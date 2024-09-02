Встретим вас в аэропорту Венеции и выделим время на знакомство с этим потрясающим городом. После этого поедем в альпийскую деревню, где будем жить следующие несколько дней. Путь до Доломитовых Альп невероятно захватывающий: нас будут сопровождать прекрасные пейзажи и горные серпантины. Если позволит время, встретим закат на озере Мизурина.

По прибытии поужинаем в ресторанчике и будем отдыхать.