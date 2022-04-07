Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Венеции. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Венеция является одним из самых популярных направлений среди туристов. Этот город — музей под открытым небом. Вся старая часть и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.