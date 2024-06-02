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существовал и почему ему удаётся существовать. С удовольствием взяли бы ещё одну экскурсию, но, к сожалению, уже надо было уезжать ….( Анна нам рассказывала интересно, емко и главное нам многое удалось запомнить и усвоить) а это бывает далеко не после каждой экскурсии 😀 В общем спасибо Анне, мы очень дjвольны!