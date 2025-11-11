Отправляйтесь в часовое путешествие на моторной лодке по Гранд-каналу Венеции и оцените оживленную набережную вместе с такими достопримечательностями, как роскошный отель Гритти, место званых вечеров дворец Ка'Пизани-Моретто и старинный мост Риальто.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Водная прогулка по Гранд-каналу Садитесь в катер и отправляйтесь в часовой круиз по каналам Венеции. Оцените множество палаццо, особняков, церквей и знаменитых мостов, которые простираются над водой. Полюбуйтесь на старинный Риальто, самый старый и известный мост, и мост Конституции (Della Constituzione), стеклянное сооружение, построенное Калатравой. Вы также увидите дома венецианских патрициев в центре, где находятся художественные коллекции, музеи и университеты. Осмотрите большую часть города, включая дворцы Ка'Гранде и Ка'Бальби, где располагаются государственные учреждения, и роскошный отель Гритти. Охватите взглядом шумное казино в дворце Ка'Вендармин-Калерджи, место званых вечеров в дворце Ка'Пизани и дворец с международной историей Фондако-деи-Тедески. Также вы сможете увидеть грандиозное религиозное здание собора Санта-Мария-делла-Салюте (La Madonna Della Salute). Важная информация:
- Гид-экскурсовод на английском, итальянском • Не подходит для людей в инвалидных креслах • Тур не проводится во время вогалонги (точная дата не установлена, но обычно выпадает на май), на Рождество (25 и 26 декабря) и в Новый год. Меры по борьбе с Covid-19:.
- Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесете с собой.
Что включено
- Часовая поездка на катере
- Гид-экскурсовод: Английский, Итальянский
Что не входит в цену
- Еда, напитки и чаевые
Место начала и завершения?
Сан-Марко, 30124 Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
