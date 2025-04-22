Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Преимущества трансфера на катере»
24 июн в 08:00
25 июн в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
«Трансфер в Венеции: на катере, на автобусе или на корабле»
Завтра в 12:00
12 июн в 12:00
€75 за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парки развлечений из Венеции
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парки развлечений из Вероны
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 апреля 2025Наталья молодец. Вовремя встретила, все интересно рассказала. Максимально все четко. Спасибо.
- ММария10 апреля 2025Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта. Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень
- ЕЕлена17 марта 2025Очень понравился трансфер с аэропорта и рассказ про Венецию, а также нам вручили карту с маршрутами и местами для посещения. Спасибо
- SSergey7 сентября 2024Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2025
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