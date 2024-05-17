Экскурсии по воде в Венеции

Найдено 10 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Венеции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристическая Венеция в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
«На прогулке по тихой и тенистой набережной Джудекка вы взглянете на панорамы самого грандиозного канала Венеции, по которому в порт заходят круизные лайнеры»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
177 за всё до 8 чел.
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
43 отзыва
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 5 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Дворцы Большого канала
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
«Индивидуальный катер — от 140 евро с группы (в зависимости от количества человек и типа катера)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
«Затем на частном катере прокатимся по самой красивой «улице» города — Большому каналу, а также по маленьким тихим Рио»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
«Дополнительно оплачивается аренда частного катера: 150€/час»
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Преимущества трансфера на катере»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Колоритный остров Бурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Колоритный остров Бурано: яркие домики и традиции Венеции
Приглашаем на увлекательную прогулку по острову Бурано, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Остановка Фондаменте Нуове в Венеции бар Al Cupido
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
«По желанию, можно арендовать частный катер — около 350 евро»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 6 чел.
По водным дорогам Венеции
🛶 На гондоле
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
«Какие особенности её конструкции делают гондолу таким удобным средством передвижения по каналам Венеции»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
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    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
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    истории и культуры. Путешествовали группой из семи человек, включая двоих детей. Все остались в полном восторге от города, который раскрыл нам свои красоты с вод Гранд канала. И конечно, дети остались с незабываемыми впечатлениями и уникальными сувенирами, сделанными своими руками после мастер класса по производству венецианского стекла. Кстати, ещё один неоспоримый плюс путешествия на частной лодке - отсутствие толп туристов)) Спасибо, Анна, что убедили меня взять именно эту экскурсию!

    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящийСпасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий
  • Л
    Ланда
    14 мая 2024
    Нетуристическая Венеция в центре города
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд
  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
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    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • Т
    ТАтьяна
    10 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод! Рекомендую 💪
  • Л
    Лилия
    10 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Боольшое спасибо экскурсоводу Анне за интересную, увлекательную и познавательную водную прогулку по Венеции.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Нетуристическая Венеция в центре города
  2. Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
  3. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
  4. Дворцы Большого канала
  5. Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 70 до 380. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные экскурсии в Венеции на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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