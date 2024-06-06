1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
«Сейчас во дворце находится Музей античного искусства»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
«В завершение я поделюсь ценными рекомендациями местного жителя и расскажу о лучших обзорных площадках, ресторанах, магазинах и музеях Турина»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
«Мы с вами посетим трех производителей вин, обязательно попробуем, что у них за вино, распробуем закуски, колбасы и сыры, погуляем по окрестностям, посетим замок маркизов Бароло, музей вина и музей штопоров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
«С 1919 года здесь находится музей декоративно прикладного искусства»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
«Турин - это первая столица Италии, родина итальянского кинематографа, вермута, шоколада, прекрасных вин, сладких десертов, город автомобилей и музеев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
«Если хотите узнать Турин от и до, увидеть самое главное, чем гордится город и его музеи, предлагаю взять дыхание и взять город в осаду и вытрясти из него самое интересное»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140€119 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Музей Вина WiMu в замке Бароло: погружение в историю виноделия
Приглашаем на увлекательное путешествие по музею вина в замке Бароло, где история виноделия оживает
Начало: По договоренности
«В античном средневековом замке маркизов Бароло расположен музей Вина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€570 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
«Что вас ждет Если вы любите кофе, посетите новый интерактивный музей Lavazza, который совсем недавно открылся в Турине»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей кинематографа Турина: история кино и вид на город
Путешествие в мир кино ждет вас в Турине! Откройте для себя уникальные экспонаты и восхитительный вид с высоты 85 метров
Начало: У музея кино
«Что вас ждет Туринский музей кино находится в самом высоком здании Турина, в башне Антонелли»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в музей Ювентуса и на стадион Allianz: история и герои
Загляните в сердце футбольного мира Турина с экскурсией в музей Ювентуса и на стадион Allianz
Начало: По договоренности
«В коллекции музея — многочисленные трофеи, вымпелы и кубки, документы, рассказывающие о тернистом пути к победам»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей автомобилей Турин: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в историю автомобилестроения с экскурсией в Музей автомобилей Турин. Экспонаты от классики до Формулы 1
Начало: У музея автомобилей
«В 1932 году в Турине появился музей, основанный одним из соучредителей ФИАТА Карлом Бискаретти ди Руффия»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Египетский музей Турин: встреча с древним миром
Египетский музей в Турине - второй по значимости после Каирского. В коллекции более 30 000 предметов быта, религиозного культа и искусства античного Египта
Начало: Холл музея
«Что вас ждет Египетский музей в Турине — второй по значимости после Каирского, был создан в 1824 г»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФлюра6 июня 2024Экскурсия по Турину, мне понравилось! Остались приятные впечатления. Чувствуется, как Ирина любит Турин и ее передача информации об этом городе восхитило меня. Рекомендую!!!!
- ВВладимир5 июня 2024Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень увлекательная экскурсия. Много интересного, нового. Альмира помогла полюбить и запомнить Турин. Спасибо❤️
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Были в Турине всего 1 день, за это время с опытным гидом можно многое узнать, а с Олесей
- ИИнга27 мая 2024Большое спасибо за профессиональную экскурсию! Было крайне интересно взглянуть на Турин и его историю
- KKonstantin19 мая 2024Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
- ТТатьяна29 апреля 2024Ирина провела замечательную экскурсию по Турину! Экскурсия была очень интересная и насыщенная! Ирина дала много советов,что и как посмотреть в
- ООльга18 апреля 2024Очаровались Турином благодаря интересной экскурсии!
- ККим15 апреля 2024Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
- ЕЕвгений31 марта 2024Кристина очень интересный и грамотный рассказчик. Узнали много нового и интересного. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Музеи»
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