Экскурсия «Понять Венецию» предлагает заглянуть в скрытые уголки города, где история и современность переплетаются.

дожей. Увидите Мост Вздохов и Колокольню Кампаниле, а также посетите Часовую башню. Пройдётесь по улочкам Рыбацкого квартала и района Фрари, где скрывается настоящая жизнь Венеции. Завершите путешествие в сюрреалистическом книжном магазине Libreria Acqua Alta

Описание экскурсии

Площадь Сан-Марко — здесь начинается история города и здесь же она продолжается каждый день.

Базилика Сан-Марко — восточная загадка на западной земле. Вы увидите её мозаики и узнаете, как мощи апостола Марка стали поводом для великого венецианского обмана и гордости.

Дворец дожей — символ власти и парадоксальной венецианской демократии. Обсудим, почему венецианские правители спали в одежде и как выглядели настоящие «мосты власти».

Мост Вздохов — место, где красота сталкивается с трагедией. Вы узнаете, что вздыхали здесь вовсе не влюблённые.

Колокольня Кампаниле — ориентир и наблюдатель. Выясним, зачем сюда поднимались не только туристы, но и Галилео.

Часовая башня с астрономическими часами — пример того, как Венеция измеряла не только время, но и власть, и веру.

Колонны Cвятого Марка и Cвятого Теодора — ворота города, где принимались важные решения и… проводились казни. Поговорим о странностях венецианской морали.

Улочки и каналы вокруг Рыбацкого квартала и района Фрари — места, где исчезает туристический антураж и начинается настоящая жизнь города. Тут вы услышите о венецианском детстве, бедности и тишине.

Церковь Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари. В ней находится гробница Тициана. Обсудим, как тесно в Венеции переплелись смерть и искусство.

Книжный магазин Libreria Acqua Alta — сюрреалистическое пространство, где книги живут в ваннах и лодках. Это место — символ того, как Венеция учится выживать, играя со своей судьбой и уровнем воды.

Вы узнаете:

Как лагуна без дорог стала мировым торговым центром

Почему именно Венеции удалось объединить Восток и Запад

Как управлялся город-республика и по какой схеме выбирали дожей

Почему венецианцы так боялись воды, хотя и жили среди неё

Как Венеция притягивала художников и гениев, которые уезжали отсюда с тоской, но навсегда изменённые

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.