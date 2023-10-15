Королева Адриатики, царица морей и хозяйка всего золота христианского мира - история великого города
В нашей программе: базилика Сан Марко, одноимённые piazza и piazetta, дворец Дожей, бассейн Святого Марка, мост Вздохов и живописные районы Кастелло. Подробно и увлекательно, с акцентом на самые яркие моменты.
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Описание
Что вас ожидает
- Я расскажу, как поселение людей на болоте, которые бежали от варваров в период великого переселения народов, превратилось в столицу одного из самых могущественных и успешных государств Западной Европы.
- Остановимся на Четвёртом крестовом походе — поворотном моменте, определившем дальнейшее процветание и власть Венеции в Средиземноморье.
- Поговорим о венецианских колониях и богатствах, вывезенных из Византии.
- Вы также узнаете о государственном устройстве Венецианской республики.
- Кто такой Святой Марк и почему повсюду его символическое изображение — крылатый лев? Самый укоризненный, самый обаятельный, самый недокормленный… Обсудим при встрече!
Кроме того, вы узнаете о происхождении библейских названий двух мостов. Внимательно рассмотрите Часовую башню и обнаружите интереснейшие детали. Выясните, какое место в Венеции лучше обходить стороной. И откроете самый потрясающий вид на город с крыши немецкого подворья 16 века. А с самыми любознательными мы разберём мозаику и сюжеты на фасаде базилики.
Закончим мы там, где всё начиналось, перейдя через единственный мост, соединявший берега Большого канала на протяжении всей истории республики Святого Марка, — Риальто с подробным рассказом о нём и центре мировой торговли Средневековья.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в базилику Сан Марко (6 евро с человека). Купить их необходимо заранее онлайн, чтобы пройти без очереди. Если не успеете приобрести билеты на дату экскурсии, мы осмотрим сооружение снаружи, а вечером зайдём на мессу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.