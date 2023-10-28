Площадь Сан-Марко - сердце Венеции

Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
«Самый красивый салон Европы» — так назвал Наполеон площадь Сан-Марко. Вы окунётесь на ней во времена Венецианской республики. Раскроете, что такое Прокурации, кто в них жил и работал. Как кафе «Флориан» связано с Казановой, в чём уникальность городских часов и кто такие мавры.

А также мы в деталях рассмотрим архитектурные доминанты площади: дворец Дожей и Базилику Святого Марка.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты легендарной площади

Вы осмотрите снаружи главные достопримечательности площади Сан-Марко и раскроете их тайны. В программе:

Базилика Святого Марка. Об этой византийской красавице можно говорить часами! Но я постараюсь сделать акцент на самых важных и интересных деталях. Вы найдёте кокошник Василисы Премудрой и увидите мозаику с «обретением» мощей Святого Марка. Отыщете изображение архитектора базилики и узнаете, почему он кусает себе палец.

Дворец Дожей. Это настоящая архитектурная кружевная шкатулка. Я поясню, почему две колонны дворца красные и одна из них отличается по размерам от остальных. Кроме того, на одной из капителей вы «прочитаете» историю венецианской семьи, увидите пьяного Ноя и посмеётесь над тем, как изображены Адам и Ева.

А ещё мы полюбуемся с великолепной смотровой площадки на мост Риальто и самую красивую «улицу» города — Большой Канал.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Сан-Марко
Популярные места
Мост Риальто
Гранд-канал
Дворец Дожей
Дворцы, замки и особняки

Похожие туры из Венеции

Аудиоэкскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Венеции
Прогуляться по классическому маршруту и послушать живые рассказы об итальянском городе-легенде
у памятника Виктору Иммануилу II
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
10 за человека
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Утро в Венеции: групповая прогулка по главным местам
Пройти по маршруту, которые раскроет город с разных сторон, и окунуться в поэзию мест
у ж/д станции Santa Lucia
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
30 за человека
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
195 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Венеции
ХОРОШО
🧭
ТАМ