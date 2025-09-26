Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
26 сен в 11:00
3 окт в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Сделать яркие кадры с цветными домами, увидеть собор Сан-Марко и посетить Дворец дожей
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по дог...
31 дек в 10:00
€1200 за всё до 25 чел.
Венеция от классической до нетуристической: индивидуальные прогулки от центра к жилым кварталам
Зайти в собор Сан-Марко и Дворец дожей, увидеть, как выдувают стекло, плетут кружева и живут местные
Начало: Венеция, собор Святого Марка, время по договорённо...
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
€1000 за всё до 20 чел.
