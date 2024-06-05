1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
«Здесь вы увидите церковь Сан Джакомо ди Риальто, основанную в 9 веке, собор Санта Мария Фрари, Скуола Гранди ди Сан Рока»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
«Посещение кафедрального собора»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
«Вы увидите первую церковь города и самый древний мост через Большой канал»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
«Ранее храм принадлежал ордену тамплиеров»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
«Масонская церковь и венецианское гетто»
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
«Район КаннареджоПосле прогулки по гетто вы попадёте в старый район Каннареджо, где увидите купцов, обратившихся в камень, палаццо с верблюдом и церковь Мадонны в огороде»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Собор Святого Марка или как его ещё называют «Chiesa d'Oro» («Золотая церковь») из-за преобладания золотого цвета внутри базилики, расположился он на площади Сан-Марко, которая всегда была центром венецианской общественной и религиозной жизни»
Расписание: Ежедневно в 14:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
€75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
«А чтобы полюбоваться внутренним убранством венецианских храмов, можем по вашему желанию зайти в церкви Сан Дзакария, Санта Мария Формоза, Сан Сальвадор, Санто Стефано, Сан Джулиан, Сан Мойзе, Мираколи… много, много, что есть посмотреть»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ААнастасия30 мая 2024Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
- ССергей28 мая 2024Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
- ШШахновецкий19 мая 2024Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут
- OOksana19 мая 2024забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
- ЛЛариса5 мая 2024Рекомендуем гида - интересная экскурсия. Узнали много нового.
- ССергей30 апреля 2024Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно рассказывала!))) Так же часть экскурсии прошла на катере по каналам Венеции, что дополняет общее впечатление от города. Катер хороший, как новый. Не укачивает!
- ЕЕлена27 марта 2024Получили массу положительных эмоций и от экскурсии и от общения с этим чудесным гидом. Очень рекомендую. Алла ответила на все
- ННаталия26 марта 2024Великолепная экскурсия! Одновременно и на воде и пешком. Мне очень понравилась составленная программа. Это наша первая поездка в Венецию. Прониклись атмосферой города) Благодарю!
- ИИлона21 марта 2024Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Святые места»
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