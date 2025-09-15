Начнём знакомство с Венецией с дружеского аперитива — бокала просекко в сопровождении лёгких закусок, чтобы вы сразу смогли окунуться в атмосферу итальянского гостеприимства. Затем отправимся на прогулку: вы узнаете о ключевых местах, сориентируетесь в городе-лабиринте, полюбуетесь его архитектурой и каналами. После предусмотрено свободное время на отдых, самостоятельную прогулку или шопинг.

Вечером поужинаем в уютной пиццерии или ресторане или пройдёмся по аутентичным венецианским барам.