Понять Венецию

Уникальная экскурсия по Венеции, где скрытые уголки и истории прошлого откроют вам истинную красоту города, который всегда живёт на грани
Экскурсия «Понять Венецию» предлагает заглянуть в скрытые уголки города, где история и современность переплетаются.

Прогулка начинается на площади Сан-Марко, где вы узнаете о восточной загадке базилики и символе власти - дворце
дожей. Увидите Мост Вздохов и Колокольню Кампаниле, а также посетите Часовую башню. Пройдётесь по улочкам Рыбацкого квартала и района Фрари, где скрывается настоящая жизнь Венеции. Завершите путешествие в сюрреалистическом книжном магазине Libreria Acqua Alta

4.4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные достопримечательности
  • 🌊 История города на воде
  • 🕰️ Погружение в прошлое
  • 🎨 Искусство и культура
  • 🔍 Скрытые уголки Венеции
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Марко
  • Базилика Сан-Марко
  • Дворец дожей
  • Мост Вздохов
  • Колокольня Кампаниле
  • Часовая башня
  • Колонны Святого Марка и Святого Теодора
  • Церковь Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари
  • Книжный магазин Libreria Acqua Alta

Описание экскурсии

Площадь Сан-Марко — здесь начинается история города и здесь же она продолжается каждый день.

Базилика Сан-Марко — восточная загадка на западной земле. Вы увидите её мозаики и узнаете, как мощи апостола Марка стали поводом для великого венецианского обмана и гордости.

Дворец дожей — символ власти и парадоксальной венецианской демократии. Обсудим, почему венецианские правители спали в одежде и как выглядели настоящие «мосты власти».

Мост Вздохов — место, где красота сталкивается с трагедией. Вы узнаете, что вздыхали здесь вовсе не влюблённые.

Колокольня Кампаниле — ориентир и наблюдатель. Выясним, зачем сюда поднимались не только туристы, но и Галилео.

Часовая башня с астрономическими часами — пример того, как Венеция измеряла не только время, но и власть, и веру.

Колонны Cвятого Марка и Cвятого Теодора — ворота города, где принимались важные решения и… проводились казни. Поговорим о странностях венецианской морали.

Улочки и каналы вокруг Рыбацкого квартала и района Фрари — места, где исчезает туристический антураж и начинается настоящая жизнь города. Тут вы услышите о венецианском детстве, бедности и тишине.

Церковь Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари. В ней находится гробница Тициана. Обсудим, как тесно в Венеции переплелись смерть и искусство.

Книжный магазин Libreria Acqua Alta — сюрреалистическое пространство, где книги живут в ваннах и лодках. Это место — символ того, как Венеция учится выживать, играя со своей судьбой и уровнем воды.

Вы узнаете:

  • Как лагуна без дорог стала мировым торговым центром
  • Почему именно Венеции удалось объединить Восток и Запад
  • Как управлялся город-республика и по какой схеме выбирали дожей
  • Почему венецианцы так боялись воды, хотя и жили среди неё
  • Как Венеция притягивала художников и гениев, которые уезжали отсюда с тоской, но навсегда изменённые

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 6439 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
читать дальше

2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
А
Алиса
31 авг 2025
Неоднозначные впечатления от экскурсии у Светланы. Рассказ о городе не был структурован, просто какие то отдельные факты, из-за этого его было сложно воспринимать и уже где то после 40 минут
читать дальше

стало скучновато. Мне есть с чем сравнить и если рассказ последователен, а не перескакивает от одного к другому из серии «посмотрите направо, посмотрите налево, а кстати…» и 3 часа экскурсии даются на одном дыхании. Из плюсов - Светлана город знает и мы посетили действительно очень интересные и красивые места. Минус - сам рассказ и замечания в ответ на вопрос из серии «я же только что сказала, вот так вот вы слушаете». Не профессионально, когда взрослый человек отчитывает другого взрослого человека, который а) переспросил б) платит деньги.

Алина
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Большое спасибо за обратную связь. Мы обязательно поговорим со Светланой и примем меры.
Э
Элен
27 июл 2025
На экскурсии мы узнали то, что нигде не прочтёшь! Было очень интересно!
Светлана
Светлана
9 июл 2025
Ирина прекрасно провела нам экскурсию по городу. Рассказала основные моменты. Экскурсию удалось организовать день в день. Спасибо

Входит в следующие категории Венеции

