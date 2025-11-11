Бронь тура производится с учётом наличия шенгенской визы.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Венеции
После встречи мы познакомимся и отправимся на пешеходную обзорную прогулку по Венеции. Пройдём по всем 6 главным районам, восхитимся архитектурой, сделаем красивые кадры на фоне каналов и узнаем историю этого удивительного города. По желанию можно будет прокатиться на гондоле или воспользоваться катером-такси, чтобы увидеть достопримечательности с воды.
2 день
Острова Венецианской лагуны
Утром — встреча с гидом в отеле. Затем мы отправимся в путешествие по островам Венецианской лагуны. Нас ждёт знакомство с Мурано — островом, знаменитым своими стеклодувами, и живописным Бурано, где дома окрашены в яркие цвета, — идеальное место для фотосессий. По желанию можно будет посетить Торчелло — один из самых древних населённых островов лагуны, а также заглянуть на спокойный и малоизвестный Мадзорбо.
3 день
Дворец дожей, собор Сан-Марко и подъём на колокольню за видами на Венецию и лагуну
Сегодня нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим величественный Дворец дожей — резиденцию правителей Венецианской республики, где сохранились залы заседаний, оружейная палата и знаменитый Мост вздохов. Затем зайдём в собор Сан-Марко, украшенный мозаиками и золотыми реликвиями. Завершим экскурсию подъёмом на колокольню, откуда открывается панорамный вид на город и лагуну. При желании и возможности дополнительно осмотрим один из частных исторических особняков Венеции.
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Венеция, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Венеции
Живу в Италии, регионе Венето, с 2011 года. Моё основное увлечение — это моя работа, поэтому чувствую себя счастливым человеком и очень благодарна жизни за то, что однажды случайно мне попалась в руки та самая книга о Венеции.