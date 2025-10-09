Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Акке на русском языке, цены от €111, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 15% 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Древний Акко: перекрёсток цивилизаций Узнайте тайны древнего Акко, города с богатой историей. Прогулка по крепостям, базарам и туннелям перенесёт вас в эпоху крестоносцев и османов Начало: По согласованию с гидом €111 €130 за всё до 8 чел. Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон Погрузитесь в историю Акко, где крестоносцы и султаны оставили свой след. Узнайте, как город сломил Наполеона и сохранил древние тайны €257 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 7 чел. Акко подземный и наземный Путешествие по Акко - это уникальная возможность познакомиться с древней историей и культурой города, который был домом для многих цивилизаций Начало: В Старом городе Акко €320 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Акки

Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Акке Древний Акко: перекрёсток цивилизаций Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон Акко подземный и наземный В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Акке в октябре 2025 Сейчас в Акке в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 111 до 320 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Акке (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €111. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь