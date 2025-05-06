Мои заказы

Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло

Отправьтесь из аэропорта Марко Поло прямо в центр Венеции на стильном водном такси. Наслаждайтесь быстрым и живописным маршрутом — выберите поездку в одну сторону или туда и обратно.
5
3 отзыва
Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло
Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло
Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло

Описание трансфер

Комфортное прибытие в Венецию Воспользуйтесь услугами водного такси, курсирующего между аэропортом Венеции имени Марко Поло и отелями в центре города. Вы можете выбрать поездку в одну сторону или туда и обратно — наслаждайтесь путешествием без лишних забот. Живописный путь по лагуне Отправляйтесь в путь сразу после получения багажа и плывите по лазурным водам лагуны до своего отеля или ближайшей к нему доступной точки. Впечатляющие виды Венеции встретят вас уже на подходе к городу. Этот трансфер — самый романтичный и удобный способ добраться из аэропорта до городской сети каналов. Насладитесь атмосферой Венеции с первых минут вашего отпуска. Важная информация:
  • Каждому пассажиру разрешается взять с собой 1 место багажа и 1 предмет ручной клади. За дополнительные предметы взимается плата.
  • Максимальное время ожидания в аэропорту составляет 40 минут, поэтому вам, возможно, придётся подождать других пассажиров.
  • В случае тумана/неблагоприятных погодных условий эта услуга заменяется поездкой на автомобиле по площади Пьяццале Рома.
  • От аэропорта до места посадки нужно идти пешком. Это примерно 10 минут ходьбы.
  • Если вы направляетесь в менее доступные места на внутренних каналах, вас высадят в пешей доступности.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на водном такси
  • Перевозка багажа (1 место багажа и 1 ручная кладь)
Что не входит в цену
  • Дополнительная плата за багаж
Где начинаем и завершаем?
Начало: Venice Marco Polo Airport (VCE), Viale Galileo Galilei, 30, 30173 Venezia VE, Italy
Завершение: Ваш отель
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Каждому пассажиру разрешается взять с собой 1 место багажа и 1 предмет ручной клади. За дополнительные предметы взимается плата
  • Максимальное время ожидания в аэропорту составляет 40 минут, поэтому вам, возможно, придётся подождать других пассажиров
  • В случае тумана/неблагоприятных погодных условий эта услуга заменяется поездкой на автомобиле по площади Пьяццале Рома
  • От аэропорта до места посадки нужно идти пешком. Это примерно 10 минут ходьбы
  • Если вы направляетесь в менее доступные места на внутренних каналах, вас высадят в пешей доступности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
Ярослав
6 мая 2025
Быстро, удобно и дружелюбно — водитель сам всё донёс, что ещё нужно от трансфера из аэропорта?
А
Артемий
16 мая 2024
Это был по-настоящему классный, весёлый и необычный способ добраться до нашего отеля
С
Сергей
29 фев 2024
Всё прошло быстро и легко, водитель был вежливым и помог с багажом — идеальный вариант для поездки из аэропорта.

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии из Венеции

Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
На катере
1 час
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
€376€395 за всё до 4 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк: индивидуальная экскурсия
Узнайте о крылатом льве на флаге Венеции и о том, почему венецианцы избегают проходить между колоннами
Начало: На площади Сан-Марко
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, исследуя Площадь Сан-Марко. Узнайте тайны Базилики Святого Марка и дворца Дожей, полюбуйтесь видом на Риальто
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции