-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
€376
€395 за всё до 4 чел.
Групповая
Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло
Начало: Venice Marco Polo Airport (VCE), Viale Galileo Gal...
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
€39 за человека
Групповая
Трансфер на катере из аэропорта Марко Поло и обратно по 3 маршрутам
Начало: Viale Galileo Galilei, 30/1, 30173 Venezia VE, Ita...
20 ноя в 21:00
21 ноя в 00:00
€18 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Перемещение в Венеции на катере, автобусе или корабле. Доберитесь до отеля из аэропорта или с ж/д вокзала с русскоговорящим ассистентом
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
20 ноя в 12:00
€75 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем28 октября 2025Если вы хотите индивидуального подхода, понимания, заботы, то вам именно к Наталье. А если вы хотите особенно «программу и организацию», то вам 100% только к Наталье в Венеции))
- ААлёна25 октября 2025Отличной идеей было заказать такую экскурсию-встречу. Наталья была всегда на связи в вотс апп, следила за прилетом нашего самолета, пока
- ВВиолетта16 сентября 20259 сентября мы прилетели в а/п МП, и чтоб сразу погрузиться в атмосферу Венеции решили,что нам нужен трансфер. на катере,кот
- ББорис12 сентября 2025Все отлично! Грация милле!
Сразу попадаешь в надежные руки, нас встретила с табличкой,отвезла на катере, рассказала о городе и дала подробные инструкции!!!! Спасибо
- ААнтон31 июля 2025Очень быстрый и романтичный способ добраться из аэропорта Марко Поло до гостиницы! Благодарим Наталью за предоставление такой интересной возможности! Это великолепный способ начать свое пребывание в Венеции с комфортной и познавательной поездки!
- ССергей22 апреля 2025Наталья молодец. Вовремя встретила, все интересно рассказала. Максимально все четко. Спасибо.
- ММария10 апреля 2025Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень
- ЕЕлена17 марта 2025Очень понравился трансфер с аэропорта и рассказ про Венецию, а также нам вручили карту с маршрутами и местами для посещения. Спасибо
- ААлександр25 января 2025Все прошло великолепно! Встретили в аэропорту, довезли до входа в отель. По дороге коротко но увлекательно рассказали об основных достопримечательностях города. Очень комфортно, особенно учитывая отсутствие привычных такси и автомобильных дорог…
- SSergey7 сентября 2024Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
- ААндрей13 ноября 2023Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
