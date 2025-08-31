Прогулка начинается на площади Сан-Марко, где вы узнаете о восточной загадке базилики и символе власти - дворце
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные достопримечательности
- 🌊 История города на воде
- 🕰️ Погружение в прошлое
- 🎨 Искусство и культура
- 🔍 Скрытые уголки Венеции
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Базилика Сан-Марко
- Дворец дожей
- Мост Вздохов
- Колокольня Кампаниле
- Часовая башня
- Колонны Святого Марка и Святого Теодора
- Церковь Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари
- Книжный магазин Libreria Acqua Alta
Описание экскурсии
Площадь Сан-Марко — здесь начинается история города и здесь же она продолжается каждый день.
Базилика Сан-Марко — восточная загадка на западной земле. Вы увидите её мозаики и узнаете, как мощи апостола Марка стали поводом для великого венецианского обмана и гордости.
Дворец дожей — символ власти и парадоксальной венецианской демократии. Обсудим, почему венецианские правители спали в одежде и как выглядели настоящие «мосты власти».
Мост Вздохов — место, где красота сталкивается с трагедией. Вы узнаете, что вздыхали здесь вовсе не влюблённые.
Колокольня Кампаниле — ориентир и наблюдатель. Выясним, зачем сюда поднимались не только туристы, но и Галилео.
Часовая башня с астрономическими часами — пример того, как Венеция измеряла не только время, но и власть, и веру.
Колонны Cвятого Марка и Cвятого Теодора — ворота города, где принимались важные решения и… проводились казни. Поговорим о странностях венецианской морали.
Улочки и каналы вокруг Рыбацкого квартала и района Фрари — места, где исчезает туристический антураж и начинается настоящая жизнь города. Тут вы услышите о венецианском детстве, бедности и тишине.
Церковь Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари. В ней находится гробница Тициана. Обсудим, как тесно в Венеции переплелись смерть и искусство.
Книжный магазин Libreria Acqua Alta — сюрреалистическое пространство, где книги живут в ваннах и лодках. Это место — символ того, как Венеция учится выживать, играя со своей судьбой и уровнем воды.
Вы узнаете:
- Как лагуна без дорог стала мировым торговым центром
- Почему именно Венеции удалось объединить Восток и Запад
- Как управлялся город-республика и по какой схеме выбирали дожей
- Почему венецианцы так боялись воды, хотя и жили среди неё
- Как Венеция притягивала художников и гениев, которые уезжали отсюда с тоской, но навсегда изменённые
И многое другое!
Организационные детали
