читать дальше

рекомендуем добираться до него именно по воде и брать отель, где есть свой причал.

Именно благодаря рекомендациям Наталье наше место проживания было восхитительным: чудесный вид на канал из старинных окон с атмосферными ставнями, старинные балки на потолке, многочисленные светильники из муранского стекла, венецианская мебель, большой и уютный мраморной санузел!



Наталья еще до начала нашего путешествия всячески подбадривала и помогала советами, дала много рекомендаций касательно проживания и мест для ужинов (в не сезон многие места закрыты, а у нас было всего 1.5 дня)



Наталья учла наши пожелания и встретила нас на катере с бутылочкой Prosecco 🍾 🥂и рассказала интересную историю строительства Венеции.



Наталья приветливый человек и интересный рассказчик!



По прибытию решено было провести с Натальей вечернюю экскурсию по городу

За несколько часов мы увидели все самое-самое:

🇮🇹 попробовали знаменитые закуски чикетти (cicchetti)

🇮🇹узнали, что только в Венеции в баре вас поймут, если попросите ombre

🇮🇹что Поцелуев мост далеко не романтичное место.

🇮🇹в какой Пастичерии попробовать карнавальные пончики

🇮🇹где можно съесть вкуснейших жареных местных пирожков и запить бокалом Prosecco и самым вкусным типамису.

У Натальи много других экскурсий, спрашивайте!



Мы с мужем горячо рекомендуем Наталью! 👍👍👍

И еще раз благодарим за прекрасно проведенное время в ее компании! 🫶