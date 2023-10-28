«Самый красивый салон Европы» — так назвал Наполеон площадь Сан-Марко. Вы окунётесь на ней во времена Венецианской республики. Раскроете, что такое Прокурации, кто в них жил и работал. Как кафе «Флориан» связано с Казановой, в чём уникальность городских часов и кто такие мавры. А также мы в деталях рассмотрим архитектурные доминанты площади: дворец Дожей и Базилику Святого Марка.

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Описание

Что вас ожидает

Секреты легендарной площади

Вы осмотрите снаружи главные достопримечательности площади Сан-Марко и раскроете их тайны. В программе:

Базилика Святого Марка. Об этой византийской красавице можно говорить часами! Но я постараюсь сделать акцент на самых важных и интересных деталях. Вы найдёте кокошник Василисы Премудрой и увидите мозаику с «обретением» мощей Святого Марка. Отыщете изображение архитектора базилики и узнаете, почему он кусает себе палец.

Дворец Дожей. Это настоящая архитектурная кружевная шкатулка. Я поясню, почему две колонны дворца красные и одна из них отличается по размерам от остальных. Кроме того, на одной из капителей вы «прочитаете» историю венецианской семьи, увидите пьяного Ноя и посмеётесь над тем, как изображены Адам и Ева.

А ещё мы полюбуемся с великолепной смотровой площадки на мост Риальто и самую красивую «улицу» города — Большой Канал.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.