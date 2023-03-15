Обзорная экскурсия по Турину

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Кастелло
  • Палаццо Реале
  • Королевский дворец Савойской династии и Палаццо Мадама
  • Кафедральный Собор
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Столица Пьемонта Турин – это город величественной архитектуры, элегантности и одновременно старины. С 1861 по 1865 годы он был столицей всей Италии, а сейчас это не только красивый город, но и место интересных культурных инициатив, таких, как международный Книжный салон, или Салон вкуса, которым гордятся организаторы ассоциации Slow Food.

Турин – таинственный и двуликий город: вместе с Лионом и Прагой он образует так называемый «дьявольский треугольник». И в то же время именно здесь хранится одна из самых знаменитых в мире реликвий – священная плащаница. Существует несчетное количество поводов для того, чтобы посетить этот чудесный город.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники 3 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Пешеходные
Можно с детьми
Обзорные

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