Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, исследуя Площадь Сан-Марко. Узнайте тайны Базилики Святого Марка и дворца Дожей, полюбуйтесь видом на Риальто
Площадь Сан-Марко, названная Наполеоном "самым красивым салоном Европы", приглашает окунуться в историю Венецианской республики. Узнайте, что такое Прокурации и кто в них жил. Как кафе "Флориан" связано с Казановой, и в чём уникальность городских часов. Исследуйте архитектурные доминанты площади: дворец Дожей и Базилику Святого Марка. Полюбуйтесь на мост Риальто и Большой Канал с великолепной смотровой площадки
Вы осмотрите снаружи главные достопримечательности площади Сан-Марко и раскроете их тайны. В программе:
Базилика Святого Марка. Об этой византийской красавице можно говорить часами! Но я постараюсь сделать акцент на самых важных и интересных деталях. Вы найдёте кокошник Василисы Премудрой и увидите мозаику с «обретением» мощей Святого Марка. Отыщете изображение архитектора базилики и узнаете, почему он кусает себе палец.
Дворец Дожей. Это настоящая архитектурная кружевная шкатулка. Я поясню, почему две колонны дворца красные и одна из них отличается по размерам от остальных. Кроме того, на одной из капителей вы «прочитаете» историю венецианской семьи, увидите пьяного Ноя и посмеётесь над тем, как изображены Адам и Ева.
А ещё мы полюбуемся с великолепной смотровой площадки на мост Риальто и самую красивую «улицу» города — Большой Канал.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2925 туристов
Я — лицензированный гид в Венеции. Живу в Италии с 2000 года, искренне влюблена и в страну, и, конечно же, в её жемчужину — Венецию. Уникальная история Венецианской Республики, потрясающая архитектура города, произведения искусства — всем этим с удовольствием поделюсь! Жду вас на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромное спасибо Алле за познавательную, увлекательную экскурсию по Венеции! 2 часа прогулки пролетели так быстро… Услышали много интересных историй, событий в Венеции!
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Viktor
Если бы у меня был список любимых гидов, то Алла была там лидером за явным преимуществом! Потрясающие познания как в истории, так и в живописи, и просто жизни города. Огромная энергия. Экскурсия длилась 4.5ч, мы еле шли, а она будто только начала! Алла, большое спасибо за экскурсию, это было великолепно!
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Анна
Венеция очень романтичный город, тут хочется чтоб день не кончался❤Это была очень интересная познавательная экскурсия. Алла отличный рассказчик и прекрасно владеет материалом! Подстраивалась под каждого участника! Несмотря на облачную погоду читать дальшеуменьшить
мы продолжали нашу экскурсию даже не замечая этого. От ее рассказов хотелось быть как можно ближе, чтоб ничего не пропустить! Алла спасибо вам, вы влюбили нас в этот город!!! Прекрасная подача материала❤Хочется вернуться еще!!
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Ю
Юлия
Алла - очень эрудированный гид и отличный рассказчик. По нашей просьбе экскурсия была изменена для посещения Дворца Дожей, и через живопись и архитектуру дворца гид дала нам представление об истории Венецианской республики. Мы любопытные туристы, задаем много дополнительных вопросов, очень приятно, что гид знает много информации из смежных областей, например, из истории искусства.
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