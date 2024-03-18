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По популярности
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €150 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван18 марта 2024Добрый день! Мы с семьей впервые посетили Венецию. Необыкновенный город! Огромное спасибо гиду Ирине за очень познавательную и увлекательную экскурсию!
- MMarina3 сентября 2023Как нам повезло попасть на экскурсию в Венеции да ещё и в сопровождении такого потрясающего гида как Евгений. Для нас
- SSvetlana22 августа 2023Спасибо огромное за такую интересную и познавательную экскурсию. Группа была камерной, что является отдельным плюсом. Было очень интересно, не стандартные
- ННаталья30 июня 2023Федерико был замечателен. Интересная, легкая экскурсия с тонким юмором по Венеции. Любит город и делиться этим чувством с нами. Большое спасибо
- ЕЕвгений9 октября 2022Комфортная прогулка с персональным гидом
- MMarina15 июля 2022Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 180. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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