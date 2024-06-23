Прогулки на катере в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Венеции на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
На катере
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Преимущества трансфера на катере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
На катере
На гондоле
11 отзывов
1 час
Водная прогулка
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
«Когда посетите Венецию, надо кататься на гондоле или на катере обязательно»
Завтра в 12:00
14 авг в 12:00
90 за всё до 4 чел.
Краски островов Венецианской лагуны
Пешая
На катере
2 отзыва
4.5 часа
Водная прогулка
Краски островов Венецианской лагуны
Начало: По договоренности с заказчиком
«Передвижения между островами можно осуществить как на общественном водном транспорте — вапоретто, так и заказать индивидуальный катер»
Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    23 июня 2024
    Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
    Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции
  • Н
    Нина
    25 марта 2024
    Краски островов Венецианской лагуны
    Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!
  • А
    Андрей
    13 ноября 2023
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
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    сорок). В ожидании лодки и на протяжении маршрута Наталья непрерывно делилась информацией, рассказала очень много о городе, местных традициях, интересных местах. От причала до отеля с её помощью дошли за три минуты. Все было замечательно.

  • A
    Aleksejs
    23 октября 2021
    Прогулка на катере по Венеции
    Очень позитивные впечатления от экскурсии. Анна интересно и с азартом рассказывает о своём городе, умеет найти контакт с детьми. Настоятельно рекомендую осматривать Венецию именно с воды, именно так и задуман этот город.
  • _
    _robin
    8 июля 2019
    Прогулка на катере по Венеции
    Анна очаровательная женщина и прекрасный экскурсовод! За такое короткое время мы смогли узнать основные факты о Венеции, это было интересно
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    и нескучно! При том, что детки мои постоянно дулись друг на друга и не хотели слушать, она умудрялась их как-то заинтересовывать, так что даже они многое запомнили в этой экскурсии. От души рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На катере»

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  1. Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
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  3. Краски островов Венецианской лагуны
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
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  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Галерея Академии
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
Сейчас в Венеции в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 350. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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