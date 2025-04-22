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рекомендуем добираться до него именно по воде и брать отель, где есть свой причал. Именно благодаря рекомендациям Наталье наше место проживания было восхитительным: чудесный вид на канал из старинных окон с атмосферными ставнями, старинные балки на потолке, многочисленные светильники из муранского стекла, венецианская мебель, большой и уютный мраморной санузел! Наталья еще до начала нашего путешествия всячески подбадривала и помогала советами, дала много рекомендаций касательно проживания и мест для ужинов (в не сезон многие места закрыты, а у нас было всего 1.5 дня) Наталья учла наши пожелания и встретила нас на катере с бутылочкой Prosecco 🍾 🥂и рассказала интересную историю строительства Венеции. Наталья приветливый человек и интересный рассказчик! По прибытию решено было провести с Натальей вечернюю экскурсию по городу За несколько часов мы увидели все самое-самое: 🇮🇹 попробовали знаменитые закуски чикетти (cicchetti) 🇮🇹узнали, что только в Венеции в баре вас поймут, если попросите ombre 🇮🇹что Поцелуев мост далеко не романтичное место. 🇮🇹в какой Пастичерии попробовать карнавальные пончики 🇮🇹где можно съесть вкуснейших жареных местных пирожков и запить бокалом Prosecco и самым вкусным типамису. У Натальи много других экскурсий, спрашивайте! Мы с мужем горячо рекомендуем Наталью! 👍👍👍 И еще раз благодарим за прекрасно проведенное время в ее компании! 🫶