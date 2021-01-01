Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

В античном средневековом замке маркизов Бароло расположен музей 🖼 Вина. Здесь о виноделии знают все! Как попала виноградная лоза в Пьемонт?

Еще до нашей эры производством вина в Италии занимались древние этруски, жители древней Греции и Рима. Приглашаю вас на экскурсию ⛳ в музей вина, где мы сможем рассмотреть этот напиток Богов во всех ракурсах. Вы познакомитесь с яркими историческими персонажами, которые активно учавствовали в Объединении Италии и решали её судьбу, такие как граф Кавур, король Карл Альберт, маркиз Танкреди Бароло и его супруга Джулия Кольбер, больше известная как маркиза Бароло, которая после смерти была возведена в ранг Святых. Экскурсия предназначена для всех возрастов и очень понравится детям.