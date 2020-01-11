Венеция является одним из самых популярных направлений среди туристов. Этот город — музей под открытым небом. Вся старая часть и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неудивительно, что ансамбль площади Сан-Марко посещают даже те, кто ничего другого толком осмотреть не успевает. Мы не хотим тратить ваше драгоценное время на то, что вы точно увидите самостоятельно, о чем написано тысяча статей на всех языках мира. На нашей экскурсии вы увидите и узнаете Венецию такой, какой ее знают и любят наши гиды — местные жители.

В рамках нашей прогулки мы покажем Мост босоногих и одноименную церковь, где покоится последний венецианский дож, набережную Биазио, Венецианский Пантеон. Заплутаем в типичных венецианских улочках, увидим классический дворик. Увидим школу св. Иоанна Евангелиста. Узнаем о высокой воде 1966 года. Посмотрим Мозе (защитные сооружения), церковь Фрари, увидим церковь св. Панталон и самое большое потолочное полотно. Расскажем вам о студенческой Венеции. Посетим кампо Санта Маргерита и кампо Сан Барнаба. Увидим как и где жили обнищавшие дворяне. И где и как живут современные представители этого титула. Полюбуемся на Большой Канал из Ка Редзонико. Покажем вам где создали маски для фильма Кубрика с Николь Кидман и Томом Крузом. Прогуляемся по Карампаны (зона красных фонарей). Увидим с набережной Ка Доро. Пройдем по мосту Риальто. Поднимемся на крышу и увидим Венецию с высоты птичьего полета (эксклюзив!). Посетим легендарный книжный магазин "Аква Альта".

Закончится экскурсии у Моста Вздохов, откуда вы сможете продолжить самостоятельное изучение Венеции на площади Сан-Марко.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.