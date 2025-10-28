Мои заказы

Трансфер из аэропорта Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Венеции на русском языке, цены от €18, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
На катере
1 час
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
€376€395 за всё до 4 чел.
Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло
3 отзыва
Групповая
Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло
Начало: Venice Marco Polo Airport (VCE), Viale Galileo Gal...
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
€39 за человека
Трансфер на катере из аэропорта Марко Поло и обратно по 3 маршрутам
На катере
3 отзыва
Групповая
Трансфер на катере из аэропорта Марко Поло и обратно по 3 маршрутам
Начало: Viale Galileo Galilei, 30/1, 30173 Venezia VE, Ita...
20 ноя в 21:00
21 ноя в 00:00
€18 за человека
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
На поезде
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Перемещение в Венеции на катере, автобусе или корабле. Доберитесь до отеля из аэропорта или с ж/д вокзала с русскоговорящим ассистентом
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
20 ноя в 12:00
€75 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    28 октября 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Если вы хотите индивидуального подхода, понимания, заботы, то вам именно к Наталье. А если вы хотите особенно «программу и организацию», то вам 100% только к Наталье в Венеции))
    Если вы хотите индивидуального подхода, понимания, заботы, то вам именно к Наталье. А если вы хотите
  • А
    Алёна
    25 октября 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Отличной идеей было заказать такую экскурсию-встречу. Наталья была всегда на связи в вотс апп, следила за прилетом нашего самолета, пока
    читать дальше

    были на паспортном контроле так же держали связь. Экскурсия началась прям на выходе из зоны паспортного контроля и до причала, ну и далее во время плавания. Очень интересный опыт, впечатления супер! С воды Венеция прекрасна! Так же с Натальей ходили на пешую экскурсию и на водную по гранд каналу. Это супер!

  • В
    Виолетта
    16 сентября 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    9 сентября мы прилетели в а/п МП, и чтоб сразу погрузиться в атмосферу Венеции решили,что нам нужен трансфер. на катере,кот
    читать дальше

    организовывает Наталья! Коммуникабельная,обаятельная! Все детали мы заранее обсудили в переписке,катер уже ждал и…. путешествие началось! Наталия прекрасный гид-исторический обзор,архитектура,культура,события-мы получили массу информации! Ну и как же без просекко! Наталья доставила нас к порогу отеля и помогла с заселением! Спасибо большое!

  • Б
    Борис
    12 сентября 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Все отлично! Грация милле!
    Сразу попадаешь в надежные руки, нас встретила с табличкой,отвезла на катере, рассказала о городе и дала подробные инструкции!!!! Спасибо
    Все отлично! Грация милле!
  • А
    Антон
    31 июля 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Очень быстрый и романтичный способ добраться из аэропорта Марко Поло до гостиницы! Благодарим Наталью за предоставление такой интересной возможности! Это великолепный способ начать свое пребывание в Венеции с комфортной и познавательной поездки!
  • С
    Сергей
    22 апреля 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Наталья молодец. Вовремя встретила, все интересно рассказала. Максимально все четко. Спасибо.
  • М
    Мария
    10 апреля 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
    Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень
    читать дальше

    рекомендуем добираться до него именно по воде и брать отель, где есть свой причал.
    Именно благодаря рекомендациям Наталье наше место проживания было восхитительным: чудесный вид на канал из старинных окон с атмосферными ставнями, старинные балки на потолке, многочисленные светильники из муранского стекла, венецианская мебель, большой и уютный мраморной санузел!

    Наталья еще до начала нашего путешествия всячески подбадривала и помогала советами, дала много рекомендаций касательно проживания и мест для ужинов (в не сезон многие места закрыты, а у нас было всего 1.5 дня)

    Наталья учла наши пожелания и встретила нас на катере с бутылочкой Prosecco 🍾 🥂и рассказала интересную историю строительства Венеции.

    Наталья приветливый человек и интересный рассказчик!

    По прибытию решено было провести с Натальей вечернюю экскурсию по городу
    За несколько часов мы увидели все самое-самое:
    🇮🇹 попробовали знаменитые закуски чикетти (cicchetti)
    🇮🇹узнали, что только в Венеции в баре вас поймут, если попросите ombre
    🇮🇹что Поцелуев мост далеко не романтичное место.
    🇮🇹в какой Пастичерии попробовать карнавальные пончики
    🇮🇹где можно съесть вкуснейших жареных местных пирожков и запить бокалом Prosecco и самым вкусным типамису.
    У Натальи много других экскурсий, спрашивайте!

    Мы с мужем горячо рекомендуем Наталью! 👍👍👍
    И еще раз благодарим за прекрасно проведенное время в ее компании! 🫶

  • Е
    Елена
    17 марта 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Очень понравился трансфер с аэропорта и рассказ про Венецию, а также нам вручили карту с маршрутами и местами для посещения. Спасибо
  • А
    Александр
    25 января 2025
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Все прошло великолепно! Встретили в аэропорту, довезли до входа в отель. По дороге коротко но увлекательно рассказали об основных достопримечательностях города. Очень комфортно, особенно учитывая отсутствие привычных такси и автомобильных дорог…
  • S
    Sergey
    7 сентября 2024
    Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
    Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
    читать дальше

    Всё прошло гладко и быстро. Нас встретила Нина - представитель Кристины - которая по пути дала очень много полезных советов по Венеции, помогла в приобретении билетов на вапоретто и довела нас до стойки регистрации отеля, где помогла общаться с консьержем. Она и в дальнейшем была всегда на связи, помогая нам решать возникающие проблемы. Очень милая и ответственная женщина! Спасибо Вам, Нина! Рекомендуем всем.

  • А
    Андрей
    13 ноября 2023
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
    читать дальше

    сорок). В ожидании лодки и на протяжении маршрута Наталья непрерывно делилась информацией, рассказала очень много о городе, местных традициях, интересных местах. От причала до отеля с её помощью дошли за три минуты. Все было замечательно.

