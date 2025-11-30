Индивидуальная
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Погрузитесь в историю и природу Тимны: скалы, каньоны и древние храмы ждут вас в этом удивительном путешествии
от €180 за всё до 10 чел.
Ботанический сад Эйлата
Уникальный ботанический сад в Эйлате - это оазис, созданный руками человека. Насладитесь природой и тропическим лесом с дождем в пустыне
от €150 за всё до 10 чел.
Путешествие в Эйлатские горы
Увлекательное путешествие к Эйлатским горам с посещением заповедника розовых фламинго и природного комплекса «Амрамовы столбы»
от €180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 ноября 2025Профессиональный гид.
Интересный человек.
Это парк не для самостоятельного посещения.
СПАСИБО Володе!
- ННэлли14 сентября 2023Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
- ТТатьяна8 июня 2023Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке.
Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
- ННиколай22 апреля 2023Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
- ВВиолетта5 апреля 2023Очень интересно, познавательно и увлекательно
- ЕЕвгений1 августа 2022Мы с женой посетили Эйлат в надежде устроить себе активный отдых. Это нам удалось благодаря экскурсоводу Владимиру. С ним мы
- ИИнара12 июля 2022Заказали экскурсию у Владимира! Остались очень довольны! Владимир обладает глубокими знаниями, знает много интересных фактов. Видно, что человек любит дело,
- ТТатьяна3 февраля 2020Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое Владимиру! Сам парк просто потрясающе красив!
- ЕЕлена1 января 2020Парк Тимна обязательно нужно увидеть! Это очень впечатляющее место.
- ЮЮрий29 марта 2019Все было организовано очень хорошо 👌
- ССветлана7 июля 2018Прекрасная экскурсия. Харизматичный гид, увлеченный, прекрасно знающий тему и увлекательно ее подающий. Путешествие по пустыне завораживает, конечно, 3-часовой экскурсии нам было недостаточно. Это лишь обзор. Там надо пробыть достаточно долго. Надеемся еще вернуться
- ААнна15 января 2017Познавательно, интересно и легко Владимир проводит экскурсии. Отлично разбирается в вопросе, легко и с юмором излагает информацию, отлично ориентируется на местности! Спасибо мы отлично провели время:)
