14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Турина в Бароло, на родину великого вина

Насладиться пейзажами Пьемонта и его знаменитыми деликатесами

Ирина
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Ирина – ваш гид
Спросите итальянца о Пьемонте, что ему придет на ум? В первую очередь — вина, сыры, вкуснейшие колбасы и невероятно живописные места, с которыми связаны любопытнейшие истории.

Приглашаю вас отправиться из Турина в путешествие по Бароло за местными деликатесами и красотами! Вы познакомитесь с историей виноделия, посетите замок маркизов и Музей штопоров, продегустируете винтажное вино и отведаете лучшие блюда пьемонтской кухни.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Из Турина в Бароло, на родину великого вина

Что вас ожидает

Я познакомлю вас с историей виноделия, мы окунемся в атмосферу, в которой жили
маркизы Бароло и за символическую плату попробуем винтажные образцы прославленного вина Бароло. Мы с вами посетим трех производителей вин, обязательно попробуем, что у них за вино, распробуем закуски, колбасы и сыры, погуляем по окрестностям, посетим замок маркизов Бароло, музей вина и музей штопоров. Музей штопоров – это что-то невероятное, здесь собрано 500 штопоров со всего мира. ;)

А у моего закадычного друга Лино в Бароло маленький семейный ресторанчик, где мы сможем попробовать блюда кухни Пьемонта – самые лучшие и душевные.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, стоимость уточняйте в сообщениях
  • Отдельно оплачиваются: билеты в музей (7 евро), дегустация вин и трансфер (стоимость зависит от вида транспорта)
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Из Турина в Бароло, на родину великого вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 октября 2019
Мы уже пятый раз в Турине. Кайфуем от этого города, но Ирина помогла открыть нам его со стороны местного жителя. Огромное ей за это спасибо. Получили массу рекомендаций по продуктам, рынкам и интересным местам. Сама экскурсия - однозначно, ТОП! Даже если вы не ценитель вина, локации оставят массу приятных впечатлений. А если вы любите вино, то, скорее всего, это станет самой приятной экскурсией в жизни для вас. Ведь это же Бароло - король вин и вино королей. 10 из 10!
13 октября 2019
Все было на высшем уровне! Пожалели лишь о том, что на 1 день. Шикарные места, душевные и гостеприимные люди на винодельне. Ирина очень легкая в общении, с ней комфортно. Замечательно провели день! Очень советую всем!
11 июня 2019
Экскурсия, наполненная разнообразными впечатлениями и познавательными, и гастрономическими.
Гид Ирина очень эрудирована, деликатна, старается максимально ознакомить с историей виноделия в Пьемонте и особенно рождения вина Бароло. Огромное спасибо, мы увидели другую Италию. Обязательно постараемся вернуться.
20 мая 2019
Все было лучше, чем мы себе представляли в мечтах, просто отлично!
9 мая 2019
Экскурсия в Бароло пришла великолепно! Повезло с погодой в этот день! Отдельное спасибо гиду Ирине! Образованная и очень интеллигентная дама! Она забрала нашу семью из отеля, в котором мы остановились. Экскурсия продолжалась более восьми часов! Познавательно и интересно в замечательной компании провели время! Рекомендую.
23 апреля 2019
Рекомендую Ирину как гида. Очень знающий, ответственный, грамотный, аккуратный во взаимодействии человек. Одно то, что она живет в Италии 30 лет, понимает диалекты- говорит в ее пользу. У нас могли быть сложности- мы попали в Турин на пасху, когда многие заведения, в том числе и винодельни, закрыты. Ирина очень быстро нашла блестящий выход из положения и мы получили все, что планировали. Весь день мы находились в живом, личностном, активном общении и к концу казалось, что знакомы очень давно. Спасибо, Ирина, за Турин и окрестности!
18 апреля 2019
Ирина прекрасный человек, отличный рассказчик. Спасибо огромное!
14 апреля 2019
Прекрасно провели день, всё было очень по-домашнему, как будто приехали в гости к старым друзьям. Огромное спасибо Ирине!
11 января 2019
Ирина, очень светлый человек! Любит Италию всей душой, экскурсия с ней просто прошла легко, полезно и душевно. Тот редкий случай когда человек любит работу и искренне любит людей, несмотря на их количество) это про Ирину! Очень рекомендуем!!)
7 января 2019
Благодарю Ирину за душевное путешествие в сердце виноградников Бароло!
Всем ценителям вина рекомендую!
Помимо винодельни и виноградников мы посетили замки, полюбовались прекрасными видами.
Очень удобно, когда за рулем гид, все участники экскурсии могут дегустировать вина, которые мало где доступны, кроме этих мест!
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