм и еретиков, постоим на границе света и тьмы Турина — на площади Кастелло. Я расскажу о работе и семье туринского палача около его дома, церкви и места работы. Шаг за шагом вы «заглянете» за все тайные двери в прошлом города.

Хроники масонов, алхимиков и святых
По ходу прогулки мы будем искать масонские знаки и поговорим об истории этого ордена в Турине. Прикоснемся и к секретам алхимиков — говорят, под землей города находятся их гроты. Вы узнаете, где в Турине, по мнению эзотериков, расположено место силы. А еще погрузитесь в рассказы о чудесах — об одной «летающей» реликвии, о спасении слепого юноши и о других.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которых манят загадки, и тем, кто любит смотреть на новые города с нестандартного ракурса.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия. Дополнительных расходов нет.

Таинственный Турин
Таинственный Турин
Таинственный Турин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Первый раз я увидела Турин в 2008 году, и мое сердце осталось в этом загадочном городе. Более 5 лет я живу в нем, изучаю историю, архитектуру и гастрономические традиции Италии, в частности, Пьемонта. В 2018 году совместно с российским телевизионным каналом создала видеопутеводитель по Турину. На прогулках я помогаю путешественникам влюбиться в этот прекрасный город раз и навсегда!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Олеся, спасибо большое за такую емкую и чёткую экскурсию! А также за отличные рекомендации по теме ресторанов и кафе! Турин заиграл новыми красками!)) спасибо за Ваш труд!
Анастасия
12 января 2020
Большое спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Первое знакомство с Турином прошло на «ура»! И спасибо за рекомендацию и помощь с бронированием столика в ресторане)
Сергей
4 января 2020
Олеся - очень начитанный и интересный человек. Искренне любит Турин и не представляет себя без него. Отвечает на любые вопросы про Италию. Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Приятно видеть, когда человек влюблен в свое дело.
17 ноября 2019
Добрый день.
Экскурсия была просто волшебной! Олеся является потрясающим гидом с обширными знаниями,касающимися не только Турина, но и Италии в целом. Рекомендую всем начать именно с этой экскурсии :)
29 августа 2019
Замечательная экскурсия и замечательный гид. 9-ти летнему ребёнку тоже было очень интересно. Олеся - очень эрудированный, любознательный, доброжелательный человек! Любит свой город и с удовольствием о нем рассказывает. На экскурсии узнали много интересностей, которые не найдёшь в интернете! Очень рекомендую!
21 августа 2019
Олеся великолепно провела экскурсию, ответила на все наши вопросы, очень много нового мы узнали, спасибо.
19 июля 2019
Мы обратились к Олесе через Трипстер - ответ от неё получили сразу . Я заказала опираясь на красивое название экскурсию -«Таинственный Турин « - заказ делала в конце рабочего дня , не посоветовавшись с гидом . По приезду в Италию попросили изменить время встречи на более раннее- Олеся без проблем согласилась . В процессе экскурсии мы с друзьями осознали , что погорячились - в первый раз в городе все-таки мне кажется лучше получить больше общего представления о первой столицы Италии - попросили изменить экскурсию на «Знакомство с Турином «- Олеся на месте сориентировалась и повелела нас на по королевским площадям и соборам ! Успели за 4 часа очень многое увидеть и узнать ! Экскурсия была очень содержательная и интересная ! По мимо того по совету гида пообедали в чудесном кафе Pepito! В общем день удался ! Всем советую нашего гида Олесю !
25 апреля 2019
Экскурсией я довольна.экскурсовод Олеся, старается все сделать правильно, на меня она потратила даже больше времени ,чем было заявлено.

Олеся проводит ещё 1 экскурсию

Турин — первое знакомствоТурин — первое знакомствоТурин — первое знакомство
140 за экскурсию
3.5 часа
14 отзывов
Увидеть знаковые места и раскрыть загадочный характер первой итальянской столицы
Вы прогуляетесь по центру города и, в зависимости от сезона, увидите снежные шапки альпийских гор или зеленые холмы, переливающиеся изумрудом на солнце. Я расскажу легенды, мифы и тайны Турина и покажу его главные достопримечательности: Палантийские ворота, площадь Сан-Карло, Королевский дворец и многое другое. А еще попытаюсь доказать, что Турин не уступает по элегантности французской столице и местные жители недаром называют его «piccola Parigi» — маленький Париж.

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