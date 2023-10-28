Площадь Сан-Марко

Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
А также мы в деталях рассмотрим архитектурные доминанты площади: дворец Дожей и Базилику Святого Марка.
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Описание
Что вас ожидает
Секреты легендарной площади
Вы осмотрите снаружи главные достопримечательности площади Сан-Марко и раскроете их тайны. В программе:
Базилика Святого Марка. Об этой византийской красавице можно говорить часами! Но я постараюсь сделать акцент на самых важных и интересных деталях. Вы найдёте кокошник Василисы Премудрой и увидите мозаику с «обретением» мощей Святого Марка. Отыщете изображение архитектора базилики и узнаете, почему он кусает себе палец.
Дворец Дожей. Это настоящая архитектурная кружевная шкатулка. Я поясню, почему две колонны дворца красные и одна из них отличается по размерам от остальных. Кроме того, на одной из капителей вы «прочитаете» историю венецианской семьи, увидите пьяного Ноя и посмеётесь над тем, как изображены Адам и Ева.
А ещё мы полюбуемся с великолепной смотровой площадки на мост Риальто и самую красивую «улицу» города — Большой Канал.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.