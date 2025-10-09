-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнайте тайны древнего Акко, города с богатой историей. Прогулка по крепостям, базарам и туннелям перенесёт вас в эпоху крестоносцев и османов
Начало: По согласованию с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€111
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Погрузитесь в историю Акко, где крестоносцы и султаны оставили свой след. Узнайте, как город сломил Наполеона и сохранил древние тайны
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€257 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Акко подземный и наземный
Путешествие по Акко - это уникальная возможность познакомиться с древней историей и культурой города, который был домом для многих цивилизаций
Начало: В Старом городе Акко
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Акке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Акке в октябре 2025
Сейчас в Акке в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 111 до 320 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Акке (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €111. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь