читать дальше

нами были дети 8,9 и 13 лет. Девочке 13 лет было очень интересно, детям младше через часок уже стало не сильно интересно. Я впервые гуляла по новому городу с экскурсоводом, но не пожалела. Аудиогид, все таки,не заменит живое общение. Экскурсия была с 13 до 16. Это,конечно,поздно. Т. к основная часть кафе в это время закрыты. А после 3 часов экскурсии все проголодался. В идеале с 10 утра начинать. Понравилось,что и после экскурсии Эля отвечала на вопросы в мессенджере. Спасибо за экскурсию!