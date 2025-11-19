Венеция, по наличию христианских святынь, является вторым городом Италии после Рима. Все привезённые мощи святых хранятся в венецианских церквях. К сожалению, католическая церковь не имеет такого почитания честных мощей как
Описание экскурсии
Храмов в Венеции, где почивают мощи православных святых, несколько:
- Собор святого апостола и евангелиста Марка — мощи святого апостола и евангелиста Марка.
- Церковь святого пророка Захарии — мощи святого пророка Захариии святителя Афанасия, патриарха Александрийского.
- Церковь Христа Спасителя Сан Сальватор — мощи святого мученика Феодора Тирона.
- Церковь Божией Матери Формоза — мощи святой преподобной Марии Вифинской.
- Церковь святого пророка Иеремии — мощи святой мученицы Лукии.
- Церковь святого мученика Иулиана — мощи святого преподобного Павла Фивейского.
- Церковь святого Иоанна Крестителя ин Брагора — мощи святого Иоанна Милостивого.
- Церковь святителя Николая Чудотворца на острове Лидо — мощи святителя Николая Чудотворца, святителя Николая, дяди святителя Николая и святителя Феодора.
- Оратория святой великомученицы Варвары около церкви святого Мартина на острове Бурано — мощи святой великомученицы Варвары • Монастырь святого Георгия Победоносца на острове Сан Джорджио Маджоре — частицы мощей святого великомученика Георгия, святого первомученика Стефана, святых бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана.
