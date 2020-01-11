Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции

Пешеходная

4.6
27 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции

Что вас ожидает 🤩

  • Мост Вздохов
  • Тюрьма Пьомби Веккьо
  • Дворец Дожей
  • Колонны Св. Марка и Св. Теодора
  • Библиотека Марчиана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Венеция является одним из самых популярных направлений среди туристов. Этот город — музей под открытым небом. Вся старая часть и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неудивительно, что ансамбль площади Сан-Марко посещают даже те, кто ничего другого толком осмотреть не успевает. Мы не хотим тратить ваше драгоценное время на то, что вы точно увидите самостоятельно, о чем написано тысяча статей на всех языках мира. На нашей экскурсии вы увидите и узнаете Венецию такой, какой ее знают и любят наши гиды — местные жители.

В рамках нашей прогулки мы покажем Мост босоногих и одноименную церковь, где покоится последний венецианский дож, набережную Биазио, Венецианский Пантеон. Заплутаем в типичных венецианских улочках, увидим классический дворик. Увидим школу св. Иоанна Евангелиста. Узнаем о высокой воде 1966 года. Посмотрим Мозе (защитные сооружения), церковь Фрари, увидим церковь св. Панталон и самое большое потолочное полотно. Расскажем вам о студенческой Венеции. Посетим кампо Санта Маргерита и кампо Сан Барнаба. Увидим как и где жили обнищавшие дворяне. И где и как живут современные представители этого титула. Полюбуемся на Большой Канал из Ка Редзонико. Покажем вам где создали маски для фильма Кубрика с Николь Кидман и Томом Крузом. Прогуляемся по Карампаны (зона красных фонарей). Увидим с набережной Ка Доро. Пройдем по мосту Риальто. Поднимемся на крышу и увидим Венецию с высоты птичьего полета (эксклюзив!). Посетим легендарный книжный магазин "Аква Альта".

Закончится экскурсии у Моста Вздохов, откуда вы сможете продолжить самостоятельное изучение Венеции на площади Сан-Марко.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
3
1
2
1
2
О
11 янв 2020
Отличный экскурсовод, прекрасно знающий город
О
9 ноя 2019
Гид Ирина очень много рассказала из истории Венецианской республики, об уникальности города, провела по тихим, не наводненным туристами местам. Интересно и познавательно! Большое спасибо!
Ю
4 ноя 2019
в целом экскурсия понравилась. Но половина экскурсии проходит после захода солнца, что сильно сказывается на видимости объектов, стоит начинать раньше.
Т
30 окт 2019
Отличная экскурсия с Кристиной! Позновательно.
К
9 сен 2019
Гид Ирина прекрасная, спокойная, очень понятно все рассказала, любит свое дело и Венецию. Спасибо!
А
30 июня 2019
Большое спасибо Наталье за экскурсию! Увидели много достопримечательностей, которые не посетили сами, узнали много фактов о Венеции и её жителях, остались положительные впечатления от поездки и экскурсии!
М
26 июня 2019
От Венеции море положительных эмоций!!! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Ирине, которая передавала нам не только исторические факты о городе, но свою любовь и восторженность, показала тихие и уютные места, а не туристическую тропу! Советую, если вы впервые в Венеции пройти по ее улочкам с опытным "вожатым".
Д
19 мая 2019
Читаю отзывы - странно что так резко разделились мнения. Мне очень понравилось. Интересный рассказ, хороший гид. Я рекомендую.
O
7 мая 2019
Потрясающая Венеция и скучнейшая экскурсия! Ни слова про Вивальди, про Тициана, про Мост вздохов… Из-за задержки времени не успели посетить базилику Сан-Марко. Жаль потраченного времени и денег. Организационный момент - зачем экскурсия заканчивается на площади Сан-Марко в момент закрытия базилики? В чём тайный смысл такой организации экскурсии?
A
24 апр 2019
Всё было хорошо: организовано, интересно, весело …
Э
5 апр 2019
Отличная экскурсия. Юля молодец!!!
E
4 апр 2019
Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.
Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.Прекрасная не долгая экскурсия на 2 часа, много проходили и много чего успели посмотреть. Спасибо гиду за подробный рассказ о красивом городе Венеция.
Г
28 мар 2019
Ушли. Без любви к Италии и Венеции в частности.
F
22 фев 2019
Если экскурсию сложно сделать интереснее, то хотя бы сделать дешевле. Маршрут такой же, по которому ходят все пешеходы. Аудиогида не выдавали, приходилось толпиться вокруг экскурсовода, чтобы что-то услышать, находясь при этом в стороне от объекта. Фото сделать было некогда.
С
18 ноя 2018
Экскурсия понравилась. Юля рассказывала много. Конечно, за 2 часа много не посмотришь, хотелось бы больше)) и огромное спасибо Юле за то, что забронировала посещение крыши здания возле моста Реальто, куда вход только по предварительному бронированию!
Ещё 12 отзывов

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