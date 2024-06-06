1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
«Я расскажу легенды, мифы и тайны Турина и покажу его главные достопримечательности: Палатинские ворота, площадь Сан-Карло, Королевский дворец и многое другое»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
«В завершение я поделюсь ценными рекомендациями местного жителя и расскажу о лучших обзорных площадках, ресторанах, магазинах и музеях Турина»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
«А под занавес знакомства с городом я посоветую нетуристические рестораны и бары и помогу составить интересный маршрут прогулки по Турину»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатный Турин: прогулка по старинным местам и аперитив
Мистический Турин на закате: прогулка по историческим местам, панорамный вид с холма и дегустация местных напитков в уютном ресторане
11 июня в 16:00
13 июня в 16:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
«Мы увидим основные достопримечательности города, но я всегда рада скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов:»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
«Если хотите узнать Турин от и до, увидеть самое главное, чем гордится город и его музеи, предлагаю взять дыхание и взять город в осаду и вытрясти из него самое интересное»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140€119 за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по Турину: путешествие, объединяющее поколения
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Турину, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: на piazza Castello
«Мы отправимся на обзорную экскурсию, где взрослые в классическом формате получат всю самую важную информацию о городе, а дети будут выполнять интересные задания и раскрывать местные секреты»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Турин: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Путешествие по Турину на автомобиле с остановками на панорамных площадках и дегустацией традиционного напитка Бичерин
Начало: Torino
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
«Этот маршрут можно объединить с обзорной экскурсией по Турину или посещением фабрики Мартини и Росси»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Встретить рассвет в Турине: экскурсия для жаворонков
Подарите себе незабываемое утро в Турине: встреча рассвета с видом на Альпы и экскурсия по просыпающемуся городу
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Мы встретим рассвет на холме Капуцинов, увидим, как встает солнце из-за Альп, проследим, как просыпается и оживает город, если отправимся на обзорную экскурсию по Турину ранним утром»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Турином: уникальная пешеходная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Турина: от старинных улочек до легендарных достопримечательностей, сопровождаемые знающим гидом
Начало: Piazza Castello 215, Torino
«Во время обзорной экскурсии по Турину я познакомлю вас с самыми яркими достопримечательностями города»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 20 чел.
Групповая
1 час 9 минут
Обзорная экскурсия по Турину с русскоязычным гидом
Прогуляйтесь по Турину с профессиональным русскоязычным гидом и откройте для себя величественную архитектуру и культурные инициативы столицы Пьемонта
Расписание: Пятница в 09:00
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФлюра6 июня 2024Экскурсия по Турину, мне понравилось! Остались приятные впечатления. Чувствуется, как Ирина любит Турин и ее передача информации об этом городе восхитило меня. Рекомендую!!!!
- ВВладимир5 июня 2024Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Были в Турине всего 1 день, за это время с опытным гидом можно многое узнать, а с Олесей
- ИИнга27 мая 2024Большое спасибо за профессиональную экскурсию! Было крайне интересно взглянуть на Турин и его историю
- ГГалина24 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Было содержительно, но без информационного перегруза. Люблю экскурсии с гидами, влюбленными в в место, о
- IIrina20 мая 2024В целом мне экскурсия понравилась. Гид очень милая приятная девушка. Ответила на все мои вопросы, подсказала где поесть местную кухню
- ЕЕлена19 мая 2024Очень интересная информативная экскурсия, и в то же время всё прошло в дружеской обстановке без какого-либо перегруза датами и ненужной
- ТТатьяна29 апреля 2024Ирина провела замечательную экскурсию по Турину! Экскурсия была очень интересная и насыщенная! Ирина дала много советов,что и как посмотреть в
- ООльга18 апреля 2024Очаровались Турином благодаря интересной экскурсии!
- ЕЕвгений31 марта 2024Кристина очень интересный и грамотный рассказчик. Узнали много нового и интересного. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
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