Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Акке на русском языке

1 чел. По популярности Пешая 6 часов 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Пешая экскурсия по Акко Удивительный Акко раскроет свои тайны на этой пешей экскурсии. Прогулка по древним улицам, посещение крепостей и базаров подарят незабываемые впечатления Начало: Возле Сухопутных ворот Акко €321 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Древний Акко: перекрёсток цивилизаций Узнайте тайны древнего Акко, города с богатой историей. Прогулка по крепостям, базарам и туннелям перенесёт вас в эпоху крестоносцев и османов Начало: По согласованию с гидом €130 за всё до 7 чел. Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон Погрузитесь в историю Акко, где крестоносцы и султаны оставили свой след. Узнайте, как город сломил Наполеона и сохранил древние тайны €257 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Акки

