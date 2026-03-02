Представьте: вы только что приземлились в аэропорту Марко Поло, и ваше путешествие в Венецию начинается не с очередей за такси, а с приятной поездки на катере прямо к отелю. Вас
5 причин купить этот трансфер
- 🧳 Не нужно тащить чемоданы через мостики
- 🗺️ Карта города и полезная информация
- 📸 Потрясающие фотографии
- 🕵️♂️ Отслеживание рейса
- 👨👩👧👦 Подходит для компании до 4 человек
Что можно увидеть
- Город на воде
Описание трансфер
Преимущества трансфера на катере
- Вам не придётся тащить чемоданы через многочисленные венецианские мостики.
- По дороге я предоставлю вам карту города и дам всю необходимую информацию о мероприятиях, музеях, «правильных» ресторанах и многом другом.
- Вы сразу прочувствуете атмосферу города на воде и сделаете потрясающие фотографии.
Организационные детали
- После заказа трансфера мне необходимо получить от вас номер вашего рейса и время прилёта.
- В случае задержки рейса я буду отслеживать ситуацию и встречу вас в любом случае, когда самолёт приземлится.
- Если вы вдруг опоздали на рейс или не полетели по другой причине, пожалуйста, сообщите мне об этом.
- Базовая стоимость данного трансфера рассчитана на компанию до 4 человек и на 4 багажных места. За каждого дополнительного пассажира, в том числе ребёнка, доплата 30 € (включая багаж).
- За каждое дополнительное место багажа доплата 8 €.
- Если вам нужен трансфер раньше 07:00 или позже 22:00, то доплата составит 30 €.
- Обратите внимание: если вы прилетаете в аэропорт Антонио Канова города Тревизо, то данный сервис невозможен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1687 туристов
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет — венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала: теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась:) Венеция — в сердце
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбор путешествия в Венецию у нас был не случайным - мы отмечали 20-летие со дня знакомства с мужем. Поэтому хотелось, чтобы и встретил нас и показал город душевный человек. Кем
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо Вам огромное, Мария! Мне очень приятно! У Трипстера новая опция: теперь можно ответить гостю на отзыв), вот я Вам и прилюдно отвечаю🤗). Всего наилучшего, всегда жду!
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А
Если вы хотите индивидуального подхода, понимания, заботы, то вам именно к Наталье. А если вы хотите особенно «программу и организацию», то вам 100% только к Наталье в Венеции))
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Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень рекомендуем добираться до него именно по воде и брать отель,
Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень рекомендуем добираться до него именно по воде и брать отель,
+2
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Все отлично! Грация милле!
Сразу попадаешь в надежные руки, нас встретила с табличкой,отвезла на катере, рассказала о городе и дала подробные инструкции!!!! Спасибо
Сразу попадаешь в надежные руки, нас встретила с табличкой,отвезла на катере, рассказала о городе и дала подробные инструкции!!!! Спасибо
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А
Отличной идеей было заказать такую экскурсию-встречу. Наталья была всегда на связи в вотс апп, следила за прилетом нашего самолета, пока были на паспортном контроле так же держали связь. Экскурсия началась
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9 сентября мы прилетели в а/п МП, и чтоб сразу погрузиться в атмосферу Венеции решили,что нам нужен трансфер. на катере,кот организовывает Наталья! Коммуникабельная,обаятельная! Все детали мы заранее обсудили в переписке,катер уже ждал и…. путешествие началось! Наталия прекрасный гид-исторический обзор,архитектура,культура,события-мы получили массу информации! Ну и как же без просекко! Наталья доставила нас к порогу отеля и помогла с заселением! Спасибо большое!
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