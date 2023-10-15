Вы познакомитесь с символами Венеции, узнаете то, что невозможно найти в путеводителях или Википедии, и увидите любопытные детали, на которые сами не обратили бы внимания. В нашей программе: базилика Сан Марко, одноимённые piazza и piazetta, дворец Дожей, бассейн Святого Марка, мост Вздохов и живописные районы Кастелло. Подробно и увлекательно, с акцентом на самые яркие моменты.

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Описание

Что вас ожидает

Я расскажу, как поселение людей на болоте, которые бежали от варваров в период великого переселения народов, превратилось в столицу одного из самых могущественных и успешных государств Западной Европы.

Остановимся на Четвёртом крестовом походе — поворотном моменте, определившем дальнейшее процветание и власть Венеции в Средиземноморье.

Поговорим о венецианских колониях и богатствах, вывезенных из Византии.

Вы также узнаете о государственном устройстве Венецианской республики.

Кто такой Святой Марк и почему повсюду его символическое изображение — крылатый лев? Самый укоризненный, самый обаятельный, самый недокормленный… Обсудим при встрече!

Кроме того, вы узнаете о происхождении библейских названий двух мостов. Внимательно рассмотрите Часовую башню и обнаружите интереснейшие детали. Выясните, какое место в Венеции лучше обходить стороной. И откроете самый потрясающий вид на город с крыши немецкого подворья 16 века. А с самыми любознательными мы разберём мозаику и сюжеты на фасаде базилики.

Закончим мы там, где всё начиналось, перейдя через единственный мост, соединявший берега Большого канала на протяжении всей истории республики Святого Марка, — Риальто с подробным рассказом о нём и центре мировой торговли Средневековья.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в базилику Сан Марко (6 евро с человека). Купить их необходимо заранее онлайн, чтобы пройти без очереди. Если не успеете приобрести билеты на дату экскурсии, мы осмотрим сооружение снаружи, а вечером зайдём на мессу.