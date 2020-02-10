8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Турин на светлой и темной стороне

За 4 часа прогулки по Турину вы разберетесь в отголосках черного и белого на карте и в судьбе города. Мы пройдем по центральным улочкам через самую загадочную площадь Статуто, найдем место казни ведьм и еретиков, постоим на границе света и тьмы Турина — на площади Кастелло. Я расскажу о работе и семье туринского палача около его дома, церкви и места работы. Шаг за шагом вы «заглянете» за все тайные двери в прошлом города.

Хроники масонов, алхимиков и святых

По ходу прогулки мы будем искать масонские знаки и поговорим об истории этого ордена в Турине. Прикоснемся и к секретам алхимиков — говорят, под землей города находятся их гроты. Вы узнаете, где в Турине, по мнению эзотериков, расположено место силы. А еще погрузитесь в рассказы о чудесах — об одной «летающей» реликвии, о спасении слепого юноши и о других.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которых манят загадки, и тем, кто любит смотреть на новые города с нестандартного ракурса.