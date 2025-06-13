Венеция от классической до нетуристической: индивидуальные прогулки от центра к жилым кварталам
Зайти в собор Сан-Марко и Дворец дожей, увидеть, как выдувают стекло, плетут кружева и живут местные
Начало: Венеция, собор Святого Марка, время по договорённо...
«Мы начнём в самом сердце и посетим известнейшие достопримечательности, без которых не обходится классическое знакомство с городом на воде, — Дворец дожей и базилику Святого Марка»
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€1000 за всё до 20 чел.
Ciao, Венеция: дворцы, каналы, острова Мурано и Бурано и прогулки по улочкам
Полюбоваться Венецианской лагуной, проплыть по каналам и понаблюдать за работой стеклодувов
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Венеции, время по согласов...
«После этого отправимся во Дворец дожей — бывшую резиденцию правителей Венецианской республики»
11 июл в 10:00
€500 за человека
Венеция: музейный абонемент и входной билет в Дворец дожей
Начало: S. Marco, 30124 Venezia VE
«Что вас ожидает: Культурное достояние Венеции Оцените музеи в районе Сан-Марко, включая Дворец дожей, музей Коррера, Национальный археологический музей и библиотеку Марчиана»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€35 за билет
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