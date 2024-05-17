1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
«На прогулке по тихой и тенистой набережной Джудекка вы взглянете на панорамы самого грандиозного канала Венеции, по которому в порт заходят круизные лайнеры»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€177 за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
«Индивидуальный катер — от 140 евро с группы (в зависимости от количества человек и типа катера)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
«Затем на частном катере прокатимся по самой красивой «улице» города — Большому каналу, а также по маленьким тихим Рио»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
«Дополнительно оплачивается аренда частного катера: 150€/час»
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Преимущества трансфера на катере»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колоритный остров Бурано: яркие домики и традиции Венеции
Приглашаем на увлекательную прогулку по острову Бурано, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Остановка Фондаменте Нуове в Венеции бар Al Cupido
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
«По желанию, можно арендовать частный катер — около 350 евро»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
«Какие особенности её конструкции делают гондолу таким удобным средством передвижения по каналам Венеции»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
- ЛЛанда14 мая 2024Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
- ААнтон11 мая 2024Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
- ТТАтьяна10 мая 2024Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод! Рекомендую 💪
- ЛЛилия10 мая 2024Боольшое спасибо экскурсоводу Анне за интересную, увлекательную и познавательную водную прогулку по Венеции.
- ЕЕлена10 мая 2024Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
- ЮЮлия7 мая 2024Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)
- ЕЕлена5 мая 2024Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥
- ЛЛюдмила3 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 70 до 380. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные экскурсии в Венеции на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024