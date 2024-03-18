Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Венеции на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
32 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Персональная прогулка с гидом по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Персональная прогулка с гидом по Венеции
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 150 за экскурсию
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
Расписание: Ежедневно в 11:00
180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    18 марта 2024
    Персональная прогулка с гидом по Венеции
    Добрый день! Мы с семьей впервые посетили Венецию. Необыкновенный город! Огромное спасибо гиду Ирине за очень познавательную и увлекательную экскурсию!
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    Время пролетело незаметно, было интересно и взрослым и детям - подросткам. Даже дождь не испортил нам впечатление от этого замечательного города! Всем рекомендую!

  • M
    Marina
    3 сентября 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
    Как нам повезло попасть на экскурсию в Венеции да ещё и в сопровождении такого потрясающего гида как Евгений. Для нас
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    было большим приятным сюрпризом, что Евгений оказался практически местным человеком хорошо говорящим на русском языке. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно, познавательно, мы так много узнали деталей, которые мы, туристы сами не замечаем, услышали интересные истории города, заглянули в тайные уголки города. Евгений обладает огромным чувством юмора, харизмой и превосходным образованием, поэтому экскурсия не будет утомительной и скучной. Я благодарю вашу фирму за такую возможность. Это было восхитительно!

  • S
    Svetlana
    22 августа 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
    Спасибо огромное за такую интересную и познавательную экскурсию. Группа была камерной, что является отдельным плюсом. Было очень интересно, не стандартные
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    места и занимательные факты. После экскурсии на вотс ап от экскурсовода Федерико пришёл список со вкусными местами, музеями и пляжами. Ещё раз спасибо за такую экскурсию.

  • Н
    Наталья
    30 июня 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Венеции
    Федерико был замечателен. Интересная, легкая экскурсия с тонким юмором по Венеции. Любит город и делиться этим чувством с нами. Большое спасибо
  • Е
    Евгений
    9 октября 2022
    Персональная прогулка с гидом по Венеции
    Комфортная прогулка с персональным гидом
  • M
    Marina
    15 июля 2022
    Персональная прогулка с гидом по Венеции
    Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «История и культура»

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  2. Сан-Марко
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  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 180. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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