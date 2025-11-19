Если вы хотите познакомиться с провинциальной Италией, где до сих пор сохранился неуловимый дух средневековья, советуем побывать в Пьяченце.
Пьяченца находится примерно в 70 км от Милана, это регион Эмилии-Романьи, там, где горная река Треббия впадает в одну из самых важных рек Италии — реку По. Население города насчитывает около 103000 человек. Ежегодно сюда приезжают около 3000 туристов.
Пьяченца находится примерно в 70 км от Милана, это регион Эмилии-Романьи, там, где горная река Треббия впадает в одну из самых важных рек Италии — реку По. Население города насчитывает около 103000 человек. Ежегодно сюда приезжают около 3000 туристов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В центре города находятся 2 центральные площади: Пьяцца дей Кавалли, которую украшают две верховые статуи Алессандро Фарнезе и его сына Рануччио (XVI—XVII вв.) и Пьяцца дель Дуомо с Собором в романском стиле XII века. Примечательны также церковь Сант'Антонино — покровителя города и церковь Сан-Франческо, построенная в 1278 году, на работу которой ушло 90 лет. Но всё же визитной карточкой города считается Дворец Фарнезе — постройка второй половины XVI века, где сейчас действуют Муниципальный музей, Художественная галерея, Музей карет и музей Ренесанса. Интересен также Дворец губернатора города (Палаццо дель Говернаторе) с настенными солнечными часами и вечным календарём. Среди сокровищ долины Валь д'Арда выделяется городок Кастель Арквато, который знаменит своим средневековыми постройками, в особенности замком Висконти. В этом городе мы предлагаем пообедать в ресторане Таверна дель Фольконьере в обществе чудесных хозяев Маргариты и Эроса, которые готовят просто потрясающе. Далее поездку можно продолжить либо по культурно-историческим памятникам города: Палаццо Преторио и Цитадели, либо поехать в неподалеку расположенный аутлет Фиденца Виллидж, один из самых посещаемых аутлетов Милана. Важная информация:
- Если у вас есть в распоряжении несколько дней, то предлагаем вернуться в долину Валь Д’Арда (или заночевать в местной гостинице, поиском которой займётся наша компания), чтобы на следующий день сходить в знаменитый термальный центр в Салсомаджоре или посмотреть ещё несколько средневековых замков, которыми так славится Парма, Крема и Кремона.
- Особенно интересна будет предложенная экскурсия в сентябре, когда в Кастель Арквато проводится фестиваль средневековой культуры.
По согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пьяченца
- Граццано Висконти
- Кастель Арквато
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Венеция
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Если у вас есть в распоряжении несколько дней, то предлагаем вернуться в долину Валь Д’Арда (или заночевать в местной гостинице, поиском которой займётся наша компания), чтобы на следующий день сходить в знаменитый термальный центр в Салсомаджоре или посмотреть ещё несколько средневековых замков, которыми так славится Парма, Крема и Кремона
- Особенно интересна будет предложенная экскурсия в сентябре, когда в Кастель Арквато проводится фестиваль средневековой культуры
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€168
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Венецией: уникальная экскурсия для всех
Экскурсия по Венеции для тех, кто хочет узнать город глубже. Посетите знаковые места и узнайте их историю
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€180 за всё до 10 чел.