Групповая
Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре
Начало: Via Noalese, 63E, 31100 Treviso TV, Italy
Расписание: Ежедневно, с 4:20 до 18:00
€12 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
Начало: Piazzale Roma, 30135 Venezia VE, Italy
€169 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Венеции: однодневная поездка в Доломитовые Альпы, озеро Мизурина
Начало: Isola Nova del Tronchetto, 30135 Venezia VE, Itali
Расписание: См. календарь
€205 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий14 сентября 2025Мы прекрасно провели время в Доломитах с Масссимо! Он был очень внимателен и рассказывал много интересного. Машина была комфортной, а обед (оплачивается отдельно) был великолепен. Обязательно бы повторили этот тур
- ДДарья31 июля 2025Всё было очень просто. Аэропорт не был переполнен, остановка автобуса была именно там, где указано в приложении. Ожидал большие очереди
- ММария23 ноября 2024Наш тур по Доломитам оставил просто потрясающие впечатления! Кристиан, наш гид, сделал всё, чтобы мы наслаждались каждой минутой поездки. Он
- ДДанила12 ноября 2024Очень удобный способ добраться из аэропорта Тревизо в Венецию и обратно. Хороший сервис и разумная цена. Настоятельно рекомендую.
- ААгния12 июня 2024В аэропорту много автобусов, поэтому сначала было немного запутанно, какой из них наш.
- ААнна25 марта 2024Симоне был замечательным сопровождающим весь день — весёлым и очень внимательным к деталям. День прошёл на ура с таким гидом. 😊😊😊😊
