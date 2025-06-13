Венеция от классической до нетуристической: индивидуальные прогулки от центра к жилым кварталам
Зайти в собор Сан-Марко и Дворец дожей, увидеть, как выдувают стекло, плетут кружева и живут местные
Начало: Венеция, собор Святого Марка, время по договорённо...
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€1000 за всё до 20 чел.
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять на курортах Адриатики и рассмотреть архитектуру городов
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
€5900 за человека
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
13 июн в 11:00
20 июн в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На праздники»
Самые популярные туры этой рубрики в Венеции
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Венеции
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Венеции в июне 2025
Сейчас в Венеции в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 600 до 5900.
Туры на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на праздники, цены от €600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август