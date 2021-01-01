Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

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Музей Вина WiMu в замке Бароло

Альмира А.
Альмира А. – Гид из Турина
Музей Вина WiMu в замке Бароло
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Музей Вина WiMu в замке Бароло
Музей Вина WiMu в замке Бароло
В античном средневековом замке маркизов Бароло расположен музей 🖼 Вина. Здесь о виноделии знают все! Как попала виноградная лоза в Пьемонт?
Еще до нашей эры производством вина в Италии занимались древние этруски, жители древней Греции и Рима. Приглашаю вас на экскурсию ⛳ в музей вина, где мы сможем рассмотреть этот напиток Богов во всех ракурсах. Вы познакомитесь с яркими историческими персонажами, которые активно учавствовали в Объединении Италии и решали её судьбу, такие как граф Кавур, король Карл Альберт, маркиз Танкреди Бароло и его супруга Джулия Кольбер, больше известная как маркиза Бароло, которая после смерти была возведена в ранг Святых. Экскурсия предназначена для всех возрастов и очень понравится детям.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • дегустация (20евро с человека)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Музей Вина WiMu в замке Бароло
Музей Вина WiMu в замке Бароло
Музей Вина WiMu в замке Бароло
Музей Вина WiMu в замке Бароло

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альмира А.
Альмира А.
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