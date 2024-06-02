Собор Святого Марка – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Святого Марка» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
🚶 Пешая
Билеты
1 час
11 отзывов
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 12:00
5 июля в 14:00
75 за всё до 4 чел.
Образы Венеции: главные достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
4 июля в 17:00
120 за всё до 5 чел.
Дворец Дожей без очередей
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
17 отзывов
Дворец Дожей без очередей
Начало: Площадь Сан Марко напротив бара Ал Тодаро
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Дворец Дожей без очередей
    Грамотный, эрудированный экскурсовод Кристина провела нам замечательную экскурсию по Дворцу Дожей. Мы узнали много интересного, 3 часа прошли незаметно. Спасибо Кристине за экскурсию. С удовольствием обратимся снова в следующий раз.
  • E
    Elvyra
    31 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    В Венецию приехали на один день, поэтому взяли обзорную экскурсию. Елена очень опытный экскурсовод. И 2 часа пролетели как одно
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    мгновение и даже дождь был нам не помеха. Провела нас по основным достопримечательности, показала места куда туристы не попадают. Порекомендовала хороший ресторанчик, в тихом месте, с вкусной едой и приветливым персоналом. Мы остались очень довольны. Рекомендую!

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
  • O
    Oksana
    19 мая 2024
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
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    билеты, что бы потом пройти без очередей. Договорились о времени. Все было хорошо организовано. Кристина интересный рассказчик, не утомительно и по делу. Спасибо.

  • A
    Alexey
    26 февраля 2024
    Дворец Дожей без очередей
    Кристина - очень хороший гид. Всем рекомендую. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    31 июля 2023
    Первый день в Венеции. История и легенды
    Замечательный гид Анна, по настоящему любит свой город, захватывающе рассказывает историю возникновения Венеции, обращает ваше внимание на интересные особенности окружающей
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    красоты, одновременно не забывая и про наши дни. И вообще красивая девушка и внимательный человек, очень помогла нам в решении одного личного вопроса, за что ей отдельное спасибо!

  • Е
    Елена
    29 июля 2023
    Прогулка по легендам Венеции
    Было просто все супер! Валерий очень интересный человек и замечательный гид. Спасибо ему большое за прекрасно проверенное время. Мы получили массу удовольствия!
  • O
    Olegs
    26 июля 2023
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    Гид Кристина интересно рассказала про собор, за час обошли его полностью. Чувствуется любовь к городу и своей профессии. Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    28 октября 2022
    Первый день в Венеции. История и легенды
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия! Была затронута история основания Венеции, особенности ее становления и вообще как этот красивый город
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    существовал и почему ему удаётся существовать. С удовольствием взяли бы ещё одну экскурсию, но, к сожалению, уже надо было уезжать ….( Анна нам рассказывала интересно, емко и главное нам многое удалось запомнить и усвоить) а это бывает далеко не после каждой экскурсии 😀 В общем спасибо Анне, мы очень дjвольны!

  • l
    lilianal
    29 декабря 2019
    Прогулка по легендам Венеции
    Узнали как появился город, почему так ценно это место, когда и как строили город на воде, интересные факты о жизни в разные эпохи.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Собор Святого Марка»

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  3. Дворец Дожей без очередей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "Собор Святого Марка" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Собор Святого Марка», 59 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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