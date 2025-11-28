Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Создайте свою венецианскую маску в легендарной мастерской Carta Alta! Здесь делают маски для кино, а вас научат работать в барочном стиле и расскажут об истории венецианских образов. Вы выберете заготовку, украсите её с помощью мастеров и заберёте готовое произведение с собой. Комфортная студия, тёплая атмосфера и творческий процесс подойдут всей семье. Необычный опыт и оригинальный сувенир из Венеции гарантированы!

Описание мастер-класса Погрузитесь в атмосферу старинной Венеции и создайте собственную маску в легендарной мастерской Carta Alta — здесь изготавливались маски для фильмов «Сплетница», «Пятьдесят оттенков серого», «Человек-паук» и других. Экскурсия начинается с короткой истории венецианских масок и их роли в культуре города. Вы узнаете, как появились образы «Доктора Чумы», «Баута», «Моретта» и персонажи Комедии дель Арте, а также как менялись стили и материалы со временем. Затем начнётся самое интересное — творческий процесс. Вы выберете заготовку из папье-маше и украсите её в узнаваемом барочном стиле с помощью опытных мастеров. Все техники объясняются доступно, а подход индивидуальный — занятие подходит как взрослым, так и детям. Вы сможете задать любые вопросы, сделать фото с собственной маской и знаменитыми образцами студии, а также получить советы, куда сходить в Венеции без толп туристов. Важная информация: Мастер-класс проходит в комфортной студии с кондиционером и дружелюбной атмосферой. В конце вы заберёте свою маску с собой — настоящий сувенир ручной работы и частичку венецианской истории.

