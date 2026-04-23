Площадь Сан-Марко, названная Наполеоном "самым красивым салоном Европы", приглашает окунуться в историю Венецианской республики. Узнайте, что такое Прокурации и кто в них жил. Как кафе "Флориан" связано с Казановой, и в чём уникальность городских часов. Исследуйте архитектурные доминанты площади: дворец Дожей и Базилику Святого Марка. Полюбуйтесь на мост Риальто и Большой Канал с великолепной смотровой площадки

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты легендарной площади

Вы осмотрите снаружи главные достопримечательности площади Сан-Марко и раскроете их тайны. В программе:

Базилика Святого Марка. Об этой византийской красавице можно говорить часами! Но я постараюсь сделать акцент на самых важных и интересных деталях. Вы найдёте кокошник Василисы Премудрой и увидите мозаику с «обретением» мощей Святого Марка. Отыщете изображение архитектора базилики и узнаете, почему он кусает себе палец.

Дворец Дожей. Это настоящая архитектурная кружевная шкатулка. Я поясню, почему две колонны дворца красные и одна из них отличается по размерам от остальных. Кроме того, на одной из капителей вы «прочитаете» историю венецианской семьи, увидите пьяного Ноя и посмеётесь над тем, как изображены Адам и Ева.

А ещё мы полюбуемся с великолепной смотровой площадки на мост Риальто и самую красивую «улицу» города — Большой Канал.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.