Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано

Сделать яркие кадры с цветными домами, увидеть собор Сан-Марко и посетить Дворец дожей
Венеция — идеальное место для неспешных прогулок, где царит атмосфера романтики.

Вам не придётся продумывать программу, подбирать экскурсии и разбираться с особенностями общественного транспорта, все организационные вопросы мы берём на себя.
Вам останется лишь наслаждаться архитектурой и делать красивые кадры.

Мы прогуляемся по живописным районам города, полюбуемся мозаикой в базилике Сан-Марко и даже поднимемся на колокольню за невероятными видами. А ещё отправимся в путешествие по Венецианской лагуне.

Побываем на острове Мурано, где создают знаменитое на весь мир стекло, и пройдёмся по улочкам Бурано с яркими разноцветными домами.

Ближайшие даты:
31
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Бронь тура производится с учётом наличия шенгенской визы.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Венеции

После встречи мы познакомимся и отправимся на пешеходную обзорную прогулку по Венеции. Пройдём по всем 6 главным районам, восхитимся архитектурой, сделаем красивые кадры на фоне каналов и узнаем историю этого удивительного города. По желанию можно будет прокатиться на гондоле или воспользоваться катером-такси, чтобы увидеть достопримечательности с воды.

2 день

Острова Венецианской лагуны

Утром — встреча с гидом в отеле. Затем мы отправимся в путешествие по островам Венецианской лагуны. Нас ждёт знакомство с Мурано — островом, знаменитым своими стеклодувами, и живописным Бурано, где дома окрашены в яркие цвета, — идеальное место для фотосессий. По желанию можно будет посетить Торчелло — один из самых древних населённых островов лагуны, а также заглянуть на спокойный и малоизвестный Мадзорбо.

3 день

Дворец дожей, собор Сан-Марко и подъём на колокольню за видами на Венецию и лагуну

Сегодня нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим величественный Дворец дожей — резиденцию правителей Венецианской республики, где сохранились залы заседаний, оружейная палата и знаменитый Мост вздохов. Затем зайдём в собор Сан-Марко, украшенный мозаиками и золотыми реликвиями. Завершим экскурсию подъёмом на колокольню, откуда открывается панорамный вид на город и лагуну. При желании и возможности дополнительно осмотрим один из частных исторических особняков Венеции.

На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Венецию и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Венеция, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Венеции
Живу в Италии, регионе Венето, с 2011 года. Моё основное увлечение — это моя работа, поэтому чувствую себя счастливым человеком и очень благодарна жизни за то, что однажды случайно мне попалась в руки та самая книга о Венеции.
