1 чел.
По популярности
Билеты
1 час
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 12:00
5 июля в 14:00
€75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
4 июля в 17:00
€120 за всё до 5 чел.
Билеты
1.5 часа
Дворец Дожей без очередей
Начало: Площадь Сан Марко напротив бара Ал Тодаро
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Грамотный, эрудированный экскурсовод Кристина провела нам замечательную экскурсию по Дворцу Дожей. Мы узнали много интересного, 3 часа прошли незаметно. Спасибо Кристине за экскурсию. С удовольствием обратимся снова в следующий раз.
- EElvyra31 мая 2024В Венецию приехали на один день, поэтому взяли обзорную экскурсию. Елена очень опытный экскурсовод. И 2 часа пролетели как одно
- ССергей28 мая 2024Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
- OOksana19 мая 2024забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
- AAlexey26 февраля 2024Кристина - очень хороший гид. Всем рекомендую. Большое спасибо!
- ИИрина31 июля 2023Первый день в Венеции. История и легендыЗамечательный гид Анна, по настоящему любит свой город, захватывающе рассказывает историю возникновения Венеции, обращает ваше внимание на интересные особенности окружающей
- ЕЕлена29 июля 2023Прогулка по легендам ВенецииБыло просто все супер! Валерий очень интересный человек и замечательный гид. Спасибо ему большое за прекрасно проверенное время. Мы получили массу удовольствия!
- OOlegs26 июля 2023Гид Кристина интересно рассказала про собор, за час обошли его полностью. Чувствуется любовь к городу и своей профессии. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина28 октября 2022Первый день в Венеции. История и легендыДобрый день. Нам очень понравилась экскурсия! Была затронута история основания Венеции, особенности ее становления и вообще как этот красивый город
- llilianal29 декабря 2019Прогулка по легендам ВенецииУзнали как появился город, почему так ценно это место, когда и как строили город на воде, интересные факты о жизни в разные эпохи.
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "Собор Святого Марка" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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