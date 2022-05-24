Что вас ждет

Мы встретим рассвет на холме Капуцинов, увидим, как встает солнце из-за Альп, проследим, как просыпается и оживает город, если отправимся на обзорную экскурсию по Турину ранним утром.

Помимо этого мы посетим основные достопримечательности города. Прогуляемся по площадям Кастелло, Витторио Венето, Св. Карла, Кариньяно, Карло Aльбepто.

Полюбуемся на церковь Сан Лоренсо, собор, хранящий главную христианскую реликвию — Туринскую плащаницу, увидим самую большую в Турине церковь — Сан Филиппо Нери, королевский дворец, дворец Мадама, а также башню Моле-Антонеллиана — символ Турина и один из самых любопытных музеев кино, дворец Каpинианo, Цитадель, ворота в город Porta-Palatina.

В конце прогулки нас ждет итальянский завтрак в одном из аристократичных кафе города.

Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием.

Продолжительнось прогулки 2-4 часа.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по сезону.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: