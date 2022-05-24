Встретить рассвет: Турин для жаворонков

Мы отправимся знакомиться с Турином ранним утром

Мы отправимся знакомиться с Турином ранним утром.

Встретим рассвет на холме Капуцинов, увидим, как встает солнце из-за Альп, проследим, как просыпается и оживает город.

Прогуляемся по еще сонным улочкам и площадям, увидим знаковые места города.

Я расскажу любопытные факты и истории о городе.
Встретить рассвет: Турин для жаворонков
Встретить рассвет: Турин для жаворонков
Встретить рассвет: Турин для жаворонков
Встретить рассвет: Турин для жаворонков
Встретить рассвет: Турин для жаворонков
Встретить рассвет: Турин для жаворонков

Что вас ожидает 🤩

  • Холм Капуцинов
  • Собор Иоанна Крестителя
  • Церкви Сан Лоренсо и Сан Филиппо Нери
  • Королевский дворец
  • Дворец Мадама
  • Башня Моле Антонеллиана — символ Турина
  • Площадь Карла Aльберта
  • Дворец Каpиньанo
  • Цитадель
  • Ворота в город Porta — Palatina
  • Площадь Bиктора Bенето
  • Собор Великой Богородицы
  • Площадь Святого Карла

Что вас ждет

Мы встретим рассвет на холме Капуцинов, увидим, как встает солнце из-за Альп, проследим, как просыпается и оживает город, если отправимся на обзорную экскурсию по Турину ранним утром.
Помимо этого мы посетим основные достопримечательности города. Прогуляемся по площадям Кастелло, Витторио Венето, Св. Карла, Кариньяно, Карло Aльбepто.
Полюбуемся на церковь Сан Лоренсо, собор, хранящий главную христианскую реликвию — Туринскую плащаницу, увидим самую большую в Турине церковь — Сан Филиппо Нери, королевский дворец, дворец Мадама, а также башню Моле-Антонеллиана — символ Турина и один из самых любопытных музеев кино, дворец Каpинианo, Цитадель, ворота в город Porta-Palatina.
В конце прогулки нас ждет итальянский завтрак в одном из аристократичных кафе города.
Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием.
Продолжительнось прогулки 2-4 часа.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по сезону.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билеты на смотровую площадку,
  • завтрак.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку
  • Завтрак
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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