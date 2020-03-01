Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Главная водная артерия Венеции

Проплывая по водам знаменитого Большого канала, вы увидите самые красивые дворцы богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря его называют одной из самых красивых «улиц» мира. На фоне скользящих мимо гондол и вапоретто вы будете узнавать тайны венецианского прошлого и легенды ее славных жителей. А также откроете места, где родился Казанова, где захоронен последний дож Венеции и где снимали многие известные фильмы.

Сокровища Большого канала

Я расскажу о самом древнем дворце Гранд-канала и самом изящном из них. Возле одного из ключевых архитектурных памятников — Дворца дожей — вы услышите о главном политическом месте республики и резиденции ее правителей. Узнаете историю названия и строительства моста Вздохов, единственного закрытого в городе, и одного из старейших, построенных через Гранд-канал — моста Риальто. Кроме того, поговорим об историческом значении важнейшей церкви для всех венецианцев — базилики Санта-Мария-делла-Салюте.

После экскурсии я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о городе, а также посоветую рестораны и бакари для местных.

Кому подходит экскурсия

Прогулка идеально подойдет путешественникам, которые хотят познакомиться с главными достопримечательностями Венеции за короткое время.