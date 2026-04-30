8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мистики утверждают, что Турин - центр треугольников белой и черной магии. Здесь проходили Нострадамус, Парацельс и граф Калиостро.На экскурсии вы услышите истории о ведьмах, палачах и чудесах, а также увидите

самые загадочные места города. Прогулка по центральным улочкам Турина, включая площадь Статуто и площадь Кастелло, раскроет вам светлую и темную стороны города. Узнайте о месте силы и алхимическом гроте, а также продегустируйте традиционный напиток бичерин в историческом кафе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Турин на светлой и темной стороне

За 3 часа прогулки по Турину вы разберетесь в отголосках чёрного и белого на карте и в судьбе города. Мы пройдём по улочкам через самую загадочную площадь Статуто, найдём место казни ведьм и еретиков, постоим на границе света и тьмы Турина — на площади Кастелло. Я расскажу о работе и семье туринского палача около его дома, церкви и места работы. Шаг за шагом вы «заглянете» за все тайные двери в прошлом города.

Легенды города

Вы узнаете, где в Турине, по мнению эзотериков, расположены место силы и алхимический грот. А ещё погрузитесь в рассказы о чудесах — об одной «летающей» реликвии, о спасении слепого юноши и о других.

Во время прогулки по желанию вы сможете продегустировать в историческом кафе традиционный туринский напиток бичерин на основе шоколада, кофе и сливок.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которых манят загадки, и тем, кто любит смотреть на новые города с нестандартного ракурса.

Организационные детали