Д Дмитрий Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина Мы прекрасно провели время в Доломитах с Масссимо! Он был очень внимателен и рассказывал много интересного. Машина была комфортной, а обед (оплачивается отдельно) был великолепен. Обязательно бы повторили этот тур

Д Дарья Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре читать дальше и неразбериху, но ничего такого не было. Найдите мужчину в яркой жилетке около остановки, предъявите ему онлайн-билет, дождитесь автобуса, загрузите багаж и расслабьтесь! Обязательно воспользуюсь снова. Всё было очень просто. Аэропорт не был переполнен, остановка автобуса была именно там, где указано в приложении. Ожидал большие очереди

М Мария Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина читать дальше был дружелюбен, профессионален и внимателен, отлично организовал всё, чтобы показать самые красивые места и скрытые уголки Доломитов. Каждый момент тура был продуманным, увлекательным и запоминающимся. Рекомендуем всем, кто хочет получить незабываемые эмоции! Наш тур по Доломитам оставил просто потрясающие впечатления! Кристиан, наш гид, сделал всё, чтобы мы наслаждались каждой минутой поездки. Он

Д Данила Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре Очень удобный способ добраться из аэропорта Тревизо в Венецию и обратно. Хороший сервис и разумная цена. Настоятельно рекомендую.

А Агния Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре В аэропорту много автобусов, поэтому сначала было немного запутанно, какой из них наш.