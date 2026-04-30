8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За 3 часа прогулки по Турину вы разберетесь в отголосках чёрного и белого на карте и в судьбе города. Мы пройдём по улочкам через самую загадочную площадь Статуто, найдём место казни ведьм и еретиков, постоим на границе света и тьмы Турина — на площади Кастелло. Я расскажу о работе и семье туринского палача около его дома, церкви и места работы. Шаг за шагом вы «заглянете» за все тайные двери в прошлом города.
Легенды города
Вы узнаете, где в Турине, по мнению эзотериков, расположены место силы и алхимический грот. А ещё погрузитесь в рассказы о чудесах — об одной «летающей» реликвии, о спасении слепого юноши и о других.
Во время прогулки по желанию вы сможете продегустировать в историческом кафе традиционный туринский напиток бичерин на основе шоколада, кофе и сливок.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которых манят загадки, и тем, кто любит смотреть на новые города с нестандартного ракурса.
Организационные детали
Дегустация напитка не включена в стоимость экскурсии
Экскурсия пешеходная — выбирайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 647 туристов
Первый раз я увидела Турин в 2008 году, и моё сердце осталось в этом загадочном городе. Живу здесь c 2013 года, изучаю историю и гастрономические традиции Италии, в частности Пьемонта. Получила лицензию гида-сопровождающего.
Совместно с российским телевизионным каналом создала видеопутеводитель по Турину.
На прогулках я помогаю путешественникам влюбиться в этот прекрасный город раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Василий
Наш гид Олеся проявила высокий уровень знаний о Турине, его загадочной истории и культуре. Каждое место сопровождалось интересными фактами, легендами и забавными историями, что делало экскурсию увлекательной и живой. Во читать дальшеуменьшить
время экскурсии чувствовалась приятная атмосфера: прогулка была комфортной, достаточно времени уделялось каждой остановке, мы чувствовали себя свободно. Дополнительно Олеся дала рекомендацию по местному ресторану с национальной кухней (забронировала для нас столик), что позволило глубже прочувствовать колорит города. В целом, экскурсия была крайне информативной и интересной. Она подойдет как для тех, кто посещает Турин впервые, так и для желающих узнать больше о его культуре и истории. Рекомендую всем, кто хочет получить полное и яркое впечатление о Турине.
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Г
Галина
Погуляли с Олесей по таинственному Турину. Олеся приятный собеседник, не спеша погуляли по городу. Попробовали традиционный Бичерин в милом историческом кафе. Очень познавательная экскурсия, узнали много необычных историй о городе и людях. Олеся заранее прислала много информации о ресторанах и городе. Спасибо за прогулку с нами по прекрасному Турину.
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Виталий
Огромное спасибо, за безумно интересную экскурсию!!! В Турине не первый раз, много чего видели и про многие достопримечательности знали и поэтому удивить было достаточно сложно, но с Олесей узнали много читать дальшеуменьшить
нового, она покорила нас своей любовью к Турину. Очень познавательная и насыщенная экскурсия, подкрепленная историческими справками и большим количеством фотографий, как было и как стало. Профессиональная экскурсия и продуманный до мелочей маршрут. Хотелось бы еще отметить, что Олеся очень светлый и позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела не заметно, на очень позитивной волне.
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Н
Надежда
Мы с подругой приехали в Турин на 8 марта. Это был наш маленький подарок - мини каникулы. Решили в первый же день взять экскурсию чтобы познакомится с городом, но особенно читать дальшеуменьшить
с загадочной его стороной. Выбрали экскурсию "Таинственный Турин" с Олесей. Экскурсия прошла на одном дыхании. Нет перегрузки фактами, цифрами, датами, фамилиями. Всё очень сбалансированно, легко и интересно. Олеся очень профессиональный гид и эрудированный человек способный ответить на всевозможные вопросы. Она нас снабдила множеством полезных советов что и как можно ещё посетить и где вкусно покушать. Мы получили огромное удовольствие и непременно вернёмся опять!
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ЕКАТЕРИНА
Мы приехали с родственницей в замечательный город Турин и не прогадали,когда забронировали экскурсию у Олеси. Самые лучшие впечатления как от человека, так и от ее знаний: очень эрудированная, деликатная, внимательная и читать дальшеуменьшить
душевная девушка! Интересные рассказы, маршрут и атмосфера на высшем уровне. Спасибо за все рекомендации и за сувенирчик, за возможность попробовать Бичерин в знаковом месте. Конечно, мы в восторге от башни Моле, на следующий день сходили в музей кино внутри! Потрясающее! Вы в нашем сердце 💘
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Катя
Олеся очень внимательный, приятный и эрудированный гид! Экскурсия пролетела незаметно, исторические факты и немного мистики, мы все были очень довольны. Очень приятно, что Олеся подготовила для нас маршрут, учитывая наши пожелания, читать дальшеуменьшить
а также прислала заранее свой гайд по ресторанам и знаковым местам Турина. Спасибо еще раз за такую внимательность и предупредительность. Мы отведали знаменитый бичерин, вкусную пасту с кроликом по пьемонтски и продегустировали туринский вермут в историческом кафе по подсказке Олеси.