Религиозные экскурсии по святым местам Венеции

Найдено 9 экскурсий в категории «Святые места» в Венеции на русском языке, цены от €40, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
«Здесь вы увидите церковь Сан Джакомо ди Риальто, основанную в 9 веке, собор Санта Мария Фрари, Скуола Гранди ди Сан Рока»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Сокровища собора Сан-Марко
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
«Посещение кафедрального собора»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
«Вы увидите первую церковь города и самый древний мост через Большой канал»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
«Ранее храм принадлежал ордену тамплиеров»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
«Масонская церковь и венецианское гетто»
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
75 за человека
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
«Район КаннареджоПосле прогулки по гетто вы попадёте в старый район Каннареджо, где увидите купцов, обратившихся в камень, палаццо с верблюдом и церковь Мадонны в огороде»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
🚶 Пешая
Билеты
1 час
11 отзывов
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Собор Святого Марка или как его ещё называют «Chiesa d'Oro» («Золотая церковь») из-за преобладания золотого цвета внутри базилики, расположился он на площади Сан-Марко, которая всегда была центром венецианской общественной и религиозной жизни»
Расписание: Ежедневно в 14:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
75 за всё до 4 чел.
Образы Венеции: главные достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
«А чтобы полюбоваться внутренним убранством венецианских храмов, можем по вашему желанию зайти в церкви Сан Дзакария, Санта Мария Формоза, Сан Сальвадор, Санто Стефано, Сан Джулиан, Сан Мойзе, Мираколи… много, много, что есть посмотреть»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
  • Ш
    Шахновецкий
    19 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут
  • O
    Oksana
    19 мая 2024
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
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    билеты, что бы потом пройти без очередей. Договорились о времени. Все было хорошо организовано. Кристина интересный рассказчик, не утомительно и по делу. Спасибо.

  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    Сокровища собора Сан-Марко
    Рекомендуем гида - интересная экскурсия. Узнали много нового.
  • С
    Сергей
    30 апреля 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно рассказывала!))) Так же часть экскурсии прошла на катере по каналам Венеции, что дополняет общее впечатление от города. Катер хороший, как новый. Не укачивает!
    Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательноОтличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательноОтличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Получили массу положительных эмоций и от экскурсии и от общения с этим чудесным гидом. Очень рекомендую. Алла ответила на все
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    вопросы, показала красивейшие уголки, о которых мы и не подозревали, была очень приятна в общении при этом чувствуется большой опыт и знания. Мы в восторге!

  • Н
    Наталия
    26 марта 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Великолепная экскурсия! Одновременно и на воде и пешком. Мне очень понравилась составленная программа. Это наша первая поездка в Венецию. Прониклись атмосферой города) Благодарю!
  • И
    Илона
    21 марта 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!
    Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Святые места»

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  1. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
  2. Сокровища собора Сан-Марко
  3. Венеция 2 в 1: пешком и по воде
  4. Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
  5. По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 100 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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