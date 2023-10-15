Венеция классическая: первая встреча

Королева Адриатики, царица морей и хозяйка всего золота христианского мира - история великого города

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Вы познакомитесь с символами Венеции, узнаете то, что невозможно найти в путеводителях или Википедии, и увидите любопытные детали, на которые сами не обратили бы внимания.

В нашей программе: базилика Сан Марко, одноимённые piazza и piazetta, дворец Дожей, бассейн Святого Марка, мост Вздохов и живописные районы Кастелло. Подробно и увлекательно, с акцентом на самые яркие моменты.
Венеция классическая: первая встреча
Венеция классическая: первая встреча
Венеция классическая: первая встреча
Венеция классическая: первая встреча
Венеция классическая: первая встреча
Венеция классическая: первая встреча
Венеция классическая: первая встреча
Венеция классическая: первая встреча
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Я расскажу, как поселение людей на болоте, которые бежали от варваров в период великого переселения народов, превратилось в столицу одного из самых могущественных и успешных государств Западной Европы.
  • Остановимся на Четвёртом крестовом походе — поворотном моменте, определившем дальнейшее процветание и власть Венеции в Средиземноморье.
  • Поговорим о венецианских колониях и богатствах, вывезенных из Византии.
  • Вы также узнаете о государственном устройстве Венецианской республики.
  • Кто такой Святой Марк и почему повсюду его символическое изображение — крылатый лев? Самый укоризненный, самый обаятельный, самый недокормленный… Обсудим при встрече!

Кроме того, вы узнаете о происхождении библейских названий двух мостов. Внимательно рассмотрите Часовую башню и обнаружите интереснейшие детали. Выясните, какое место в Венеции лучше обходить стороной. И откроете самый потрясающий вид на город с крыши немецкого подворья 16 века. А с самыми любознательными мы разберём мозаику и сюжеты на фасаде базилики.

Закончим мы там, где всё начиналось, перейдя через единственный мост, соединявший берега Большого канала на протяжении всей истории республики Святого Марка, — Риальто с подробным рассказом о нём и центре мировой торговли Средневековья.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в базилику Сан Марко (6 евро с человека). Купить их необходимо заранее онлайн, чтобы пройти без очереди. Если не успеете приобрести билеты на дату экскурсии, мы осмотрим сооружение снаружи, а вечером зайдём на мессу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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