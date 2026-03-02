Мои заказы

Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере

Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Представьте: вы только что приземлились в аэропорту Марко Поло, и ваше путешествие в Венецию начинается не с очередей за такси, а с приятной поездки на катере прямо к отелю. Вас
читать дальшеуменьшить

встретят с именной табличкой, помогут с багажом и проводят к причалу. В пути насладитесь неповторимыми видами Венецианской лагуны и сделайте первые фотографии.

Вам не придется беспокоиться о деталях: в случае задержки рейса мы отслеживаем прибытие и встречаем вас без дополнительных затрат.

Трансфер рассчитан на компанию до 4 человек, с возможностью добавления пассажиров и багажа за дополнительную плату. Это начало вашего путешествия, которое вы запомните навсегда

5
11 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🧳 Не нужно тащить чемоданы через мостики
  • 🗺️ Карта города и полезная информация
  • 📸 Потрясающие фотографии
  • 🕵️‍♂️ Отслеживание рейса
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для компании до 4 человек
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере

Что можно увидеть

  • Город на воде

Описание трансфер

Преимущества трансфера на катере

  • Вам не придётся тащить чемоданы через многочисленные венецианские мостики.
  • По дороге я предоставлю вам карту города и дам всю необходимую информацию о мероприятиях, музеях, «правильных» ресторанах и многом другом.
  • Вы сразу прочувствуете атмосферу города на воде и сделаете потрясающие фотографии.

Организационные детали

  • После заказа трансфера мне необходимо получить от вас номер вашего рейса и время прилёта.
  • В случае задержки рейса я буду отслеживать ситуацию и встречу вас в любом случае, когда самолёт приземлится.
  • Если вы вдруг опоздали на рейс или не полетели по другой причине, пожалуйста, сообщите мне об этом.
  • Базовая стоимость данного трансфера рассчитана на компанию до 4 человек и на 4 багажных места. За каждого дополнительного пассажира, в том числе ребёнка, доплата 30 € (включая багаж).
  • За каждое дополнительное место багажа доплата 8 €.
  • Если вам нужен трансфер раньше 07:00 или позже 22:00, то доплата составит 30 €.
  • Обратите внимание: если вы прилетаете в аэропорт Антонио Канова города Тревизо, то данный сервис невозможен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1687 туристов
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет — венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала: теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась:) Венеция — в сердце
читать дальшеуменьшить

с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я — гид, веду экскурсии на английском и русском. Особенно люблю показывать моим гостям аутентичную, нетуристическую Венецию, где развешано бельё и много секретных очаровательных уголков. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все тайны и секреты этого магического города и его островов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Maria
Выбор путешествия в Венецию у нас был не случайным - мы отмечали 20-летие со дня знакомства с мужем. Поэтому хотелось, чтобы и встретил нас и показал город душевный человек. Кем
читать дальшеуменьшить

и оказалась Наталья, мы очень рады, что не ошиблись в выборе. Встреча была вовремя на прекрасном катере цвета тиффани. После встречи в аэропорте мы отправились на обзорную экскурсию по Венеции и на следующий день на острова Мурано и Бурано. Все было супер - и с погодой и с настроением и с впечатлением от Венеции (а это немаловажная заслуга и гида, пишу как опытный путешественник). В общем, рекомендую прекрасную Наталью!

Выбор путешествия в Венецию у нас был не случайным - мы отмечали 20-летие со дня знакомства
Выбор путешествия в Венецию у нас был не случайным - мы отмечали 20-летие со дня знакомства
Выбор путешествия в Венецию у нас был не случайным - мы отмечали 20-летие со дня знакомства
Выбор путешествия в Венецию у нас был не случайным - мы отмечали 20-летие со дня знакомства
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо Вам огромное, Мария! Мне очень приятно! У Трипстера новая опция: теперь можно ответить гостю на отзыв), вот я Вам и прилюдно отвечаю🤗). Всего наилучшего, всегда жду!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Если вы хотите индивидуального подхода, понимания, заботы, то вам именно к Наталье. А если вы хотите особенно «программу и организацию», то вам 100% только к Наталье в Венеции))
Если вы хотите индивидуального подхода, понимания, заботы, то вам именно к Наталье. А если вы хотите
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень рекомендуем добираться до него именно по воде и брать отель,
читать дальшеуменьшить

где есть свой причал.
Именно благодаря рекомендациям Наталье наше место проживания было восхитительным: чудесный вид на канал из старинных окон с атмосферными ставнями, старинные балки на потолке, многочисленные светильники из муранского стекла, венецианская мебель, большой и уютный мраморной санузел!

Наталья еще до начала нашего путешествия всячески подбадривала и помогала советами, дала много рекомендаций касательно проживания и мест для ужинов (в не сезон многие места закрыты, а у нас было всего 1.5 дня)

Наталья учла наши пожелания и встретила нас на катере с бутылочкой Prosecco 🍾 🥂и рассказала интересную историю строительства Венеции.

Наталья приветливый человек и интересный рассказчик!

По прибытию решено было провести с Натальей вечернюю экскурсию по городу За несколько часов мы увидели все самое-самое:
🇮🇹 попробовали знаменитые закуски чикетти (cicchetti)
🇮🇹узнали, что только в Венеции в баре вас поймут, если попросите ombre 🇮🇹что Поцелуев мост далеко не романтичное место.
🇮🇹в какой Пастичерии попробовать карнавальные пончики 🇮🇹где можно съесть вкуснейших жареных местных пирожков и запить бокалом Prosecco и самым вкусным типамису.
У Натальи много других экскурсий, спрашивайте!

Мы с мужем горячо рекомендуем Наталью! 👍👍👍 И еще раз благодарим за прекрасно проведенное время в ее компании! 🫶

Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.+2
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Вам был полезен этот отзыв?
Борис
Все отлично! Грация милле!
Сразу попадаешь в надежные руки, нас встретила с табличкой,отвезла на катере, рассказала о городе и дала подробные инструкции!!!! Спасибо
Все отлично! Грация милле!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличной идеей было заказать такую экскурсию-встречу. Наталья была всегда на связи в вотс апп, следила за прилетом нашего самолета, пока были на паспортном контроле так же держали связь. Экскурсия началась
читать дальшеуменьшить

прям на выходе из зоны паспортного контроля и до причала, ну и далее во время плавания. Очень интересный опыт, впечатления супер! С воды Венеция прекрасна! Так же с Натальей ходили на пешую экскурсию и на водную по гранд каналу. Это супер!

Вам был полезен этот отзыв?
Виолетта
9 сентября мы прилетели в а/п МП, и чтоб сразу погрузиться в атмосферу Венеции решили,что нам нужен трансфер. на катере,кот организовывает Наталья! Коммуникабельная,обаятельная! Все детали мы заранее обсудили в переписке,катер уже ждал и…. путешествие началось! Наталия прекрасный гид-исторический обзор,архитектура,культура,события-мы получили массу информации! Ну и как же без просекко! Наталья доставила нас к порогу отеля и помогла с заселением! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии на «Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере»

Венеция 2 в 1: пешком и по воде
На катере
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогуляться по узким улочкам Венеции, а также проплыть по каналам (с доплатой за катер)
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Прогулка на катере по Венеции
На катере
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка на катере по Венеции
Начало: Площадь Сан Марко или Вокзал
Расписание: в любой день недели
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
€75 за всё до 6 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
На поезде
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Марко Поло, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
14 авг в 12:00
€75 за всё до 4 чел.
Трансфер на катере из аэропорта Марко Поло и обратно по 3 маршрутам
На катере
3 отзыва
Групповая
Трансфер на катере из аэропорта Марко Поло и обратно по 3 маршрутам
Начало: Виале Галилео Галилей, 30/1, 30173 Венеция ВЕ, Ита...
€18 за человека
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции
от €380 за экскурсию