Мои заказы

Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом

Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Я покажу вам Венецию с разных сторон. Мы прогуляемся по старинным улицам и скрытым уголкам города, и я угощу вас просекко.

Вы полюбуетесь архитектурой и каналами, побываете на венецианских островах, а
читать дальше

ещё день проведёте на выбор: в романтичной Вероне, у озера или совершая покупки и отдыхая на пляже Адриатического моря. У вас будет возможность сделать венецианскую маску своими руками и посетить увлекательный концерт. А на память у вас останутся профессиональные фотографии.

4.5
2 отзыва
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой хорошее настроение — обо всём остальном организаторы позаботятся.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Венецией

Начнём знакомство с Венецией с дружеского аперитива — бокала просекко в сопровождении лёгких закусок, чтобы вы сразу смогли окунуться в атмосферу итальянского гостеприимства. Затем отправимся на прогулку: вы узнаете о ключевых местах, сориентируетесь в городе-лабиринте, полюбуетесь его архитектурой и каналами. После предусмотрено свободное время на отдых, самостоятельную прогулку или шопинг.

Вечером поужинаем в уютной пиццерии или ресторане или пройдёмся по аутентичным венецианским барам.

Знакомство с ВенециейЗнакомство с ВенециейЗнакомство с ВенециейЗнакомство с Венецией
2 день

Венецианские острова, мастер-класс по созданию масок, концерт

Утро начнём с завтрака на одном из венецианских островов. Далее посетим и другие живописные острова — возможно, Мурано и Бурано — и устроим красивую фотосессию на фоне разноцветных домиков и морских пейзажей.

После обеда окунёмся в атмосферу традиционного ремесла: вы сможете поучаствовать в мастер-классе по созданию венецианских масок. Завершим день ужином, после которого, при желании, можно будет посетить концерт и посмотреть на интересные костюмы артистов.

Венецианские острова, мастер-класс по созданию масок, концертВенецианские острова, мастер-класс по созданию масок, концертВенецианские острова, мастер-класс по созданию масок, концертВенецианские острова, мастер-класс по созданию масок, концерт
3 день

Программа на выбор

Программа этого дня вариативна — вы сможете выбрать маршрут по душе. Можем отправиться в романтичную Верону и к озеру Гарда, где вас ждут архитектура эпохи Возрождения, погружение во времена Шекспира и живописная природа. Второй вариант — шопинг в аутлете и отдых на пляже Адриатического моря.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аперитив
  • Полное сопровождение гидом в течение 3 дней
  • 3 экскурсии по Венеции
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание (кроме аперитива)
  • Транспорт
  • Катание на гондоле
  • Посещение концерта
  • Мастер-класс по изготовлению масок
  • Экскурсия в Верону
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Оля. Я работаю фотографом с 2011 года. Живу в Венеции с 2021 года. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблён в море. Это будет увлекательная прогулка, полная загадок и тайн старинного города на воде.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Наталья
Наталья
15 сен 2025
Я провела замечательные 3 дня в компании Ольги. Оля прекрасный открытый позитивный человек с бархатным голосом, знает интересные факты о Венеции и Италии, слушать одно удовольствие! С радостью рекомендую!
Дни были насыщенные, многое успели, программа была выстроена опираясь на мои интересы! Желаю успехов и довольных клиентов! До скорых встреч!
И
Игорь
3 авг 2025
Добрый день)
Были на экскурсии в Венеции с Ольгой.
Прогулка по городу на воде три дня с профессиональными фотографиями,неспешно и разнообразно,пешком и по воде на такси,с окончанием в Вероне-будем вспоминать холодными зимними вечерами)
Большое спасибо за информацию,хоть и успели посмотреть только 30%(трех дней маловато,но нам хватило).
Ольга сделала для нас всё,что было обещано)
Понравилось,запомнится)
Спасибо от всех нас)

Тур входит в следующие категории Венеции

Похожие туры из Венеции

Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
5 дней
-
10%
4 отзыва
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
16 мар в 08:00
25 мая в 08:00
€1305€1450 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Пешая
3 дня
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Сделать яркие кадры с цветными домами, увидеть собор Сан-Марко и посетить Дворец дожей
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по дог...
31 дек в 10:00
€1200 за всё до 25 чел.
Венеция: музейный абонемент и входной билет в Дворец дожей
Пешая
180 дней
Венеция: музейный абонемент и входной билет в Дворец дожей
Начало: S. Marco, 30124 Venezia VE
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€40 за билет
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Венеции
Все туры из Венеции