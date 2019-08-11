Узнать главное об архитектурном ансамбле и в деталях изучить базилику Святого Марка
В Венеции все дороги ведут к пьяцца Сан-Марко — здесь собрались сразу несколько must-see мест города.
Мы поговорим о готическом дворце дожей, о зданиях под названием «Прокурации» и символизме колонн у читать дальше
набережной.
Но больше всего времени уделим собору Святого Марка — вы познакомитесь с его византийской архитектурой, мозаиками и знаменитым золотым алтарем. И после 1,5 часов поймете, почему знакомство с Венецией невозможно без роскошной пьяцца.
С первых минут на одной из самых известных площадей мира вы погрузитесь в ее бурлящую жизнь и старые сюжеты. Узнаете о крылатом льве на флаге Венеции, о том, почему ни один венецианец не пройдет между двумя колоннами у «входа» на площадь (даже если ему заплатить) и почему на площадях Венеции не сажали деревья. Мы не оставим без внимания все знаковые здания Сан-Марко: я расскажу главное о музее Коррера, Прокурациях — дворце, построенном для Наполеона, часовой башне, старейшем кафе Италии Флориан и, конечно, о дворце дожей.
История и красота собора Святого Марка
Главным героем экскурсии станет собор-символ Венеции. В Сан-Марко городу представляли нового дожа, принимали пап и послов, молились перед отплытием в дальние страны, отмечали религиозные и гражданские праздники. С моей помощью вы в деталях изучите византийскую архитектуру базилики: своды, купола и стены, покрытые мозаиками. Другой темой станут святыни — вы рассмотрите главный алтарь Венеции и узнаете, почему Наполеон не увез его в Париж.
После экскурсии я помогу вам спланировать дальнейший досуг: подскажу, где вкусно пообедать неподалеку от площади и где прокатиться на гондоле или на вапоретто по Гранд-каналу.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается проход к золотому алтарю — 5 евро и вход в собор Святого Марка — 3 евро
Для входа в собор плечи и ноги должны быть закрыты
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 1933 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 читать дальше
года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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Владимир
11 авг 2019
В силу определенных обстоятельств, Наталья провела нам (нас в группе было всего 2-е) экскурсию, которая совмещала в себе обзорную водную по Гранд каналу с пешеходной от моста Риалто до площади читать дальше
Сан-Марко. По пути зашли в Церковь Сан-Сальвадор и посмотрели на находящиеся там полотна Тициана и Беллини. На самой площади Сан-Марко в 10 утра еще не очень много туристов, поэтому было удобно и смотреть и слушать рассказ Натальи. Отдельное спасибо Наталье за прекрасные фотографии, которые она сделала нам по ходу экскурсии! Эта экскурсия стала отличным началом нашего пребывания в Венеции!
А
Алена
15 июня 2019
Экскурсия по Венеции с Натальей нам очень понравилась. Она замечательный экскурсовод, нам с ней было интересно и комфортно. Благодарим!
в
виктория
9 мая 2019
Спасибо большое
И
Игорь
1 апр 2019
За относительно небольшой промежуток Наталья сообщила много интересного. Очень важно, когда гид увлеченно рассказывает и сообщает и общую информацию и отдельные детали. Хочется еще раз приехать в Венецию, т. к времени было немного. Большое спасибо Наталье
О
Ольга
26 мар 2019
Наталья - прекрасный экскурсовод! Экскурсия понравилась. Одно "но" - почти не отходили от собора Сан-Марко, хотя к Наталье нет претензий: она рассказала о площади Сан-Марко практически все, как и было заявлено в экскурсии.
Д
Дмитрий
19 мар 2019
Наталья очень интересный гид, детально рассказывает и показывает, содержательно и интересно. Базилика Сан-Марко и площадь - обязательны для посещения всем гостям города, рекомендую!
О
Ольга
17 мар 2019
Нам повезло с гидом! Наталья отлично провела экскурсию. Узнали много нового и неожиданного. Побывали там, где раньше на подобных экскурсиях не доводилось. Было захватывающе интересно! Очень рекомендуем!
Е
Елена
8 мар 2019
Приехали в Венецию с экскурсией на 1 день из Рима. Нас встретила экскурсовод, Наталья, она живет в Венеции и здесь же и работает. Сказать, что она рассказывает интересно - это читать дальше
ничего не сказать.
Наталья - профессиональный, активный и позитивный гид по Венеции. За два часа, проведенные с Натальей, мы узнали множество любопытных деталей о Венеции, всем рекомендую и советую. Обязательно посетите Венецию, она впечатляет!
Ю
Юрий
16 фев 2019
С Натальей/нашем гидом/мы встретились в 12:00 на площади Святого Марка. Нас было 5 экскурсантов. Наталья сразу нас «захватила» своим интересным и обстоятельным разговором об истории построения базилики Святого Марка,о жизни самого старца,о его мощах,которые сейчас хранятся в этом соборе. Полтора часа экскурсии пролетели незаметно. А в заключение Наталья по нашей просьбе проводила нас до ресторана с меню на русском языке.
Екатерина
16 фев 2019
Забронировали накануне. Все четко и слажено сработано. Экскурсовод очень понравилась. Помимо вопросов по теме отвечала на все наши вопросы. С нами была Дочка 10 лет, слушала всю экскурсию, не отвлекалась. Ребёнка задействовали в процесс. Не занудно, очень бодро)))
О
Ольга
31 янв 2019
Спасибо Наталье, мы за один день сделали невозможное! Посетили все, что можно, покатались на всех видах транспорта в Венеции, ребёнок был в восторге, насыщенность дня зашкаливала, при этом Наталья была очень оперативна в организации, мгновенно реагировала на запросы, учитывая то, что экскурсию забронировали поздним вечером, а начала было - следующим утром!
Нина
7 янв 2019
Прекрасную и очень познавательную экскурсию провела для нас Наталья. Мы были на экскурсии в день Эпифании и Наталья задержалась с нами на площади Сан Марко, чтобы показать действо на часовой читать дальше
башне, которое чуть ли не два раза в год проходит. Мы познакомились с историей площади и не только, особенно нам была интересна базилика Сан Марко и Наталья уделила внимание каждому уголку, ни в одном путеводителе не найти столько информации, а главное ее подать, чтобы это было неутомительно, интересно и познавательно! Наталья владеет этим искусством! Очень рекомендуем такую экскурсию, хороший формат, хорошая цена!