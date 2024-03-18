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было большим приятным сюрпризом, что Евгений оказался практически местным человеком хорошо говорящим на русском языке. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно, познавательно, мы так много узнали деталей, которые мы, туристы сами не замечаем, услышали интересные истории города, заглянули в тайные уголки города. Евгений обладает огромным чувством юмора, харизмой и превосходным образованием, поэтому экскурсия не будет утомительной и скучной. Я благодарю вашу фирму за такую возможность. Это было восхитительно!