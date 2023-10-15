Не просто трансфер из точки А в точку Б, а красивое путешествие по каналам Венеции
Приплыть в Венецию на катере прямо из аэропорта — звучит заманчиво, не правда ли? Я организую для вас такое начало отдыха! Встречу в аэропорту с именной табличкой, провожу до причала, где нас будет ждать частный катер.
Через 20 минут, с ветерком, рассекая воды лагуны, мы окажемся в самой Венеции и по внутренним каналам подплывём к причалу вашего отеля.
Через 20 минут, с ветерком, рассекая воды лагуны, мы окажемся в самой Венеции и по внутренним каналам подплывём к причалу вашего отеля.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Преимущества трансфера на катере
- Вам не придётся тащить чемоданы через многочисленные венецианские мостики.
- По дороге я предоставлю вам карту города и дам всю необходимую информацию о мероприятиях, музеях, «правильных» ресторанах и многом другом.
- Вы сразу прочувствуете атмосферу города на воде и сделаете потрясающие фотографии.
Организационные детали
- После заказа трансфера мне необходимо получить от вас номер вашего рейса и время прилёта.
- В случае задержки рейса я буду отслеживать ситуацию и встречу вас в любом случае, когда самолёт приземлится.
- Если вы вдруг опоздали на рейс или не полетели по другой причине, пожалуйста, сообщите мне об этом.
- Базовая стоимость данного трансфера рассчитана на компанию до 4 человек и на 4 багажных места. За каждого дополнительного пассажира, в том числе ребёнка, доплата 30 € (включая багаж).
- За каждое дополнительное место багажа доплата 8 €.
- Если вам нужен трансфер раньше 07:00 или позже 22:00, то доплата составит 30 €.
- Обратите внимание: если вы прилетаете в аэропорт Антонио Канова города Тревизо, то данный сервис невозможен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 1088 туристов
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала — теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась) Венеция — в сердце с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я гид, увлекаюсь фотографией. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все секреты и посетить все укромные уголки этого магического города и его островов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.
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