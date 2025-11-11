Вы окажетесь на озере Комо, чудесном уголке Италии, который находится в альпийских предгорьях. Оно знаменито умиротворённой атмосферой.
В сопровождении гида вы проедете по самым интересным местам на берегах озера, узнаете историю и роль этих мест в различные эпохи.
Вы увидите виллу Бальбианелло, в которой снимали Звёздные войны и Казино Рояль; виллу Карлотта с прекрасными садами и видами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт? Всего в часе езды от шумного, оживлённого Милана находится озеро Комо, истинная жемчужина, оазис спокойствия, волшебное сочетание пышной средиземноморской растительности и снежных альпийских пиков. Его характерная форма в виде перевёрнутой буквы «Y» образована тремя рукавами: Колико на севере, Лекко на юго-востоке и Комо на юго-западе. Предлагаю начать знакомство с окрестностями озера Комо с города Варенна. Это небольшой городок, в котором проживает около 1 тысячи человек. В Варенне протекает самая настоящая молочная река, которая еще и является самой короткой во всей Италии. Её длина всего 250 м. Но самой главной достопримечательностью являются виллы Чипресси и Монастеро, своими корнями уходящие далеко в историю, а также замок Кастелло ди Вецио, построенный в XI веков. После знакомства с городом Варенна можно проехать на теплоходе в город Белладжио. Закончим свою поездку в городе Комо. Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 3-х человек.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виллы XVII века
- Город Белладжо, который стоит прямо на пересечении трёх рукавов озера
- Панорамы озера с теплохода
- Город Комо
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд
- Входные билеты в виллы
- Водный транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Milano Centrale
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится при наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
