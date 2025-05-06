Отправьтесь из аэропорта Марко Поло прямо в центр Венеции на стильном водном такси. Наслаждайтесь быстрым и живописным маршрутом — выберите поездку в одну сторону или туда и обратно.
Описание трансферКомфортное прибытие в Венецию Воспользуйтесь услугами водного такси, курсирующего между аэропортом Венеции имени Марко Поло и отелями в центре города. Вы можете выбрать поездку в одну сторону или туда и обратно — наслаждайтесь путешествием без лишних забот. Живописный путь по лагуне Отправляйтесь в путь сразу после получения багажа и плывите по лазурным водам лагуны до своего отеля или ближайшей к нему доступной точки. Впечатляющие виды Венеции встретят вас уже на подходе к городу. Этот трансфер — самый романтичный и удобный способ добраться из аэропорта до городской сети каналов. Насладитесь атмосферой Венеции с первых минут вашего отпуска. Важная информация:
- Каждому пассажиру разрешается взять с собой 1 место багажа и 1 предмет ручной клади. За дополнительные предметы взимается плата.
- Максимальное время ожидания в аэропорту составляет 40 минут, поэтому вам, возможно, придётся подождать других пассажиров.
- В случае тумана/неблагоприятных погодных условий эта услуга заменяется поездкой на автомобиле по площади Пьяццале Рома.
- От аэропорта до места посадки нужно идти пешком. Это примерно 10 минут ходьбы.
- Если вы направляетесь в менее доступные места на внутренних каналах, вас высадят в пешей доступности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на водном такси
- Перевозка багажа (1 место багажа и 1 ручная кладь)
Что не входит в цену
- Дополнительная плата за багаж
Где начинаем и завершаем?
Начало: Venice Marco Polo Airport (VCE), Viale Galileo Galilei, 30, 30173 Venezia VE, Italy
Завершение: Ваш отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ярослав
6 мая 2025
Быстро, удобно и дружелюбно — водитель сам всё донёс, что ещё нужно от трансфера из аэропорта?
А
Артемий
16 мая 2024
Это был по-настоящему классный, весёлый и необычный способ добраться до нашего отеля
С
Сергей
29 фев 2024
Всё прошло быстро и легко, водитель был вежливым и помог с багажом — идеальный вариант для поездки из аэропорта.
Входит в следующие категории Венеции
