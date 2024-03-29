1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
«Замковая площадь (сердце Турина), Королевский дворец и Дворец Королевы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Музей Вина WiMu в замке Бароло: погружение в историю виноделия
Приглашаем на увлекательное путешествие по музею вина в замке Бароло, где история виноделия оживает
Начало: По договоренности
«В античном средневековом замке маркизов Бароло расположен музей Вина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€570 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Уникальная экскурсия в Королевский дворец Турина: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на экскурсию по Королевскому дворцу Турина, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«В самом «сердце» Турина на исторической площади Кастелло, находится Королевский дворец, прекрасный пример элегантного туринского барокко»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Летний дворец Венария Реале в Турине: путешествие в итальянский Версаль
Погрузитесь в великолепие Летнего дворца Венария Реале, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Мы посетим дворец Венария Реале — «резиденцию для удовольствия и охоты», построенную между 1659 и 1675 гг»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 марта 202421 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного про город, прошлись по всем известным местам, очень красивый город.
- ННадежда8 июня 2022Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Дворцы, замки и особняки»
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Сейчас в Турине в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 570. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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