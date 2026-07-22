Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Взглянуть на Венецию с воды и насладиться её изысканными дворцами
На частном катере вы отправитесь в путешествие по самой красивой улице мира — Гранд-каналу.
Осмотрите с воды главные венецианские памятники Средневековья, узнаете историю правительственных резиденций, дворцов и легендарных мостов, а также услышите легенды о дожах, вельможах и знаменитом авантюристе Казанове.
Проплывая по водам знаменитого Большого канала, вы увидите самые красивые дворцы богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря его называют одной из самых красивых «улиц» мира. На фоне скользящих мимо гондол и вапоретто вы будете узнавать тайны венецианского прошлого и легенды ее славных жителей. А также откроете места, где родился Казанова и снимали многие известные фильмы, узнаете, кто такие дожи, где и как они жили
Сокровища Большого канала
Я расскажу о самом древнем дворце Гранд-канала и самом изящном из них. Возле одного из ключевых архитектурных памятников — Дворца дожей — вы услышите о главном политическом месте республики и резиденции ее правителей. Узнаете историю названия и строительства моста Вздохов, единственного закрытого в городе, и одного из старейших, построенных через Гранд-канал — моста Риальто. Кроме того, узнаете самое интересное о важнейшей церкви для всех венецианцев — базилике Санта-Мария-делла-Салюте.
После экскурсии я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о городе, а также посоветую рестораны и другие интересные места для посещения. Можем закончить экскурсию в любом удобном для вас месте в городе.
Кому подходит экскурсия
Прогулка идеально подойдёт путешественникам, которые хотят познакомиться с главными достопримечательностями Венеции за короткое время с лучшего ракурса и сделать великолепные фото с воды.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1686 туристов
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет — венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала: теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась:) Венеция — в сердце читать дальшеуменьшить
с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции.
Теперь я — гид, веду экскурсии на английском и русском. Особенно люблю показывать моим гостям аутентичную, нетуристическую Венецию, где развешано бельё и много секретных очаровательных уголков.
Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все тайны и секреты этого магического города и его островов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Спасибо большое за прекрасную экскурсию по воде и по суше) если вы не любите толпы туристов, то Наталья отлично покажет вам Венецию без толкотни) катер цвета Тиффани - прекрасен)
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Полина
Недавно взяли экскурсию по Гранд-каналу в Венеции с гидом Натальей — и это стало одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия!
Эта экскурсия совершенно не похожа ни на одну из тех, читать дальшеуменьшить
что мы брали раньше. Венеция со стороны воды выглядит совершенно иначе — удивительно, необычно и невероятно красиво. Наталья раскрыла нам столько интересных исторических фактов и показала места, о которых мы не только не знали, но даже никогда не слышали, хотя мы в Венеции не первый раз. Информация была по-настоящему уникальной.
Наталья с удовольствием отвечала на все наши многочисленные вопросы, а после экскурсии уделила нам дополнительное время — давала советы и рекомендации. Она чудесный человек и очень знающий экскурсовод. Отдельное спасибо за помощь с резервированием катера на следующий день, мы очень благодарны!
От всей души рекомендуем Наталью всем, кто ещё не влюблён в Венецию. Она точно поможет вам влюбиться в этот замечательный город! Огромное спасибо Наталья!
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Н
Нэля
Понравилась экскурсия я была с детьми, сказали Крутая тетя! Прокатились по гранд каналу, увидели обзорно город.
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Т
Татьяна
Экскурсия организована отлично. Наталья встретила нас у нашей гостиницы, далее мы прошли к Реальто, и уже через 2 мин подошла лодка цвета тифани. Венеция с воды прекрасна. Наталья интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Спасибо❤️
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М
Мила
Были на экскурсии в начале апреля. Погода уже позволила с комфортом прокатиться по Гранд Каналу и посмотреть все самые красивые дворцы. Мы так же предложили совместить экскурсию с небольшой прогулкой читать дальшеуменьшить
по городу, что оказалось отличной идеей.
Наталья прекрасный рассказчик с огромной любовью к городу. Невольно заражаешься этим чувством, когда слушаешь не только сухие факты, но и истории быта местных жителей. Наталья по собственной инициативе забронировала для нас время на крыше с панорамным видом. В конце экскурсии мы поднялись туда и ещё раз насладились видами города. Мелочь, а приятно. Ведь если не живешь в городе, не знаешь о таких местах.
В конце экскурсии Наталья вскользь упомянула выставку, на которую собиралась сама. Мы заинтересовались и не зря. Получилось невероятное и очень красивое приключение на второй день нашего отдыха.
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Anastasia
Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих пор в ходу фраза: «зачекиниться», хотите узнать что она означает? Вам к Наталье;)
+2
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