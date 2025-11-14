Посетите Дворец дожей и некоторые из самых популярных музеев Венеции. Полюбуйтесь церквями, построенными у Гранд-канала и на крошечных переулках. Посетите музей-гетто — бывшее еврейское гетто в Венеции. Осмотрите шедевры искусства
Описание билета
Что вас ожидает: Культурное достояние Венеции Оцените музеи в районе Сан-Марко, включая Дворец дожей, музей Коррера, Национальный археологический музей и библиотеку Марчиана. Вы также можете изучить историю еврейской общины в Венеции в музее-гетто. Музей основан в 1953 году и находится между 2 самыми старыми синагогами города. Он посвящен еврейским праздникам и предметам для ритуалов церковной службы, а также рассказывает историю венецианских евреев посредством изображений и экспонатов. Музейный абонемент и музейный абонемент ПЛЮС Музейный абонемент Венеции включает в себя вход в 4 городских музея на площади Святого Марка, 16 церквей и билет в еврейский музей. В дополнение к обычному музейному абонементу Венеции абонемент ПЛЮС включает в себя вход без очереди в 11 музеев, включая 4 городских музея на площади Святого Марка и 7 других музеев. Оба абонемента включают в себя пропуск в исторические церкви:
Санта-Мария-дель-Джильо • Церковь Санто-Стефано • Санта-Мария-деи-Мираколи • Сан-Джованни-Элемосинарио • Ca’ San Polo • Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари • Сан-Джакомо-дель-Орио • Сан-Ста • Сант-Альвизе • Сан-Пьетро-ди-Кастелло • Иль Реденторе • Санта-Мария-дель-Розарио • Сан-Себастьяно • Сан-Джоббе • Сан-Джузеппе-ди-Кастелло • Сан-Видаль • Сан-Джакомо-ди-Риальто Музеи на площади Святого Марка (доступны при наличии музейного абонемента Венеции и абонемента Плюс):.
• Дворец дожей • Музей Коррера • Национальный археологический музей • Библиотека Марчиана При выборе музейного абонемента Плюс у вас также будет доступ к следующим музеям:
Дворец Ка-Реццонико • Дом Карло Гольдони • Палаццо Мочениго • Ка' Пезаро (галерея современного искусства и галерея восточного искусства) • Музей стекла (Мурано) • Музей кружева (Бурано) • Музей естественной истории Важная информация:.
- Абонемент действителен 180 дней с момента обмена ваучера GYG на официальный городской абонемент в одной из соответствующих билетных касс.
- Из-за контроля безопасности в музей Коррера и Дворец дожей может образоваться очередь. Вы обойдете основную очередь для посетителей без билетов, но вам все равно придется пройти контроль безопасности.
• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Меры по борьбе с Covid-19:
- Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.
- Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.).
Что включено
- 1 абонемент по музеям Венеции с доступом ко Дворцу дожей и 11 другим гражданским музеям (в зависимости от выбранного варианта)
- 1 билет в еврейский музей
- Пропуск в 16 церквей Венеции
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
