Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре

Сэкономьте на такси и забудьте о сложностях общественного транспорта с прямым экспресс-автобусом из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре. Комфортабельный салон с кондиционером и бесплатный Wi-Fi сделают вашу поездку приятной.
Описание трансферУдобный трансфер без лишних хлопот После прилёта направляйтесь на автобусную станцию за залом прибытия, где вас встретит водитель. Расслабьтесь в комфортабельном автобусе с кондиционером и бесплатным Wi-Fi, чтобы сообщить близким о вашем прибытии. Гибкие варианты поездки Доступны трансферы в обе стороны — от аэропорта до Венеции и Местре и обратно. Рассчитайте время в пути: до Корсо дель Пополо — 50 минут, до железнодорожного вокзала Местре — 55 минут, до площади Рима в Венеции — 70 минут. Забудьте о такси и сложных пересадках в общественном транспорте. С нашим экспресс-автобусом вы быстро и удобно окажетесь в нужном месте для начала своего путешествия. Важная информация:
- Автобусные рейсы связаны с авиаперелетами: пожалуйста, учитывайте, что если вы едете в аэропорт, то должны быть там за 1,5–2 часа до вылета. Поездка на автобусе из Венеции в аэропорт занимает 1 час 10 минут, а из Местре — 55 минут.
- Билет в оба конца действителен для возврата. Пожалуйста, сохраните билет после поездки в одну сторону, так как тот же QR-код действителен для поездки обратно.
- Обратите внимание, что время, указанное в билете, является лишь автоматическим и не является обязательным для вас.
Ежедневно, с 4:20 до 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Бесплатное подключение к Wi-Fi
- Норма провоза багажа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Noalese, 63E, 31100 Treviso TV, Italy
Завершение: Аэропорт Тревизо
Когда начало
Ежедневно, с 4:20 до 18:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
31 июл 2025
Всё было очень просто. Аэропорт не был переполнен, остановка автобуса была именно там, где указано в приложении. Ожидал большие очереди и неразбериху, но ничего такого не было. Найдите мужчину в яркой жилетке около остановки, предъявите ему онлайн-билет, дождитесь автобуса, загрузите багаж и расслабьтесь! Обязательно воспользуюсь снова.
Д
Данила
12 ноя 2024
Очень удобный способ добраться из аэропорта Тревизо в Венецию и обратно. Хороший сервис и разумная цена. Настоятельно рекомендую.
А
Агния
12 июн 2024
В аэропорту много автобусов, поэтому сначала было немного запутанно, какой из них наш.
