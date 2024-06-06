🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2.5 часа 69 отзывов Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города Начало: На площади Святого Марко 183 € 174 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 26 отзывов Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде Начало: У ж/д станции Santa Lucia Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны Начало: По договорённости € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 197 отзывов Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры € 168 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта € 177 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 103 отзыва Венеция и острова венецианской лагуны Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии € 210 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 34 отзыва Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время Начало: У входа во Дворец Дожей € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны Начало: В Венеции, у вокзала € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 219 отзывов Курьёзы, легенды и мифы Венеции Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 43 отзыва Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 189 отзывов Живая Венеция: путешествие по символам и тайнам города Познакомьтесь с Венецией, какой её любим мы: история, искусство, тайны и удивительные истории ждут вас от € 195 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 29 отзывов Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города € 105 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 101 отзыв Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia € 215 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 52 отзыва Проникнуться очарованием венецианских островов за один день Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории Начало: В холле вашего отеля в Венеции € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем Начало: По договорённости € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 77 отзывов Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре Начало: У моста Ponte delle Guglie от € 150 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 101 отзыв Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера € 260 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко € 319 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1 час 66 отзывов Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу € 70 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город Начало: Площадь Сан Марко € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove 211 € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2.5 часа 6 отзывов Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе Начало: У моста Конституции Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 45 € 41 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари Начало: По договорённости € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 451 отзыв Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города Начало: В районе станции Santa Lucia Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

Индивидуальная 1 час 13 отзывов Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества Начало: У мастерской € 70 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Венецианское искусство в Скуолах Гранде Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников € 269 за всё до 10 чел.

Групповая 1.5 часа 3 отзыва Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей Расписание: ежедневно в 12:15 € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По следам Казановы: живая история Венеции в деталях Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро € 120 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Венеция 2 в 1: пешком и по воде Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города € 160 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 54 отзыва Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло - путешествие по истории Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит € 227 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя» Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида Начало: Напротив музея € 154 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Квест для детей «По следам бандитов в Венеции» Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья Начало: На площади Сан-Марко € 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас Начало: Мост Риальто Венеция € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Квест-экскурсия «Операция МЯУ» в Венеции: семейное приключение в квартале Риальто Крысиная банда захватила Венецию! Помогите котам найти покровителя города и освободить квартал Риальто. Захватывающее приключение для детей и родителей Начало: У моста Риальто € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove 156 € 133 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: На площади Сан Марко € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде € 177 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Первое знакомство с Венецией Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу Начало: На площади Рома 232 € 186 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви € 170 за всё до 6 чел.