Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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  3. По волнам величественного Гранд-канала

Взглянуть на жизнь могущественной королевы Адриатики через истории ее дворцов и известных личностей

Наталья
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Наталья – ваш гид
На речном трамвайчике вапоретто или частном катере вы отправитесь в путешествие по самому известному каналу города.

Осмотрите с воды главные венецианские памятники Средневековья, узнаете историю правительственных резиденций, дворцов и легендарных мостов, а также услышите легенды о дожах, вельможах и знаменитом авантюристе Казанове.
€90
81 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
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По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала

Что вас ожидает

Главная водная артерия Венеции
Проплывая по водам знаменитого Большого канала, вы увидите самые красивые дворцы богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря его называют одной из самых красивых «улиц» мира. На фоне скользящих мимо гондол и вапоретто вы будете узнавать тайны венецианского прошлого и легенды ее славных жителей. А также откроете места, где родился Казанова, где захоронен последний дож Венеции и где снимали многие известные фильмы.

Сокровища Большого канала
Я расскажу о самом древнем дворце Гранд-канала и самом изящном из них. Возле одного из ключевых архитектурных памятников — Дворца дожей — вы услышите о главном политическом месте республики и резиденции ее правителей. Узнаете историю названия и строительства моста Вздохов, единственного закрытого в городе, и одного из старейших, построенных через Гранд-канал — моста Риальто. Кроме того, поговорим об историческом значении важнейшей церкви для всех венецианцев — базилики Санта-Мария-делла-Салюте.

После экскурсии я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о городе, а также посоветую рестораны и бакари для местных.

Кому подходит экскурсия

Прогулка идеально подойдет путешественникам, которые хотят познакомиться с главными достопримечательностями Венеции за короткое время.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен водный транспорт:
— городской транспорт вапоретто — 7.50€/чел (возможно придется стоять)
— частный катер — 120€/катер на час (экскурсия на нем проводится только с 14.30)

По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала
По волнам величественного Гранд-канала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала — теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась) Венеция — в сердце с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я гид, увлекаюсь фотографией. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все секреты и посетить все укромные уголки этого магического города и его остовов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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