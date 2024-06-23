1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Преимущества трансфера на катере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
1 час
Водная прогулка
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
«Когда посетите Венецию, надо кататься на гондоле или на катере обязательно»
Завтра в 12:00
14 авг в 12:00
€90 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Водная прогулка
Краски островов Венецианской лагуны
Начало: По договоренности с заказчиком
«Передвижения между островами можно осуществить как на общественном водном транспорте — вапоретто, так и заказать индивидуальный катер»
Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman23 июня 2024Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции
- ННина25 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!
- ААндрей13 ноября 2023Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
- AAleksejs23 октября 2021Прогулка на катере по ВенецииОчень позитивные впечатления от экскурсии. Анна интересно и с азартом рассказывает о своём городе, умеет найти контакт с детьми. Настоятельно рекомендую осматривать Венецию именно с воды, именно так и задуман этот город.
- __robin8 июля 2019Прогулка на катере по ВенецииАнна очаровательная женщина и прекрасный экскурсовод! За такое короткое время мы смогли узнать основные факты о Венеции, это было интересно
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