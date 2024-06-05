Семейные развлекательные экскурсии Турина

Найдено 20 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Турине на русском языке, цены от €33, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Турина в Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
199 за всё до 4 чел.
Турин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 3 чел.
О Турине с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
80 за всё до 3 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за всё до 4 чел.
Турин - сердце Северной Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
94 отзыва
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
85 за всё до 4 чел.
Панорамный Турин на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Закатный Турин: прогулка по старинным местам и аперитив
Мистический Турин на закате: прогулка по историческим местам, панорамный вид с холма и дегустация местных напитков в уютном ресторане
11 июня в 16:00
13 июня в 16:00
80 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
144 за всё до 10 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140119 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Турину для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Экскурсия-квест по Турину: путешествие, объединяющее поколения
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Турину, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: на piazza Castello
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
90 за всё до 5 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200180 за всё до 10 чел.
История Турина, Плащаница и христианское наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Погрузитесь в духовное наследие Турина, посетив его знаменитые церкви и соборы. Узнайте больше о Плащанице Спасителя и других религиозных реликвиях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия музей Ювентуса и на стадион Allianz
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Экскурсия в музей Ювентуса и на стадион Allianz: история и герои
Загляните в сердце футбольного мира Турина с экскурсией в музей Ювентуса и на стадион Allianz
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Музей автомобилей в Турине
Билеты
2 часа
Билеты в Музей автомобилей Турин: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в историю автомобилестроения с экскурсией в Музей автомобилей Турин. Экспонаты от классики до Формулы 1
Начало: У музея автомобилей
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Шоколадный тур по Турину
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Охота на трюфели
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
438 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
🚶 Пешая
Групповая
1 час 9 минут
Обзорная экскурсия по Турину с русскоязычным гидом
Прогуляйтесь по Турину с профессиональным русскоязычным гидом и откройте для себя величественную архитектуру и культурные инициативы столицы Пьемонта
Расписание: Пятница в 09:00
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    О Турине с любовью
    Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Турин и Священная реликвия Плащаница
    Очень увлекательная экскурсия. Много интересного, нового. Альмира помогла полюбить и запомнить Турин. Спасибо❤️
  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Турин - первое знакомство
    Добрый день! Были в Турине всего 1 день, за это время с опытным гидом можно многое узнать, а с Олесей
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    еще и окунуться в атмосферу города, человек горит своим делом, вкусно и сочно в итальянском стиле расскажет о городе, культуре, напитках, и покажет все достопримечательности. Приятная и легкая в общении. Огромное спасибо за гид по ресторанчикам, еде и конечно же вине)

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
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    но и получили невероятное теплое гостеприимство, неформальное общение и заботу! Ирина с полной отдачей проводит с вами время, чувствует ваше настроение и слышит ваши пожелания. Если Ирина что-то советует из местных продуктов, ресторанчиков и магазинов, то будьте уверены - это не банальные советы других гидов, это честные рекомендации, от которых ВЫ получите удовольствие! До сих пор помним эти сыры и колбасы 🙏🏻 Если вы хотите почувствовать себя, словно вы приехали в гости к близкому человеку, а не к гиду, то обязательно бронируете экскурсии у Ирины! Мы очень надеемся, что еще вернемся в Турин и подведём с Ириной время по новым маршрутам! Спасибо за вашу работу, хотя это сложно назвать работой, за ваше бережное отношение к гостям!

    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не
  • И
    Инга
    27 мая 2024
    Турин - первое знакомство
    Большое спасибо за профессиональную экскурсию! Было крайне интересно взглянуть на Турин и его историю
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Было содержительно, но без информационного перегруза. Люблю экскурсии с гидами, влюбленными в в место, о
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    котором они рассказывают, и в свое дело. Юля именно такой гид. Я получила ответы на все мои вопросы и рекомендации по пребыванию в городе, в котором я была впервые. Юля была моим ангелом-хранителем, начиная с вечера накануне экскурсии и заканчивая вечером следующего дня. Сердечно благодарю и однозначно рекомендую Юлю всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и чувствовать себя комфортно в нем

  • А
    Алена
    23 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший
  • I
    Irina
    20 мая 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    В целом мне экскурсия понравилась. Гид очень милая приятная девушка. Ответила на все мои вопросы, подсказала где поесть местную кухню
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    и лучшее мороженое. Но хотелось бы чуть поглубже истории и чтобы не было молчаливых пауз в изложении, ведь город очень богат историей. Я как-то привыкла что уровень экскурсий на русском гораздо выше чем на английском.

  • В
    Вася
    19 мая 2024
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
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    человек в теме, очень хорошо разбирается в сырах, и также хорошо в вине. А Пьемонт вообще удивительное место. Вернусь еще, обязательно забронирую тур по винодельням Бароло с Ольгой. За дополнительный печатный материал и экскурсию по уютному городу Бра отдельное спасибо!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Очень интересная информативная экскурсия, и в то же время всё прошло в дружеской обстановке без какого-либо перегруза датами и ненужной
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    информацией. Мы получили много рекомендаций от Юли где нам погулять на следующий день и где покушать. спасибо огромное всё было здорово.

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Можно с детьми" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 33 до 438 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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