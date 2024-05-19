1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
«В первую очередь — вина, сыры, вкуснейшие колбасы и невероятно живописные места, с которыми связаны любопытнейшие истории»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
«Путешествие по живописным виноградным долинам и холмам, украшенным старинными замками, и, конечно же, сама дегустация оставят незабываемые впечатления»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Агротур на итальянскую ферму в Турине: вкус настоящей Италии
Приглашаем на уникальный агротур в Турине, где вы сможете познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€430 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKonstantin19 мая 2024Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
- ККим15 апреля 2024Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
- ООльга6 марта 2024Спасибо Ирине! Было замечательно организовано и комфортно!
- ААлександр8 октября 2019Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 430. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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