Экскурсия по Турину предлагает путешественникам возможность изучить исторический центр города, узнать о его богатой истории и культурных связях с Италией.
Участники смогут увидеть главные достопримечательности, почувствовать атмосферу и вдохновиться уникальной историей Турина.
Это идеальный способ погрузиться в жизнь города и открыть для себя его тайны, наслаждаясь архитектурой и культурой
Участники смогут увидеть главные достопримечательности, почувствовать атмосферу и вдохновиться уникальной историей Турина.
Это идеальный способ погрузиться в жизнь города и открыть для себя его тайны, наслаждаясь архитектурой и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр
- 🌍 Культурные связи
- 🏰 Главные достопримечательности
- ✨ Атмосфера города
- 🔍 Тайны Турина
Что можно увидеть
- Исторический центр
Описание экскурсииМы изучим исторический центр города, про его историю, про образ жизни здесь, вообще про то, как Турин связан с остальной Италией культурно и исторически. Путешественники смогут не только увидеть главные достопримечательности, но и почувствовать атмосферу Турина, узнать его тайны и вдохновиться историей этого уникального города.
По пятницам 09.00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Palazzo Reale di Torino
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам 09.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Турина
Похожие экскурсии из Турина
Индивидуальная
до 10 чел.
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€160
€177 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€160
€177 за всё до 3 чел.