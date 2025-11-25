Описание Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Турину предлагает путешественникам возможность изучить исторический центр города, узнать о его богатой истории и культурных связях с Италией.



Участники смогут увидеть главные достопримечательности, почувствовать атмосферу и вдохновиться уникальной историей Турина.



Это идеальный способ погрузиться в жизнь города и открыть для себя его тайны, наслаждаясь архитектурой и культурой 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Исторический центр

🌍 Культурные связи

🏰 Главные достопримечательности

✨ Атмосфера города

🔍 Тайны Турина

EuropeVoyage Ваш гид в Турине Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Как проходит Пешком Когда По пятницам 09.00 €25 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Исторический центр

Описание экскурсии Мы изучим исторический центр города, про его историю, про образ жизни здесь, вообще про то, как Турин связан с остальной Италией культурно и исторически. Путешественники смогут не только увидеть главные достопримечательности, но и почувствовать атмосферу Турина, узнать его тайны и вдохновиться историей этого уникального города.

По пятницам 09.00 Выбрать дату