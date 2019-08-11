В Венеции все дороги ведут к пьяцца Сан-Марко — здесь собрались сразу несколько must-see мест города.Мы поговорим о готическом дворце дожей, о зданиях под названием «Прокурации» и символизме колонн у

набережной. Но больше всего времени уделим собору Святого Марка — вы познакомитесь с его византийской архитектурой, мозаиками и знаменитым золотым алтарем. И после 1,5 часов поймете, почему знакомство с Венецией невозможно без роскошной пьяцца.

Описание экскурсии

Огромный мир одной площади

С первых минут на одной из самых известных площадей мира вы погрузитесь в ее бурлящую жизнь и старые сюжеты. Узнаете о крылатом льве на флаге Венеции, о том, почему ни один венецианец не пройдет между двумя колоннами у «входа» на площадь (даже если ему заплатить) и почему на площадях Венеции не сажали деревья. Мы не оставим без внимания все знаковые здания Сан-Марко: я расскажу главное о музее Коррера, Прокурациях — дворце, построенном для Наполеона, часовой башне, старейшем кафе Италии Флориан и, конечно, о дворце дожей.

История и красота собора Святого Марка

Главным героем экскурсии станет собор-символ Венеции. В Сан-Марко городу представляли нового дожа, принимали пап и послов, молились перед отплытием в дальние страны, отмечали религиозные и гражданские праздники. С моей помощью вы в деталях изучите византийскую архитектуру базилики: своды, купола и стены, покрытые мозаиками. Другой темой станут святыни — вы рассмотрите главный алтарь Венеции и узнаете, почему Наполеон не увез его в Париж.

После экскурсии я помогу вам спланировать дальнейший досуг: подскажу, где вкусно пообедать неподалеку от площади и где прокатиться на гондоле или на вапоретто по Гранд-каналу.

Организационные детали