Наталья — ваш гид в Венеции

Провела экскурсии для 1088 туристов

Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала — теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась) Венеция — в сердце с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я гид, увлекаюсь фотографией. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все секреты и посетить все укромные уголки этого магического города и его островов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.

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