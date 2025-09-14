Мои заказы

Экскурсии на автобусе в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Венеции на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре
На автобусе
3 отзыва
Групповая
Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре
Начало: Via Noalese, 63E, 31100 Treviso TV, Italy
Расписание: Ежедневно, с 4:20 до 18:00
Завтра в 20:30
26 ноя в 04:30
€12 за человека
Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
На автобусе
9 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
Начало: Piazzale Roma, 30135 Venezia VE, Italy
26 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
€169 за человека
Из Венеции: однодневная поездка в Доломитовые Альпы, озеро Мизурина
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Венеции: однодневная поездка в Доломитовые Альпы, озеро Мизурина
Начало: Isola Nova del Tronchetto, 30135 Venezia VE, Itali
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
€205 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    14 сентября 2025
    Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
    Мы прекрасно провели время в Доломитах с Масссимо! Он был очень внимателен и рассказывал много интересного. Машина была комфортной, а обед (оплачивается отдельно) был великолепен. Обязательно бы повторили этот тур
  • Д
    Дарья
    31 июля 2025
    Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре
    Всё было очень просто. Аэропорт не был переполнен, остановка автобуса была именно там, где указано в приложении. Ожидал большие очереди
    читать дальше

    и неразбериху, но ничего такого не было. Найдите мужчину в яркой жилетке около остановки, предъявите ему онлайн-билет, дождитесь автобуса, загрузите багаж и расслабьтесь! Обязательно воспользуюсь снова.

  • М
    Мария
    23 ноября 2024
    Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
    Наш тур по Доломитам оставил просто потрясающие впечатления! Кристиан, наш гид, сделал всё, чтобы мы наслаждались каждой минутой поездки. Он
    читать дальше

    был дружелюбен, профессионален и внимателен, отлично организовал всё, чтобы показать самые красивые места и скрытые уголки Доломитов. Каждый момент тура был продуманным, увлекательным и запоминающимся. Рекомендуем всем, кто хочет получить незабываемые эмоции!

  • Д
    Данила
    12 ноября 2024
    Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре
    Очень удобный способ добраться из аэропорта Тревизо в Венецию и обратно. Хороший сервис и разумная цена. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Агния
    12 июня 2024
    Экспресс-трансфер на автобусе из аэропорта Тревизо до Венеции и Местре
    В аэропорту много автобусов, поэтому сначала было немного запутанно, какой из них наш.
  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
    Симоне был замечательным сопровождающим весь день — весёлым и очень внимательным к деталям. День прошёл на ура с таким гидом. 😊😊😊😊

