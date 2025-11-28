Создайте свою венецианскую маску в легендарной мастерской Carta Alta! Здесь делают маски для кино, а вас научат работать в барочном стиле и расскажут об истории венецианских образов. Вы выберете заготовку, украсите её с помощью мастеров и заберёте готовое произведение с собой. Комфортная студия, тёплая атмосфера и творческий процесс подойдут всей семье. Необычный опыт и оригинальный сувенир из Венеции гарантированы!
Описание мастер-классаПогрузитесь в атмосферу старинной Венеции и создайте собственную маску в легендарной мастерской Carta Alta — здесь изготавливались маски для фильмов «Сплетница», «Пятьдесят оттенков серого», «Человек-паук» и других. Экскурсия начинается с короткой истории венецианских масок и их роли в культуре города. Вы узнаете, как появились образы «Доктора Чумы», «Баута», «Моретта» и персонажи Комедии дель Арте, а также как менялись стили и материалы со временем. Затем начнётся самое интересное — творческий процесс. Вы выберете заготовку из папье-маше и украсите её в узнаваемом барочном стиле с помощью опытных мастеров. Все техники объясняются доступно, а подход индивидуальный — занятие подходит как взрослым, так и детям. Вы сможете задать любые вопросы, сделать фото с собственной маской и знаменитыми образцами студии, а также получить советы, куда сходить в Венеции без толп туристов. Важная информация: Мастер-класс проходит в комфортной студии с кондиционером и дружелюбной атмосферой. В конце вы заберёте свою маску с собой — настоящий сувенир ручной работы и частичку венецианской истории.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экспертное руководство: опытные мастера помогут вам в изготовлении маски
- Индивидуальное обучение: объяснения, соответствующие возрасту и интересам участников
- Возможность сделать фотографию
- Подарок, который можно забрать домой: уникальная маска ручной работы
Место начала и завершения?
Fondamenta S. Biagio, 796, 30133 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Мастер-класс проходит в комфортной студии с кондиционером и дружелюбной атмосферой. В конце вы заберёте свою маску с собой - настоящий сувенир ручной работы и частичку венецианской истории
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
