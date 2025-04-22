Трансфер в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
На катере
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Преимущества трансфера на катере»
24 июн в 08:00
25 июн в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
На поезде
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
«Трансфер в Венеции: на катере, на автобусе или на корабле»
Завтра в 12:00
12 июн в 12:00
€75 за экскурсию
Трансфер в парки развлечений из Венеции
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парки развлечений из Венеции
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Трансфер в парки развлечений из Вероны
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парки развлечений из Вероны
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 апреля 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Наталья молодец. Вовремя встретила, все интересно рассказала. Максимально все четко. Спасибо.
  • М
    Мария
    10 апреля 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта. Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень
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    рекомендуем добираться до него именно по воде и брать отель, где есть свой причал. Именно благодаря рекомендациям Наталье наше место проживания было восхитительным: чудесный вид на канал из старинных окон с атмосферными ставнями, старинные балки на потолке, многочисленные светильники из муранского стекла, венецианская мебель, большой и уютный мраморной санузел! Наталья еще до начала нашего путешествия всячески подбадривала и помогала советами, дала много рекомендаций касательно проживания и мест для ужинов (в не сезон многие места закрыты, а у нас было всего 1.5 дня) Наталья учла наши пожелания и встретила нас на катере с бутылочкой Prosecco 🍾 🥂и рассказала интересную историю строительства Венеции. Наталья приветливый человек и интересный рассказчик! По прибытию решено было провести с Натальей вечернюю экскурсию по городу За несколько часов мы увидели все самое-самое: 🇮🇹 попробовали знаменитые закуски чикетти (cicchetti) 🇮🇹узнали, что только в Венеции в баре вас поймут, если попросите ombre 🇮🇹что Поцелуев мост далеко не романтичное место. 🇮🇹в какой Пастичерии попробовать карнавальные пончики 🇮🇹где можно съесть вкуснейших жареных местных пирожков и запить бокалом Prosecco и самым вкусным типамису. У Натальи много других экскурсий, спрашивайте! Мы с мужем горячо рекомендуем Наталью! 👍👍👍 И еще раз благодарим за прекрасно проведенное время в ее компании! 🫶

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  • Е
    Елена
    17 марта 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Очень понравился трансфер с аэропорта и рассказ про Венецию, а также нам вручили карту с маршрутами и местами для посещения. Спасибо
  • S
    Sergey
    7 сентября 2024
    Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
    Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
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    Всё прошло гладко и быстро. Нас встретила Нина - представитель Кристины - которая по пути дала очень много полезных советов по Венеции, помогла в приобретении билетов на вапоретто и довела нас до стойки регистрации отеля, где помогла общаться с консьержем. Она и в дальнейшем была всегда на связи, помогая нам решать возникающие проблемы. Очень милая и ответственная женщина! Спасибо Вам, Нина! Рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Трансфер»

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  1. Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
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  3. Трансфер в парки развлечений из Венеции
  4. Трансфер в парки развлечений из Вероны
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  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Рынок Риальто
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2025
Сейчас в Венеции в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 385. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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