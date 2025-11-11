Сегодня нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим величественный Дворец дожей — резиденцию правителей Венецианской республики, где сохранились залы заседаний, оружейная палата и знаменитый Мост вздохов. Затем зайдём в собор Сан-Марко, украшенный мозаиками и золотыми реликвиями. Завершим экскурсию подъёмом на колокольню, откуда открывается панорамный вид на город и лагуну. При желании и возможности дополнительно осмотрим один из частных исторических особняков Венеции.

На этом наш тур завершён, до новых встреч!