Во время путешествия мы успеем насладиться красотами Венеции, посетить национальный парк Tre Cime di Lavaredo, побываем на трёх озёрах с кристально чистой водой, доберёмся до вершины горы Сецеда и полюбуемся уютной деревушкой Санта-Маддалена. Желающие даже смогут попробовать настоящий итальянский апероль.
Описание тура
Организационные детали
Чтобы забронировать место в туре, необходима предоплата 20%.
Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий.
Проживание. Двух- и трёхместное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 15 лет.
Виза. Гражданам РФ нужно иметь шенгенскую визу.
Уровень сложности. В программе предусмотрены несложные пешие прогулки. Между локациями будем перемещаться на микроавтобусе.
Программа тура по дням
Из Венеции в Альпы
Встретим вас в аэропорту Венеции и выделим время на знакомство с этим потрясающим городом. После этого поедем в альпийскую деревню, где будем жить следующие несколько дней. Путь до Доломитовых Альп невероятно захватывающий: нас будут сопровождать прекрасные пейзажи и горные серпантины. Если позволит время, встретим закат на озере Мизурина.
По прибытии поужинаем в ресторанчике и будем отдыхать.
Национальный парк Tre Cime di Lavaredo
Сегодня отправляемся гулять по национальному парку Tre Cime di Lavaredo. В переводе с итальянского название означает «три вершины». Это место знаменито своими тремя горными пиками, высящимися к небу и напоминающими трезубец. Нас ждёт лёгкий треккинг по живописному маршруту.
Пообедаем в байте с видом на величественные горы. При желании устроим пикник и порисуем. На прогулку у нас уйдёт практически весь день, поэтому спустимся в гостиницу только к вечеру.
Озёра Браес, Ландро и Доббьяко
Утром пакуем вещи, ведь сегодня мы переедем в другую гостиницу. Этот день посвятим знакомству с местными озёрами. Первым делом побываем на озере Браес, самом глубоком в Южном Тироле. Если позволит погода, желающие смогут устроить водную прогулку на лодочках. После этого заглянем в кафе, где вы пообедаете и продегустируете настоящий апероль.
Затем посетим озеро Ландро с кристально читой водой и Доббьяко, которое привлекает туристов своим удобном расположением и грациозными лебедями.
Вечером прибудем в гостиницу.
Ортизеи: подъём на гору Сецеда, деревушка Санта-Маддалена
Позавтракав, выезжаем в Ортезеи, итальянскую коммуну. Вас ждёт подъём на гору Сецеда высотой более 2500 метров. До вершины можно добраться пешком или на подъёмнике (оплачивается отдельно). Наверху расположено несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие панорамные виды.
После прогулки и обеда спустимся в город и направимся в деревню Санта-Маддалена, получившую своё название благодаря одноимённой церкви. Свежий воздух, альпийские луга и маленькие домики — настоящий рай. Это деревню справедливо считают самой красивой в мире.
Окончание тура
Незаметно наше путешествие подошло к концу. Покидаем гостиницу, заезжаем в супермаркет, чтобы закупиться локальными вкусностями, и направляемся в Венецию.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 260
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта Венеции
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Венеции и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта другого города - €150 в одну сторону
- Билет на подъёмник - €18