Столица Пьемонта Турин – это город величественной архитектуры, элегантности и одновременно старины. С 1861 по 1865 годы он был столицей всей Италии, а сейчас это не только красивый город, но и место интересных культурных инициатив, таких, как международный Книжный салон, или Салон вкуса, которым гордятся организаторы ассоциации Slow Food.

Турин – таинственный и двуликий город: вместе с Лионом и Прагой он образует так называемый «дьявольский треугольник». И в то же время именно здесь хранится одна из самых знаменитых в мире реликвий – священная плащаница. Существует несчетное количество поводов для того, чтобы посетить этот чудесный город.