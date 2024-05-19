Познавательные экскурсии на природе в Турине

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Турине на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
«В первую очередь — вина, сыры, вкуснейшие колбасы и невероятно живописные места, с которыми связаны любопытнейшие истории»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за всё до 4 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
«Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Агротур на итальянскую ферму
Индивидуальная
4 часа
Агротур на итальянскую ферму в Турине: вкус настоящей Италии
Приглашаем на уникальный агротур в Турине, где вы сможете познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
430 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Турина в Бароло, на родину великого вина
  2. Винные туры в Ланге, Пьемонте
  3. Агротур на итальянскую ферму
Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 430. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 28 ⭐ отзывов, цены от €199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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