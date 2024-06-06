1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
183€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€168 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€177 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции
Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Живая Венеция: путешествие по символам и тайнам города
Познакомьтесь с Венецией, какой её любим мы: история, искусство, тайны и удивительные истории ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
от €195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€319 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211€169 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45€41 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
1 час
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€269 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
€67 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Казановы: живая история Венеции в деталях
Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло - путешествие по истории
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€154 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
10 июня в 10:30
11 июня в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Операция МЯУ» в Венеции: семейное приключение в квартале Риальто
Крысиная банда захватила Венецию! Помогите котам найти покровителя города и освободить квартал Риальто. Захватывающее приключение для детей и родителей
Начало: У моста Риальто
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156€133 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
€177 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Первое знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
232€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija6 июня 2024Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
- ССергей6 июня 2024Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой. Экскурсовод верно поняла наш запрос, провела по
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
- ААлия6 июня 2024Спасибо Валерии за экскурсию, было интересно, познавательно и не утомительно, наш семилетний ребенок тоже выдержал и остался доволен:)
- ВВадим5 июня 2024Нам очень понравилось Татьяна, она сумела заинтересовать нас своим рассказом и маршрутом экскурсии, что 5 часов прогулки прошли для нас
- ВВиктория5 июня 2024Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Венеции 1 июня 2024 года. Очень сложно проводить экскурсию в городе, где тысячная армия туристов и не утихает
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ЛЛеонид4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
- ААндрей3 июня 2024Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Можно с детьми»
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