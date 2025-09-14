Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая экскурсия по Акко
Удивительный Акко раскроет свои тайны на этой пешей экскурсии. Прогулка по древним улицам, посещение крепостей и базаров подарят незабываемые впечатления
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнайте тайны древнего Акко, города с богатой историей. Прогулка по крепостям, базарам и туннелям перенесёт вас в эпоху крестоносцев и османов
Начало: По согласованию с гидом
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Погрузитесь в историю Акко, где крестоносцы и султаны оставили свой след. Узнайте, как город сломил Наполеона и сохранил древние тайны
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€257 за всё до 5 чел.
