Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Я покажу вам Венецию с разных сторон. Мы прогуляемся по старинным улицам и скрытым уголкам города, и я угощу вас просекко.
Вы полюбуетесь архитектурой и каналами, побываете на венецианских островах, а читать дальше
ещё день проведёте на выбор: в романтичной Вероне, у озера или совершая покупки и отдыхая на пляже Адриатического моря. У вас будет возможность сделать венецианскую маску своими руками и посетить увлекательный концерт. А на память у вас останутся профессиональные фотографии.
Возьмите с собой хорошее настроение — обо всём остальном организаторы позаботятся.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Венецией
Начнём знакомство с Венецией с дружеского аперитива — бокала просекко в сопровождении лёгких закусок, чтобы вы сразу смогли окунуться в атмосферу итальянского гостеприимства. Затем отправимся на прогулку: вы узнаете о ключевых местах, сориентируетесь в городе-лабиринте, полюбуетесь его архитектурой и каналами. После предусмотрено свободное время на отдых, самостоятельную прогулку или шопинг.
Вечером поужинаем в уютной пиццерии или ресторане или пройдёмся по аутентичным венецианским барам.
2 день
Венецианские острова, мастер-класс по созданию масок, концерт
Утро начнём с завтрака на одном из венецианских островов. Далее посетим и другие живописные острова — возможно, Мурано и Бурано — и устроим красивую фотосессию на фоне разноцветных домиков и морских пейзажей.
После обеда окунёмся в атмосферу традиционного ремесла: вы сможете поучаствовать в мастер-классе по созданию венецианских масок. Завершим день ужином, после которого, при желании, можно будет посетить концерт и посмотреть на интересные костюмы артистов.
3 день
Программа на выбор
Программа этого дня вариативна — вы сможете выбрать маршрут по душе. Можем отправиться в романтичную Верону и к озеру Гарда, где вас ждут архитектура эпохи Возрождения, погружение во времена Шекспира и живописная природа. Второй вариант — шопинг в аутлете и отдых на пляже Адриатического моря.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Оля. Я работаю фотографом с 2011 года. Живу в Венеции с 2021 года. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблён в море. Это будет увлекательная прогулка, полная загадок и тайн старинного города на воде.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
–
2
–
1
–
Наталья
15 сен 2025
Я провела замечательные 3 дня в компании Ольги. Оля прекрасный открытый позитивный человек с бархатным голосом, знает интересные факты о Венеции и Италии, слушать одно удовольствие! С радостью рекомендую! Дни были насыщенные, многое успели, программа была выстроена опираясь на мои интересы! Желаю успехов и довольных клиентов! До скорых встреч!
И
Игорь
3 авг 2025
Добрый день) Были на экскурсии в Венеции с Ольгой. Прогулка по городу на воде три дня с профессиональными фотографиями,неспешно и разнообразно,пешком и по воде на такси,с окончанием в Вероне-будем вспоминать холодными зимними вечерами) Большое спасибо за информацию,хоть и успели посмотреть только 30%(трех дней маловато,но нам хватило). Ольга сделала для нас всё,что было обещано) Понравилось,запомнится) Спасибо от всех нас)