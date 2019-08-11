Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк

Узнать главное об архитектурном ансамбле и в деталях изучить базилику Святого Марка
В Венеции все дороги ведут к пьяцца Сан-Марко — здесь собрались сразу несколько must-see мест города.

Мы поговорим о готическом дворце дожей, о зданиях под названием «Прокурации» и символизме колонн у
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набережной.

Но больше всего времени уделим собору Святого Марка — вы познакомитесь с его византийской архитектурой, мозаиками и знаменитым золотым алтарем. И после 1,5 часов поймете, почему знакомство с Венецией невозможно без роскошной пьяцца.

4.92
12 отзывов
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Огромный мир одной площади

С первых минут на одной из самых известных площадей мира вы погрузитесь в ее бурлящую жизнь и старые сюжеты. Узнаете о крылатом льве на флаге Венеции, о том, почему ни один венецианец не пройдет между двумя колоннами у «входа» на площадь (даже если ему заплатить) и почему на площадях Венеции не сажали деревья. Мы не оставим без внимания все знаковые здания Сан-Марко: я расскажу главное о музее Коррера, Прокурациях — дворце, построенном для Наполеона, часовой башне, старейшем кафе Италии Флориан и, конечно, о дворце дожей.

История и красота собора Святого Марка

Главным героем экскурсии станет собор-символ Венеции. В Сан-Марко городу представляли нового дожа, принимали пап и послов, молились перед отплытием в дальние страны, отмечали религиозные и гражданские праздники. С моей помощью вы в деталях изучите византийскую архитектуру базилики: своды, купола и стены, покрытые мозаиками. Другой темой станут святыни — вы рассмотрите главный алтарь Венеции и узнаете, почему Наполеон не увез его в Париж.

После экскурсии я помогу вам спланировать дальнейший досуг: подскажу, где вкусно пообедать неподалеку от площади и где прокатиться на гондоле или на вапоретто по Гранд-каналу.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проход к золотому алтарю — 5 евро и вход в собор Святого Марка — 3 евро
  • Для входа в собор плечи и ноги должны быть закрыты

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
11 авг 2019
В силу определенных обстоятельств, Наталья провела нам (нас в группе было всего 2-е) экскурсию, которая совмещала в себе обзорную водную по Гранд каналу с пешеходной от моста Риалто до площади
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Сан-Марко. По пути зашли в Церковь Сан-Сальвадор и посмотрели на находящиеся там полотна Тициана и Беллини. На самой площади Сан-Марко в 10 утра еще не очень много туристов, поэтому было удобно и смотреть и слушать рассказ Натальи. Отдельное спасибо Наталье за прекрасные фотографии, которые она сделала нам по ходу экскурсии! Эта экскурсия стала отличным началом нашего пребывания в Венеции!

А
15 июня 2019
Экскурсия по Венеции с Натальей нам очень понравилась.
Она замечательный экскурсовод, нам с ней было интересно и комфортно.
Благодарим!
в
9 мая 2019
Спасибо большое
И
1 апр 2019
За относительно небольшой промежуток Наталья сообщила много интересного. Очень важно, когда гид увлеченно рассказывает и сообщает и общую информацию и отдельные детали. Хочется еще раз приехать в Венецию, т. к времени было немного. Большое спасибо Наталье
О
26 мар 2019
Наталья - прекрасный экскурсовод! Экскурсия понравилась. Одно "но" - почти не отходили от собора Сан-Марко, хотя к Наталье нет претензий: она рассказала о площади Сан-Марко практически все, как и было заявлено в экскурсии.
Д
19 мар 2019
Наталья очень интересный гид, детально рассказывает и показывает, содержательно и интересно. Базилика Сан-Марко и площадь - обязательны для посещения всем гостям города, рекомендую!
О
17 мар 2019
Нам повезло с гидом! Наталья отлично провела экскурсию. Узнали много нового и неожиданного. Побывали там, где раньше на подобных экскурсиях не доводилось. Было захватывающе интересно! Очень рекомендуем!
Е
8 мар 2019
Приехали в Венецию с экскурсией на 1 день из Рима. Нас встретила экскурсовод, Наталья, она живет в Венеции и здесь же и работает. Сказать, что она рассказывает интересно - это
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ничего не сказать.

Наталья - профессиональный, активный и позитивный гид по Венеции. За два часа, проведенные с Натальей, мы узнали множество любопытных деталей о Венеции, всем рекомендую и советую. Обязательно посетите Венецию, она впечатляет!

Ю
16 фев 2019
С Натальей/нашем гидом/мы встретились в 12:00 на площади Святого Марка. Нас было 5 экскурсантов. Наталья сразу нас «захватила» своим интересным и обстоятельным разговором об истории построения базилики Святого Марка,о жизни самого старца,о его мощах,которые сейчас хранятся в этом соборе. Полтора часа экскурсии пролетели незаметно. А в заключение Наталья по нашей просьбе проводила нас до ресторана с меню на русском языке.
Екатерина
16 фев 2019
Забронировали накануне. Все четко и слажено сработано. Экскурсовод очень понравилась. Помимо вопросов по теме отвечала на все наши вопросы. С нами была Дочка 10 лет, слушала всю экскурсию, не отвлекалась. Ребёнка задействовали в процесс. Не занудно, очень бодро)))
О
31 янв 2019
Спасибо Наталье, мы за один день сделали невозможное! Посетили все, что можно, покатались на всех видах транспорта в Венеции, ребёнок был в восторге, насыщенность дня зашкаливала, при этом Наталья была очень оперативна в организации, мгновенно реагировала на запросы, учитывая то, что экскурсию забронировали поздним вечером, а начала было - следующим утром!
Нина
7 янв 2019
Прекрасную и очень познавательную экскурсию провела для нас Наталья. Мы были на экскурсии в день Эпифании и Наталья задержалась с нами на площади Сан Марко, чтобы показать действо на часовой
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башне, которое чуть ли не два раза в год проходит. Мы познакомились с историей площади и не только, особенно нам была интересна базилика Сан Марко и Наталья уделила внимание каждому уголку, ни в одном путеводителе не найти столько информации, а главное ее подать, чтобы это было неутомительно, интересно и познавательно! Наталья владеет этим искусством! Очень рекомендуем такую экскурсию, хороший формат, хорошая цена!

Входит в следующие категории Венеции

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеОбзорные

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