Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Наша экскурсия ⛳ начнется в древнем римском городе Кейсария, где хорошо сохранились сооружения, использовавшиеся для развлечений местной публики.

«Хлеба и зрелищ!» — требовало римское общество, и императоры охотно потакали ему в этом. Число праздничных дней доходило до 140 в год. Главной привлекательностью этих дней становились театральные представления, которые длились с утра до полудня, и граждане Рима могли на них попасть безо всякой оплаты. Нужно учесть, что город 🏙️ располагал и другими местами для развлечений. Был ипподромом, на котором устраивались конные состязания. Был амфитеатр, который в отличие от театра с его полукруглой формой представлял из себя овал — как будто кто-то составил в одно целое два театра. На этих подмостках устраивались сражения гладиаторов, бои воинов с дикими животными. Пройдя с Вами по остаткам этих сооружений, мы сможем себе представить насколько интересной была жизнь в таком древнем городе.

Затем мы посетим древний город Ципори, как птица расположившийся на вершине горы ⛰️, и познакомимся с его римским театром. А в завершении отправимся в город Бейт Шеан.

Бейт Шеан был одним их основных городов Эрец Исраэль на протяжении всей его истории 📖. Зарождение этого города произошло в глубокой древности. Заложили его те, кто сумел по-достоинству оценить это место как перекресток основных дорог, ведущих с восточного берега реки Иордан к Средиземному морю и из Месопотамии и Сирии — в Египет. Город рос, и в результате Бейт Шеан постепенно стал одним из основных городов всех древнейших цивилизаций, обосновывавшихся в Эрец-Исраэле — и ассирийцы, и вавилоняне создавали здесь свои опорные пункты. В целом возраст этого города насчитывает 7000 лет. Вершина его расцвета пришлась на римско-византийский период. Город в то время назывался Ниса-Скитополис, и он являлся столицей ⭐️ области. Уровень жизни в этом городе был высок, работа выполнялась, в основном, рабами, так что у городских жителей были все условия для удовлетворения основных своих потребностей и оставалось много свободного времени для развлечений. Театр, который был в нем построен, вмещал в себя 7000 зрителей — и это только тех, у кого были сидячие места. Это был самый крупный театр в Эрец Исраэль.

Посетив его в нашей экскурсии 🧭, мы не только познакомимся с еще одним археологическим местом, но и сможем прочувствовать как все было на самом деле, когда жизнь в городе кипела и театр был наполнен зрителями. Нашему вниманию предстанет светозвуковое шоу, возродив заново древний город буквально на глазах. Мы сможем погулять по ожившим улицам и окунуться в атмосферу тех времен.

Представление является единственным в своем роде в Израиле и одним из немногих в мире.