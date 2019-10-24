14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я познакомлю вас с историей виноделия, мы окунемся в атмосферу, в которой жили

маркизы Бароло и за символическую плату попробуем винтажные образцы прославленного вина Бароло. Мы с вами посетим трех производителей вин, обязательно попробуем, что у них за вино, распробуем закуски, колбасы и сыры, погуляем по окрестностям, посетим замок маркизов Бароло, музей вина и музей штопоров. Музей штопоров – это что-то невероятное, здесь собрано 500 штопоров со всего мира. ;)

А у моего закадычного друга Лино в Бароло маленький семейный ресторанчик, где мы сможем попробовать блюда кухни Пьемонта – самые лучшие и душевные.