Наталья проводит ещё 2 экскурсии

На частном катере вы отправитесь в путешествие по самой красивой улице мира — Гранд-каналу. Осмотрите с воды главные венецианские памятники Средневековья, узнаете историю правительственных резиденций, дворцов и легендарных мостов, а также услышите легенды о дожах, вельможах и знаменитом авантюристе Казанове.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главная водная артерия Венеции

Проплывая по водам знаменитого Большого канала, вы увидите самые красивые дворцы богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря его называют одной из самых красивых «улиц» мира. На фоне скользящих мимо гондол и вапоретто вы будете узнавать тайны венецианского прошлого и легенды ее славных жителей. А также откроете места, где родился Казанова и снимали многие известные фильмы, узнаете, кто такие дожи, где и как они жили

Сокровища Большого канала

Я расскажу о самом древнем дворце Гранд-канала и самом изящном из них. Возле одного из ключевых архитектурных памятников — Дворца дожей — вы услышите о главном политическом месте республики и резиденции ее правителей. Узнаете историю названия и строительства моста Вздохов, единственного закрытого в городе, и одного из старейших, построенных через Гранд-канал — моста Риальто. Кроме того, узнаете самое интересное о важнейшей церкви для всех венецианцев — базилике Санта-Мария-делла-Салюте.

После экскурсии я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о городе, а также посоветую рестораны и другие интересные места для посещения. Можем закончить экскурсию в любом удобном для вас месте в городе.

Кому подходит экскурсия

Прогулка идеально подойдёт путешественникам, которые хотят познакомиться с главными достопримечательностями Венеции за короткое время с лучшего ракурса и сделать великолепные фото с воды.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается аренда частного катера: €150/час.