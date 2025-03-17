Погрузитесь в музыку Вивальди на концерте в церкви Вивальди в Венеции.
Послушайте, как ансамбль Vivaldi Baroque Ensemble исполняет «Времена года» в пространстве, где Вивальди играл и сочинял.
Послушайте, как ансамбль Vivaldi Baroque Ensemble исполняет «Времена года» в пространстве, где Вивальди играл и сочинял.
Описание тураЧто вас ожидает: Почувствуйте музыку Вивальди в церкви Вивальди в Венеции. Послушайте «Времена года» в исполнении ансамбля Vivaldi Baroque Ensemble в помещениях, где композитор когда-то играл на скрипке. Войдите в помещения, в которых Антонио Вивальди, Красный священник, автор «Времен года», играл на скрипке, сочинял свою музыку и дирижировал оркестром Putte. Погрузитесь в эту уникальную и неповторимую атмосферу, дань уважения поэзии Венеции и незабываемые воспоминания о путешествии во времени. Важная информация: Запрещено:
- Домашние животные • Курение • Еда и напитки • Еда • Напитки • Фотографирование со вспышкой • Аудиозапись • Концерт проходит в историческом месте, поэтому рекомендуется прибыть за 45 минут до начала выступления, чтобы занять удобные места.
- Фотосъемка без вспышки во время выступления запрещена.
- Подумайте о том, чтобы одеться соответствующим образом для церковной обстановки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Подростки 25 лет и младше
|€30
|Взрослые от 26 до 64 лет
|€35
|Пожилой человек от 65 лет
|€30
Ответы на вопросы
Что включено
- Живое исполнение «Времен года» Вивальди ансамблем барокко Вивальди
- Вход в церковь Вивальди (Санта-Мария-делла-Визитазионе)
Место начала и завершения?
Santa Maria della Pieta, 30122 Venezia VE
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Запрещено:
- Домашние животные
- Курение
- Еда и напитки
- Еда
- Напитки
- Фотографирование со вспышкой
- Аудиозапись
- Концерт проходит в историческом месте, поэтому рекомендуется прибыть за 45 минут до начала выступления, чтобы занять удобные места
- Фотосъемка без вспышки во время выступления запрещена
- Подумайте о том, чтобы одеться соответствующим образом для церковной обстановки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.