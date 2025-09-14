Отправьтесь из Венеции в однодневное путешествие по Доломитовым Альпам.
Вы увидите Пьеве-ди-Кадоре, живописные озёра Кадоре и Мизурина, а также элегантную Кортина-д’Ампеццо. Прогуляетесь по набережным, сделаете фото у плотины и пообедаете с видом на горы.
Описание экскурсииЧто вас ждёт в этой поездке Начните однодневный тур по Доломитовым Альпам с комфортного выезда с площади Пьяццале Рома в Венеции, которая является самой большой площадью в центре города. Проехав около 90 минут, вы окажетесь в очаровательном историческом городке Пьеве-ди-Кадоре с прекрасной смотровой площадкой, откуда открывается вид на озеро Кадоре. Озёра, панорамы и обед в горах Затем вы отправитесь в Ауронцо и сделаете фото на плотине озера, где иногда можно увидеть, как вода устремляется через шлюзы. После этого будет длительная остановка у озера Мизурина, также известного как «Жемчужина Доломитовых Альп», где вы сможете прогуляться вокруг великолепного озера и пообедать в ресторане с блюдами местной кухни. Летом можно арендовать небольшую лодку, чтобы прокатиться по озеру, или подняться на панорамном кресельном подъёмнике на смотровую площадку Коль-де-Варда. Кортина-д’Ампеццо и возвращение в Венецию В завершение тура вы отправитесь в Кортина-д’Ампеццо — город, в котором в 2026 году пройдут следующие зимние Олимпийские игры. Прогуляйтесь по самой престижной и известной улице Доломитовых Альп — пешеходной зоне Корсо Италия, насладитесь атмосферой горного курорта, а затем отправляйтесь обратно в Венецию. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пьяццале Рома
- Пьеве-ди-Кадоре
- Озеро Кадоре
- Ауронцо
- Плотина озера в Ауронцо
- Озеро Мизурина
- Смотровая площадка Коль-де-Варда
- Кортина-д’Ампеццо
- Пешеходная улица Корсо Италия
Что включено
- Англоговорящий водитель
- Поездка в минивэне с кондиционером
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Билет на кресельный подъемник
- Прокат лодок
Место начала и завершения?
Piazzale Roma, 30135 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, тёплая одежда
- Не допускается: домашние животные, багаж или большие сумки, еда в автомобиле, алкогольные напитки в автомобиле
- Подъемник Мизурина и прокат лодок доступны только с июня по сентябрь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 сен 2025
Мы прекрасно провели время в Доломитах с Масссимо! Он был очень внимателен и рассказывал много интересного. Машина была комфортной, а обед (оплачивается отдельно) был великолепен. Обязательно бы повторили этот тур
М
Мария
23 ноя 2024
Наш тур по Доломитам оставил просто потрясающие впечатления! Кристиан, наш гид, сделал всё, чтобы мы наслаждались каждой минутой поездки. Он был дружелюбен, профессионален и внимателен, отлично организовал всё, чтобы показать самые красивые места и скрытые уголки Доломитов. Каждый момент тура был продуманным, увлекательным и запоминающимся. Рекомендуем всем, кто хочет получить незабываемые эмоции!
А
Анна
25 мар 2024
Симоне был замечательным сопровождающим весь день — весёлым и очень внимательным к деталям. День прошёл на ура с таким гидом. 😊😊😊😊
Входит в следующие категории Венеции
