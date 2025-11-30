Мои заказы

Экскурсии Эйлата об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Эйлате на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю и природу Тимны: скалы, каньоны и древние храмы ждут вас в этом удивительном путешествии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €180 за всё до 10 чел.
Ботанический сад Эйлата
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальный ботанический сад в Эйлате - это оазис, созданный руками человека. Насладитесь природой и тропическим лесом с дождем в пустыне
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Эйлатское сафари
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие к Эйлатским горам с посещением заповедника розовых фламинго и природного комплекса «Амрамовы столбы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 ноября 2025
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Профессиональный гид.
    Интересный человек.
    Это парк не для самостоятельного посещения.
    СПАСИБО Володе!
  • Н
    Нэлли
    14 сентября 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке.
    Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
    менее, организовано все было очень оперативно, все наши пожелания были учтены. Нас забрали из отеля на комфортабельном кондиционированном авто. В пути до парка узнали обо всем что растет, производится и историческую справку местности. Все в доступной, интересной, смешной форме. Хотя в этот день была песчаная буря, Владимир уделил достаточное время и столпам Соломона с храмом Хатхор, и миражам, магазину сувениров и самостоятельной подготовке сувенира из цветной крошки местных камней. Исторический фильм в парке так же стоит посмотреть.
    Этот парк - захватывающее место для многократного посещения. Конечно, только с Владимиром. Непосредственный участник раскопок и увлеченный человек, умеющий интересно рассказать, а так же внимательный к туристу, сделал нашу поездку незабываемой и полной впечатлений. Огромная благодарность!

  • Н
    Николай
    22 апреля 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
    большим знанием темы. В начале экскурсии хороший 3- или 4-D фильм, потом три остановки на значимых местах и время полазить по скалам и т. п.
    В общем неплохая альтернатива взять на прокат машину и посмотреть все самим.

  • В
    Виолетта
    5 апреля 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Очень интересно, познавательно и увлекательно
  • Е
    Евгений
    1 августа 2022
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Мы с женой посетили Эйлат в надежде устроить себе активный отдых. Это нам удалось благодаря экскурсоводу Владимиру. С ним мы
    посетили уникальный парк Тимна. Получили огромное удовольствие. Это необычная долина, которую окружают отвесные скалы самых разных оттенков и разных временных периодов образования, местами они достигают в высоту 850 метров. Причудливые сочетания первобытных ландшафтов в виде огромной птицы, сфинкса или гриба, образованных из разных минеральных пород, дают представление об истории долины, которая являлась в свое время медной копью царя Соломона. Владимир -человек. увлеченный своим делом, с хорошим чувством юмора, в непринужденной форме рассказал нам интересные исторические факты. Нам было дано время на самостоятельное изучение скал. Мы смогли подняться вверх и сделать классные фотографии. А вечером нас ждал еще один сюрприз. Владимир предложил нам посетить музей эротики. Это картинная галерея. Где можно увидеть красивые фотографии и рукописные работы. Живая с юмором проведенная экскурсия внесла "изюминку" для лучшего восприятие работ. Спасибо огромное за отлично проведенное время!

  • И
    Инара
    12 июля 2022
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Заказали экскурсию у Владимира! Остались очень довольны! Владимир обладает глубокими знаниями, знает много интересных фактов. Видно, что человек любит дело,
    которым занимается… рассказывал с воодушевлением… ещё Он организовал нам дополнительно (по нашей просьбе) экскурсию в Скинию…. поэтому смело, если у вас есть места, которые вы желаете посетить, но они труднодоступны для вас или не входят в экскурсию - пишите заранее Владимиру, Он всё организует на высшем уровне! Советуем! Владимир, спасибо Вам за незабываемые день в Тимна парке!

  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2020
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое Владимиру! Сам парк просто потрясающе красив!
  • Е
    Елена
    1 января 2020
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Парк Тимна обязательно нужно увидеть! Это очень впечатляющее место.
  • Ю
    Юрий
    29 марта 2019
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Все было организовано очень хорошо 👌
  • С
    Светлана
    7 июля 2018
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Прекрасная экскурсия. Харизматичный гид, увлеченный, прекрасно знающий тему и увлекательно ее подающий. Путешествие по пустыне завораживает, конечно, 3-часовой экскурсии нам было недостаточно. Это лишь обзор. Там надо пробыть достаточно долго. Надеемся еще вернуться
  • А
    Анна
    15 января 2017
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Познавательно, интересно и легко Владимир проводит экскурсии. Отлично разбирается в вопросе, легко и с юмором излагает информацию, отлично ориентируется на местности! Спасибо мы отлично провели время:)

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эйлате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
  2. Ботанический сад Эйлата
  3. Эйлатское сафари
Сколько стоит экскурсия по Эйлату в декабре 2025
Сейчас в Эйлате в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 180. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Эйлате (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 15 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль