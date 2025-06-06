Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
6 июн в 11:00
13 июн в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Мастер-класс карнавальных масок
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
€70 за человека
Венеция: музейный абонемент и входной билет в Дворец дожей
Начало: S. Marco, 30124 Venezia VE
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за билет
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